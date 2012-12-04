Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX

Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Akasa'nın, düşük profilli yapısı ile ön plana çıkan yeni işlemci soğutucusu Nero LX kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.



120 mm x 120 mm x 59 mm boyutlarındaki ve 298 gram ağırlığındaki tasarımıyla HTPC sınıfı bilgisayarlara göz kırpan Nero LX, basın fotoğraflarından görüleceği üzere alüminyum yapraklardan ve toplam 4 adet bakır ısı borusundan oluşuyor. Bakır ısı borularının, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olması sağlanmış. Bu yöntem ile ısı borularının, işlemci yüzeyindeki ısıyı, alüminyum yapraklara daha başarılı şekilde iletmesi amaçlanmış. Ancak ısı boruları, nikel ile kaplanmadığı için uzun vadede korozyon problemleriyle karşılaşılabilir.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, FM1 formundaki işlemcilere tam destek veren Nero LX'in alüminyum yaprakları, Akasa üretimi 120 mm çapında fan tarafından soğutuluyor. PWM fonksiyonuna sahip olan bu fan, ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.900 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor. Maksimum 64.12 CFM seviyesinde hava üfleyebildiği bildirilen fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 11.5 dB seviyesinde iken, yüksek devirde çalışırken çıkan ses 31.5 dB olarak ölçülmüş.



Akasa Nero LX'in çıkış tarihine veya fiyatına ilişkin henüz bilgi verilmemiş.



http://cutedevice.com/akasa-nero-lx-low-profile-cpu-cooler-for-htpc/