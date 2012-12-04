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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX
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Masaüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri geliştiren Akasa'nın, düşük profilli yapısı ile ön plana çıkan yeni işlemci soğutucusu Nero LX kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.
120 mm x 120 mm x 59 mm boyutlarındaki ve 298 gram ağırlığındaki tasarımıyla HTPC sınıfı bilgisayarlara göz kırpan Nero LX, basın fotoğraflarından görüleceği üzere alüminyum yapraklardan ve toplam 4 adet bakır ısı borusundan oluşuyor. Bakır ısı borularının, işlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olması sağlanmış. Bu yöntem ile ısı borularının, işlemci yüzeyindeki ısıyı, alüminyum yapraklara daha başarılı şekilde iletmesi amaçlanmış. Ancak ısı boruları, nikel ile kaplanmadığı için uzun vadede korozyon problemleriyle karşılaşılabilir.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 formundaki işlemcilere, AMD cephesinde ise AM2, AM2+, AM3, FM1 formundaki işlemcilere tam destek veren Nero LX'in alüminyum yaprakları, Akasa üretimi 120 mm çapında fan tarafından soğutuluyor. PWM fonksiyonuna sahip olan bu fan, ısı durumuna göre 600 devir / dakika ile 1.900 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor. Maksimum 64.12 CFM seviyesinde hava üfleyebildiği bildirilen fanın düşük devirde çalışırken çıkardığı ses 11.5 dB seviyesinde iken, yüksek devirde çalışırken çıkan ses 31.5 dB olarak ölçülmüş.
Akasa Nero LX'in çıkış tarihine veya fiyatına ilişkin henüz bilgi verilmemiş.
Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX
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Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX
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Akasa'dan düşük profilli yapıya sahip işlemci soğutucusu: Nero LX
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http://cutedevice.com/akasa-nero-lx-low-profile-cpu-cooler-for-htpc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
itachi237 6 yıl
stok fanın bir adım ötesi. HTPC haricinde bir işe yaramaz ki bana HTPC saçma geliyor. (kendi görüşüm ergenler laf sokmasın hemen). bunu alcağıma 20-30 tl daha biriktirir adam gibi bir soğutucu alırım. ısı iletim yaprakları çok küçük.
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Iron Mask 5 yıl
teknobiyotik.com/...

Teknobiyotik stoklarına girmiş.
Yalnız fan boyutu 92 mm diye yanlış yazmışlar.
Gerçekte 120 mm.
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V4LKyR 6 yıl
Core-Contact olduğu için insanları rahatlatıyor.
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The End Baba 6 yıl
satmaz arkadaşlar tr'de çok az satılıyor pc ürünleri bunu hiç almazlar casper'in dandik pc'sinden başkasını anlamazlar
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2kol3bacak 6 yıl
Aynı yapıda Scythe Shuriken geliyor zaten. Bunu da umarım görürüz fanı Scythe'a göre daha iyi
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tahir40 6 yıl
Güzel bi çözüm, HTPC kurup overclock düşünenler(bknz ben :) için güzel bi çözüm. Akasa genelde ucuz ama iş görür ürünler üretiyor.
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The End Baba 6 yıl
htpc'de kullanılacak diyecek biri
yok uzay gemisinde kullanılacak bilinen şeyler yazmayın
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Executor Arhentir 6 yıl
F/P oranı güzel olursa TR'de iyi satar.
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