Akıllı cihazlar için hazırlan iblazr LED flaş, Kickstarter üzerinde destek arıyor





Daha önce haberini yaptığımız ve akıllı cep telefonuyla düşük ışık şartlarında ya da gece saatlerinde çekim yapmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen iblazr isimli LED flaş, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen ve cihazlara standart kulaklık girişleri (3.5 mm) üzerinde bağlanan iblazr, üzerinde yer alan dört adet LED ışık birimi ile her türlü ortamda üst seviye aydınlatma sağlayabiliyor. Bağlantı noktası üzerinden döndürülebilen ve bu sayede cihazların ön kameralarıyla da kullanılabilen flaş, özel yazılımı sayesinde video çekimi yapılmasına da imkan veriyor ve dahili 200 mAh bataryası ile ekstra bir enerji ihtiyacı olmadan çalışabiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen iblazr, tam dolu haliyle 1000 flaş patlatabiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 58,000$ hedefin bitimine daha 40 gün kalan 403 bağış ile 19,701$'lık kısmını toplayan iblazr, yapılacak 53$ (14$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/iblazr/iblazr-the-led-flash-for-smartphones-and-tablets