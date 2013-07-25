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Akıllı cihazlar için hazırlan iblazr LED flaş, Kickstarter üzerinde destek arıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar için hazırlan iblazr LED flaş, Kickstarter üzerinde destek arıyor
Akıllı cihazlar için hazırlan iblazr LED flaş, Kickstarter üzerinde destek arıyor

Daha önce haberini yaptığımız ve akıllı cep telefonuyla düşük ışık şartlarında ya da gece saatlerinde çekim yapmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen iblazr isimli LED flaş, Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen ve cihazlara standart kulaklık girişleri (3.5 mm) üzerinde bağlanan iblazr, üzerinde yer alan dört adet LED ışık birimi ile her türlü ortamda üst seviye aydınlatma sağlayabiliyor. Bağlantı noktası üzerinden döndürülebilen ve bu sayede cihazların ön kameralarıyla da kullanılabilen flaş, özel yazılımı sayesinde video çekimi yapılmasına da imkan veriyor ve dahili 200 mAh bataryası ile ekstra bir enerji ihtiyacı olmadan çalışabiliyor. USB üzerinden şarj edilebilen iblazr, tam dolu haliyle 1000 flaş patlatabiliyor. 
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 58,000$ hedefin bitimine daha 40 gün kalan 403 bağış ile 19,701$'lık kısmını toplayan iblazr, yapılacak 53$ (14$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/iblazr/iblazr-the-led-flash-for-smartphones-and-tablets Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ben bu üründen kılıfmarketim diye bir siteden sipariş ettim ve gerçekten çok güzel bir ürün tavsiye ederim fiyatıda çok uygun 39,90 TL gibi bir rakama alabilirsiniz.
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Illuminn 5 yıl
şu kickstarter insanlığın başına gelmiş en iyi şeylerden biri
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join 5 yıl
Keşke xenon olsaydı diyecekken videonun ilerleyen dakikalarında sürekli ışık verme özelliği, evde okuma lambası olarak kullanma el feneri olarak kullanma özelliklerini görünce böyle de olurmuş dedim. Daha sonra haberin içeriğini okuyup fiyatının 53 dolar olduğu görünce hiç bir şekilde olmaz dedim. Arkadaş 4 tane küçük lamba mı bu kadar olamaz olmamalı. Hadi fikir değerli anladım da bu kadar mı ya?
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farazicosmos 5 yıl
bu ürün şunu gösteriyor ki haraketli led herkesin ihtiyacı bana göre ben samsung s4 kullanıyorum onun tek ledi bile gayed başarılı durumda yanına birde nokia gibi xenon flash yapsa gayet güzel olurmuş ve bu gibi cihazlarada asla ihtiyaç kalmazmış diye düşünüyorum tabi eksik bana göre önde de ledin olmaması arkada flash led ve xenon önde ise sadece led olarak olsa gayet başarılı olurmuş dediğim gibi olsa telefonlar bu cihaz sadece karanlıkta yada düşük ışıkta video çekenler için ideal olurdu diye düşünüyorum çünkü dahili bataryası bir avantaj
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Masa lambası olarakta kullanılır diyecektim ki videoda da bundan bahsetmiş.
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Konungariket Sverige 5 yıl
k.bakmayın ama ben gidip buna 50$ para vereceğime gider çakma bir iphone kulaklığı alır aleti alır dışındaki kabuğu soyarım ardından oraya 4'ten fazla led bağlar güzel bi ciklet kutusunada slikon tabancasıyla tuttururum yinede 50$ para vermem buna
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makaramasuko 5 yıl
Güzel olmuş keşke katlanılıp arkada dursa falan daha iyi olurdu
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.:asci:. 5 yıl
yakında kickstarter komple gelecek buraya
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fuckulteli 5 yıl
DH Misafiri
Mp3 çalardan bile az yer kaplayan cihazın neresi mobilite için uygun değil. Eleştireceksen daha zayıf yönlerini eleştir.

Hemen o an olmakta olan bir olayı çekmek için aparatı takıp çekim yapmak pratik değil bence. Fazladan yük, kalabalık.. Faydalı ama pratik değil bence. Telefondan bağımsız çalışmasıyla, USB'den güç alıp klavyeyi aydınlatmak için, kitap okumak için kullanılmasıyla beni cezbetti ancak sarı ışıkta ne kitap okuyabilirim ne başka bir iş yapabilirim ben. Odamda bile akkor lamba kullanamıyorum, beyaz ışık veren lamba kullanıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Mp3 çalardan bile az yer kaplayan cihazın neresi mobilite için uygun değil. Eleştireceksen daha zayıf yönlerini eleştir.
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FightForBeer 5 yıl
Led yerine xenon olaydi daha iyidi bence.
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