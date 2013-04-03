Akıllı cihazlar üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşatan ekran filmi, "EyeFly 3D"





Akıllı cep telefonları üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yeni bir ekran filmi olan EyeFly 3D, sunduğu özellikler ile normal ekran filmlerinden ayırlıyor.

Singapur Malzeme Araştırma ve Mühendislik Enstitüsü ile Temasek Polytechnic'in iki yıllık araştırması sonucu Nano teknoloji ile geliştirildiği belirtilen EyeFly 3D normal olarak sıradan ekran film modellerine benziyor olsa da, içerisinde 500,000 adet minyatüre edilmiş nano lens yer alıyor ve bu nano lensler sağ ve sol gözlere farklı görüntü yollayarak üç boyutlu içeriklerin gözlüksüz olarak görüntülenmesine imkan sağlıyor. Beraberinde gelen EyeFly3D Vid ve EyeFly3D Img isimli iki program ile üç boyutlu video ve fotoğrafların rahatça oynatılabildiği ekran filmi, takılı olduğu sürece ekranı her türlü darbeden koruyabiliyor ve iki boyutlu uygulama ya da kullanımlarda herhangi bir sorun yaratmıyor.

Şuan için iPhone 5 ve iPod Touch 5G uyumlu versiyonu hazırlanmış olan EyeFly 3D, firmanın açıklamasına göre ileride iPad ve diğer popüler Android cihazlar için de piyasadaki yerini alacak. Şuan için 35$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılan EyeFly 3D ekran filmi, Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca ürünü satın alacabileceğiniz adresi ve resmi tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://eyefly3d.com