Akıllı cihazlar üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşatan ekran filmi, "EyeFly 3D"

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Akıllı cep telefonları üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yeni bir ekran filmi olan EyeFly 3D, sunduğu özellikler ile normal ekran filmlerinden ayırlıyor.
Singapur Malzeme Araştırma ve Mühendislik Enstitüsü ile Temasek Polytechnic'in iki yıllık araştırması sonucu Nano teknoloji ile geliştirildiği belirtilen EyeFly 3D normal olarak sıradan ekran film modellerine benziyor olsa da, içerisinde 500,000 adet minyatüre edilmiş nano lens yer alıyor ve bu nano lensler sağ ve sol gözlere farklı görüntü yollayarak üç boyutlu içeriklerin gözlüksüz olarak görüntülenmesine imkan sağlıyor. Beraberinde gelen EyeFly3D Vid ve EyeFly3D Img isimli iki program ile üç boyutlu video ve fotoğrafların rahatça oynatılabildiği ekran filmi, takılı olduğu sürece ekranı her türlü darbeden koruyabiliyor ve iki boyutlu uygulama ya da kullanımlarda herhangi bir sorun yaratmıyor.
Şuan için iPhone 5 ve iPod Touch 5G uyumlu versiyonu hazırlanmış olan EyeFly 3D, firmanın açıklamasına göre ileride iPad ve diğer popüler Android cihazlar için de piyasadaki yerini alacak. Şuan için 35$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılan EyeFly 3D ekran filmi, Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca ürünü satın alacabileceğiniz adresi ve resmi tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://eyefly3d.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam 3D diye yapılan filmlerin hepsi gerçekten başarılı olmayabiliyor sadece derinlik algısı oluyor ama başarılı olan bir filme örnek isterseniz "Hansel ve Grethel Cadı Avcıları" filmini 3D izlemiştim ve gerçekten ekrandan dışarı çıkan oklar falan baya sahnesi vardı gösterimde değil tabi artık ama iyi kullanılan filmlerde var.
KANDIRILDIK ?!!! :o
Yapmayın böyle şeyler ya yapmayın
Bunu yazmak için gelmiştim şimdi gidiyorum
neden böyle oluyor?
Senin beklentin farklı olabilir ve piyasada ki 3D filmler,videolar bu yüzden tatmin etmiyordur.Zaten çoğu filmde derinlik var 3D adına.Dışa çıkma çok az şuan için.
bence bi göz doktoruna görünün
Eğer yanında yazılımı da gelip istediğimiz zaman açıp kapatacaksan olur, yoksa para tuzağından başka bir şey değil.
Mantık basit, nano teknoloji ile gerçekleştirilmiş. Arkasında sağlam bir yatırım var. Ama izlediğim kadarıyla ekranda pürüzsüz bir görüntü yok. Çizgiler var gibi, tabi kamera ile çekildiğinde böyle gözüküyor da olabilir. Canlı görmeden ne kadar iyi bir ürün olduğunu asla anlayamayız.
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