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Akıllı cihazlar üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşatan ekran filmi, "EyeFly 3D"

6 yıl
2,7b
1
30
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları üzerinde gözlük kullanmadan üç boyutlu deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş yeni bir ekran filmi olan EyeFly 3D, sunduğu özellikler ile normal ekran filmlerinden ayırlıyor.
Singapur Malzeme Araştırma ve Mühendislik Enstitüsü ile Temasek Polytechnic'in iki yıllık araştırması sonucu Nano teknoloji ile geliştirildiği belirtilen EyeFly 3D normal olarak sıradan ekran film modellerine benziyor olsa da, içerisinde 500,000 adet minyatüre edilmiş nano lens yer alıyor ve bu nano lensler sağ ve sol gözlere farklı görüntü yollayarak üç boyutlu içeriklerin gözlüksüz olarak görüntülenmesine imkan sağlıyor. Beraberinde gelen EyeFly3D Vid ve EyeFly3D Img isimli iki program ile üç boyutlu video ve fotoğrafların rahatça oynatılabildiği ekran filmi, takılı olduğu sürece ekranı her türlü darbeden koruyabiliyor ve iki boyutlu uygulama ya da kullanımlarda herhangi bir sorun yaratmıyor.
 
Şuan için iPhone 5 ve iPod Touch 5G uyumlu versiyonu hazırlanmış olan EyeFly 3D, firmanın açıklamasına göre ileride iPad ve diğer popüler Android cihazlar için de piyasadaki yerini alacak. Şuan için 35$ fiyat etiketiyle ön siparişe açılan EyeFly 3D ekran filmi, Mayıs ayında dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca ürünü satın alacabileceğiniz adresi ve resmi tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://eyefly3d.com Yorum Yaz
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[__Zahid__] 6 yıl en beğenilen
İnanmayin ekrandan adamlar falan disari uçmuyo
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1 Avatar
BasBelasiWap 5 yıl
siparişini verdim bakalım nasıl olacak:D
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omerfrt 6 yıl
itachi237
yahu ben sinemadada tvdede htc evo 3ddede nintendo 3dstede 5d-7d sinemalardada 3d efektini anlıyamıyorum. sadece şaşı bakıyormuş gibi hissediyorum ve görüntüye odaklanmakta zorlanıyorum o kadar. bazıları aaa sanki dışarda falan diyor ama hiç fark yok. bir sinemada film başlamadan önce bir demo oluyor top etrafta geziyor sony 3d yazıyor o birde hobbitte filmin sonunda smaugun gözünü gösteriyorlar orda 3d efektini hissettim.neden böyle oluyor?

Hocam 3D diye yapılan filmlerin hepsi gerçekten başarılı olmayabiliyor sadece derinlik algısı oluyor ama başarılı olan bir filme örnek isterseniz "Hansel ve Grethel Cadı Avcıları" filmini 3D izlemiştim ve gerçekten ekrandan dışarı çıkan oklar falan baya sahnesi vardı gösterimde değil tabi artık ama iyi kullanılan filmlerde var.
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Guhong01 6 yıl
yalancılığın bu kadarı! 3D teknolojisinin nasıl işlediğini bilenlerin asla inanmayacağı bi haber... evo 3D ve LG optimus 3D nin ekran maliyetleri bile 100$ kadarken bu adamlar 35$ a "satıyor". ulan milleti bu kadar yemeyin yahu! orda ki görüntülerde yalan, çoluk çocuğun atölyede tasarladığı şeyi nasa icat etmiş gibi gösteriyolar
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umutaltdag 6 yıl
[__Zahid__]
İnanmayin ekrandan adamlar falan disari uçmuyo

KANDIRILDIK ?!!! :o
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umutaltdag 6 yıl
muratkaya
bu ekran filmini korumak için bunun da üstüne başka ekran filmi yapıştırmak lazım :) sonuçta 100tl civarı...

Yapmayın böyle şeyler ya yapmayın
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muratkaya 6 yıl
bu ekran filmini korumak için bunun da üstüne başka ekran filmi yapıştırmak lazım :) sonuçta 100tl civarı...
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl muratkaya
muratkaya

bu ekran filmini korumak için bunun da üstüne başka ekran filmi yapıştırmak lazım :) sonuçta 100tl civarı...

Bunu yazmak için gelmiştim şimdi gidiyorum
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itachi237 6 yıl
yahu ben sinemadada tvdede htc evo 3d'dede nintendo 3ds'tede 5d-7d sinemalardada 3d efektini anlıyamıyorum. sadece şaşı bakıyormuş gibi hissediyorum ve görüntüye odaklanmakta zorlanıyorum o kadar. bazıları "aaa sanki dışarda" falan diyor ama hiç fark yok. bir sinemada film başlamadan önce bir demo oluyor top etrafta geziyor sony 3d yazıyor o birde hobbitte filmin sonunda smaug'un gözünü gösteriyorlar orda 3d efektini hissettim.
neden böyle oluyor?
3 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Geliştirilebilir
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Recharged 6 yıl itachi237
itachi237

yahu ben sinemadada tvdede htc evo 3d'dede nintendo 3ds'tede 5d-7d sinemalardada 3d efektini anlıyamıyorum. sadece şaşı bakıyormuş gibi hissediyorum ve görüntüye odaklanmakta zorlanıyorum o kadar. bazıları "aaa sanki dışarda" falan diyor ama hiç fark yok. bir sinemada film başlamadan önce bir demo oluyor top etrafta geziyor sony 3d yazıyor o birde hobbitte filmin sonunda smaug'un gözünü gösteriyorlar orda 3d efektini hissettim.

neden böyle oluyor?

Senin beklentin farklı olabilir ve piyasada ki 3D filmler,videolar bu yüzden tatmin etmiyordur.Zaten çoğu filmde derinlik var 3D adına.Dışa çıkma çok az şuan için.
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Guhong01 6 yıl itachi237
itachi237
yahu ben sinemadada tvdede htc evo 3d'dede nintendo 3ds'tede 5d-7d sinemalardada 3d efektini anlıyamıyorum. sadece şaşı bakıyormuş gibi hissediyorum ve görüntüye odaklanmakta zorlanıyorum o kadar. bazıları "aaa sanki dışarda" falan diyor ama hiç fark yok. bir sinemada film başlamadan önce bir demo oluyor top etrafta geziyor sony 3d yazıyor o birde hobbitte filmin sonunda smaug'un gözünü gösteriyorlar orda 3d efektini hissettim.
neden böyle oluyor?

bence bi göz doktoruna görünün
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osmanefeozkan 6 yıl
ohaa süper :D
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t3 6 yıl
Optimus 3D ile 10dk 3D video izleyince adamın gözü dönüyor. Bu film ile 7/24 telefon 3D olacaksa işimiz var demektir.

Eğer yanında yazılımı da gelip istediğimiz zaman açıp kapatacaksan olur, yoksa para tuzağından başka bir şey değil.
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shadowtr 6 yıl
Videoda adamlar 3D etkisini anlatmaya çalışmış. Bazıları gerçek sanmış


Mantık basit, nano teknoloji ile gerçekleştirilmiş. Arkasında sağlam bir yatırım var. Ama izlediğim kadarıyla ekranda pürüzsüz bir görüntü yok. Çizgiler var gibi, tabi kamera ile çekildiğinde böyle gözüküyor da olabilir. Canlı görmeden ne kadar iyi bir ürün olduğunu asla anlayamayız.
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furkan6423 6 yıl
umarım xperia z ye de gelir
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wswswq 6 yıl
3d de görüntü ekrandan dışarı taşmaz. sadece size öyleymiş gibi gelir.
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