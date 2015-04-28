Akıllı kalem Livescribe 3, Android desteğine de kavuştu

Kişilerin özel not defteri üzerine yazdıklarını kamera ve mikrofon sistemiyle kayıt altına alarak kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen Livescribe akıllı kalemin 3. versiyonu iOS sonrası Android desteğine de kavuştu.

3. sürümüyle Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve özel Livescribe+ uygulaması üzerinden iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch gibi cihazlar ile bağlantı kurabilen Livescribe akıllı kalem, özel defteri üzerine yazılanları eş zamanlı olarak bu cihazlara aktarabiliyor, isteğe bağlı olarak bu cihazların mikrofonları üzerinden yazılara ses kaydı ekleyebiliyor ve el yazılarını düzenlenebilir bir formata çevirebiliyor.

Bünyesinde kayıt işlemleri için kızılötesi kamera ve ARM tabanlı bir işlemci bulunan kalem, tek şarj ile 14 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve micro USB portu üzerinden yeniden kullanım için doldurulabiliyor. Standart versiyonu ile yanında özel uygulama, 50 yaprak defter ve yedek mürekkep kartuşu gelen Livescribe 3, Pro Edition versiyonun da ise 100 yaprak defter, özel uygulama, 2 mürekkep kartuşu, deri kılıf ve bir yıllık Evernote Premium üyeliğiyle geliyor.

Livescribe 3 şimdilik Amerika, Avustralya ve Yeni Zellanda kullanıcıları, önümüzdeki ay ise bütün dünya geneli için artık Android cihazlara da özel uygulamasıyla bağlantı kurabiliyor. 4.4.2 Kitkat kullanan ve Bluetooth LE protokol desteğini veren bütün Android cihazlarla çalışma gösterebilen uygulama, iOS sürümü kadar olmasa da güzel bir Android arayüzüyle karşımıza çıkıyor ve yukarıda bahsi geçen gelişmiş özellikleri sunuyor.

Akıllı kalemi Livescribe 3'ün Standart versiyonu 150$, Pro versiyonu ise 200$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2015/4/28/8505459/livescribe-3-smartpen-android-preview-app-release