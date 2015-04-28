Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı kalem Livescribe 3, Android desteğine de kavuştu

4 yıl
1,5b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı kalem Livescribe 3, Android desteğine de kavuştu
 
Kişilerin özel not defteri üzerine yazdıklarını kamera ve mikrofon sistemiyle kayıt altına alarak kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen Livescribe akıllı kalemin 3. versiyonu iOS sonrası Android desteğine de kavuştu.
3. sürümüyle Bluetooth LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve özel Livescribe+ uygulaması üzerinden iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPad ve iPod Touch gibi cihazlar ile bağlantı kurabilen Livescribe akıllı kalem, özel defteri üzerine yazılanları eş zamanlı olarak bu cihazlara aktarabiliyor, isteğe bağlı olarak bu cihazların mikrofonları üzerinden yazılara ses kaydı ekleyebiliyor ve el yazılarını düzenlenebilir bir formata çevirebiliyor.
Bünyesinde kayıt işlemleri için kızılötesi kamera ve ARM tabanlı bir işlemci bulunan kalem, tek şarj ile 14 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve micro USB portu üzerinden yeniden kullanım için doldurulabiliyor. Standart versiyonu ile yanında özel uygulama, 50 yaprak defter ve yedek mürekkep kartuşu gelen Livescribe 3, Pro Edition versiyonun da ise 100 yaprak defter, özel uygulama, 2 mürekkep kartuşu, deri kılıf ve bir yıllık Evernote Premium üyeliğiyle geliyor. 
Livescribe 3 şimdilik Amerika, Avustralya ve Yeni Zellanda kullanıcıları, önümüzdeki ay ise bütün dünya geneli için artık Android cihazlara da özel uygulamasıyla bağlantı kurabiliyor. 4.4.2 Kitkat kullanan ve Bluetooth LE protokol desteğini veren bütün Android cihazlarla çalışma gösterebilen uygulama, iOS sürümü kadar olmasa da güzel bir Android arayüzüyle karşımıza çıkıyor ve yukarıda bahsi geçen gelişmiş özellikleri sunuyor.
Akıllı kalemi Livescribe 3'ün Standart versiyonu 150$, Pro versiyonu ise 200$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2015/4/28/8505459/livescribe-3-smartpen-android-preview-app-release Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xronize 4 yıl
rez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
150$ nedir ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One M9 Dot View 2 kılıf inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim