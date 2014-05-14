Akıllı özellikler bu kez bir mindere giriyor





"Akıllı" kelimesi artık günlük hayatımızda yer alan her nesneye yerleşmeye başladı ve bu kelimeyi gördüğümüzde eşyaların artık daha farklı fonksiyonlar eda ettiğini anlıyoruz. Akıllı özellikler kazanan son eşya ise bir minder oldu.





Genelde üzerine oturmak için kullandığımız minderler Darma firması sayesinde yaşamsal aktivitelerimizi takip eden bir merkeze dönüşüyor. Aynı adı taşıyan akıllı minder içerisinde barındırdığı 1mm kalınlıktaki sensörleri sayesinde üzerine oturduğumuz andan itibaren en ince vücut hareketlerini izleyebiliyor.





Minder bu sayede nabız durumunu, nefes alış veriş sıklığını ve oturma şeklinizi tespit ediyor ve Bluetooth 4.0 üzerinden iOS uygulamasına gönderiyor. Uygulama değerleri inceleyerek kullanıcıya çeşitli uyarılar yapabiliyor.





Darma akıllı minderi ofislerinde uzun süre oturarak zaman geçiren tüketiciler için geliştirilmiş. Konsept yanlış pozisyonda oturan, stres seviyeleri değişmeye başlayan veya kalp atışı hızlanan kullanıcıları uyarabiliyor. Kickstarter üzerinde yakında destek aramaya başlayacak akıllı minder 150$ ve üzeri bağışlarda hediye edilecek.

http://darma.co/