Amazon’dan radikal fiziksel mağaza kararı: Hepsini kapatıyor

Başarısız bir girişim oldu
Amazon, konuyla ilgili yayımladığı blog gönderisinde Amazon markalı fiziksel marketlerde olumlu sinyaller aldıklarını kabul etse de geniş ölçekte büyümeyi mümkün kılacak, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve gerçekten ayırt edici bir müşteri deneyimi oluşturamadıklarını vurguladı. Şirket, bu nedenle Amazon Go ve Amazon Fresh konseptlerinin mevcut haliyle devam ettirilmesinin verimli olmadığını belirtti.
Kapatma kararından etkilenen çalışanlar için ise şirket içi yeni pozisyonlar bulunması amacıyla destek sağlanacağı ifade edildi. Amazon, çalışanların farklı birimlerde istihdam edilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını açıkladı.
Yeni odak Whole Foods Market
Dolayısıyla Amazon, Amazon Go ve Fresh mağazalarını kapatsa da fiziksel perakendeden tamamen çekilmiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda farklı mağaza konseptleri üzerinde çalıştığını da doğruladı. Bu fikirlerden biri, ev eşyaları, gıda ürünleri ve genel tüketim mallarını bir arada sunacak bir model. Amazon’un tanımıyla bu konsept, şirketin geniş ürün yelpazesini tek bir fiziksel noktada toplama amacını taşıyor.
Amazon Go ve Fresh mağazalarının kapanmasına rağmen, bu mağazalarla özdeşleşen "Just Walk Out" kasasız alışveriş teknolojisi rafa kalkmıyor. Amazon, bu sistemi halihazırda hastane kafeteryaları, spor salonları ve stadyumlar gibi üçüncü taraf lokasyonlarda kullanmayı sürdürüyor.