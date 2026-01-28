Giriş
    Amazon’dan radikal fiziksel mağaza kararı: Hepsini kapatıyor

    Amazon, fiziksel perakende stratejisinde rota değiştirdi. Şirket, Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı alırken odağını Whole Foods Market’e çeviriyor.

    Amazon, fiziksel market yatırımlarında önemli bir yön değişikliğine giderek tüm Amazon Go ve Amazon Fresh mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu adımı gıda perakendesi stratejisini yeniden şekillendirme sürecinin bir parçası olarak atarken bazı mevcut mağazaların Whole Foods Market çatısı altına aktarılacağını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Amazon’un fiziksel perakendedeki ana odağının Whole Foods olacağı netlik kazanmış oldu.

    Başarısız bir girişim oldu

    Amazon, konuyla ilgili yayımladığı blog gönderisinde Amazon markalı fiziksel marketlerde olumlu sinyaller aldıklarını kabul etse de geniş ölçekte büyümeyi mümkün kılacak, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve gerçekten ayırt edici bir müşteri deneyimi oluşturamadıklarını vurguladı. Şirket, bu nedenle Amazon Go ve Amazon Fresh konseptlerinin mevcut haliyle devam ettirilmesinin verimli olmadığını belirtti.

    Kapatma kararından etkilenen çalışanlar için ise şirket içi yeni pozisyonlar bulunması amacıyla destek sağlanacağı ifade edildi. Amazon, çalışanların farklı birimlerde istihdam edilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

    Yeni odak Whole Foods Market

    Bununla birlikte Amazon, fiziksel mağaza sayısını azaltırken gıda tarafındaki yatırımlarını tamamen sonlandırmıyor. Şirket, market operasyonlarında Amazon Fresh teslimat hizmetleri, kısa süre önce devreye aldığı ve 30 dakika veya daha kısa sürede teslimat hedefleyen Amazon Now servisi ile Whole Foods Market markasına odaklanacağını duyurdu. Amazon Now, özellikle DoorDash ve Instacart gibi hızlı teslimat platformlarıyla rekabet etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Amazon, önümüzdeki birkaç yıl içinde 100’den fazla yeni Whole Foods Market mağazası açmayı planlıyor.

    Dolayısıyla Amazon, Amazon Go ve Fresh mağazalarını kapatsa da fiziksel perakendeden tamamen çekilmiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda farklı mağaza konseptleri üzerinde çalıştığını da doğruladı. Bu fikirlerden biri, ev eşyaları, gıda ürünleri ve genel tüketim mallarını bir arada sunacak bir model. Amazon’un tanımıyla bu konsept, şirketin geniş ürün yelpazesini tek bir fiziksel noktada toplama amacını taşıyor.

    Amazon Go ve Fresh mağazalarının kapanmasına rağmen, bu mağazalarla özdeşleşen “Just Walk Out” kasasız alışveriş teknolojisi rafa kalkmıyor. Amazon, bu sistemi halihazırda hastane kafeteryaları, spor salonları ve stadyumlar gibi üçüncü taraf lokasyonlarda kullanmayı sürdürüyor.

