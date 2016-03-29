Akıllı tahtalara Pardus desteği

Yerli işletim sistemi olarak bilinen Pardus, 2005 yılından beri Tübitak tarafından geliştiriliyordu. 2013 yılında bireysel kullanıcılara verilen desteği kesilmesinin ardından bağımsız bir topluluk "Pardus Topluluk Sürümü" adıyla bireysel versiyonu geliştirmeye devam etti. Tübitak ise sunucu, kurumsal ve Fatih Projesi olarak üç farklı sürüm geliştirmeye devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bugün düzenlenen bir etkinlikle birlikte Pardus'un Fatih Projesi için geliştirilen yeni sürümünü tanıttı. Akıllı tahtalarda kullanılacak yeni sürüm "Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi" (ETAP) kapsamında geliştirildi. Yeni sürümün özellikle arayüz konusunda çok daha kolay bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Işık etkinlik sırasında yeni sürüm ile ilgili olarak "Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş Pardus arayüzü, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geçmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Yeni yazılımın yurt dışı fuarlarında ilgiyle karşılandığı ve İngilizce versiyona ait geliştirmelerin de devam ettiği belirtildi. Işık, Pardus kullanımının artmasıyla birlikte yurt dışına ödenen önemli lisans ücretlerinin önüne geçilebileceğini hatırlattı. Proje'ye ilgilinin az olmasından yakınan bakan "Pardus'un en az Bilişim Vadisi, yerli otomobil, milli uydular kadar önemli bir proje olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Işık ayrıca kodlama dersi ve oyun yasaklarıyla ilgili de konuştu. Müfredata kodlama dersinin eklenmesi ile ilgili olarak "Bu alan önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yerini belirleyecek en önemli alanlardan birisi" dedi ve gençleri kod yazmaya yöneltecek yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Oyun yasaklarıyla ilgili olarak ise "Çocuklara oyun oynamayı yasaklamak yerine, o oyunda rol alacak beceriyi kazandırmak, bir sonraki aşamada da çocukların kendi oyununu yazmaya yönlendirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.