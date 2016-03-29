Akıllı tahtalara Pardus desteği

Yerli işletim sistemi olarak bilinen Pardus, 2005 yılından beri Tübitak tarafından geliştiriliyordu. 2013 yılında bireysel kullanıcılara verilen desteği kesilmesinin ardından bağımsız bir topluluk "Pardus Topluluk Sürümü" adıyla bireysel versiyonu geliştirmeye devam etti. Tübitak ise sunucu, kurumsal ve Fatih Projesi olarak üç farklı sürüm geliştirmeye devam ediyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bugün düzenlenen bir etkinlikle birlikte Pardus'un Fatih Projesi için geliştirilen yeni sürümünü tanıttı. Akıllı tahtalarda kullanılacak yeni sürüm "Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi" (ETAP) kapsamında geliştirildi. Yeni sürümün özellikle arayüz konusunda çok daha kolay bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Işık etkinlik sırasında yeni sürüm ile ilgili olarak "Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş Pardus arayüzü, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geçmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Yeni yazılımın yurt dışı fuarlarında ilgiyle karşılandığı ve İngilizce versiyona ait geliştirmelerin de devam ettiği belirtildi. Işık, Pardus kullanımının artmasıyla birlikte yurt dışına ödenen önemli lisans ücretlerinin önüne geçilebileceğini hatırlattı. Proje'ye ilgilinin az olmasından yakınan bakan "Pardus'un en az Bilişim Vadisi, yerli otomobil, milli uydular kadar önemli bir proje olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
Işık ayrıca kodlama dersi ve oyun yasaklarıyla ilgili de konuştu. Müfredata kodlama dersinin eklenmesi ile ilgili olarak "Bu alan önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yerini belirleyecek en önemli alanlardan birisi" dedi ve gençleri kod yazmaya yöneltecek yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Oyun yasaklarıyla ilgili olarak ise "Çocuklara oyun oynamayı yasaklamak yerine, o oyunda rol alacak beceriyi kazandırmak, bir sonraki aşamada da çocukların kendi oyununu yazmaya yönlendirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Öncelikle Kurumsal 5 ve etap sürümünü kullanmadan yorum yazmışlar
1-Biosda işletim sistemi seçilemiyor demişler aksine bu seçimi yapan uygulama yazılmış - denemeden kurmadan eleştiri yapmış arkadaş.
2- Hiç geliştirilen birşey yokmuş gibi debian tabanlı denilmiş fakat kılavyenin kodlarının açık olduğundan ve yazanların türk muh. olduğuna bakmadan yazmış arkadaş
3- Etap taki panelin tamamen bize özgü olduğunu ve diğer hiç bir debian veya başka dağıtımda olmadığını görememiş arkadaş
4- DMO ile anlaşma yapıldığını ve bilgisayarların artık Pardus yüklü geleceği haberini okumamış arkadaş
5- Sanayi bakanlığında (Tübitak oraya bağlı olduğu için söylüyorum) Pardus kullanılmaya başlandığınıdan haberi yok arkadaş
6- Efi desteği, Lider-Ahenk uzaktan yönetim sistemi gibi kavramlardan uzak olan arkadaş.
7- Okullara gidilerek öğretmenlerin ve öğrencilerin isteği alışkanlıkları gözlemlenerek tasarlandı, konferans videosunu izlemeyen arkadaş.
Arkadaş bir çinli dünyanın en zekisi olduğunu iddia etmiş bütün çin arkasında durmuş, bizde ise ilk tekmeyi vuran sensin Arkadaş..............
Alın videoda 2014'te geliştirilen bir sistem anlatılıyor. Öğretmen tahtadan yazıyor, çiziyor, tek hamleyle sınıftaki tüm öğrencilerin tabletlerine gidiyor. Aynı şekilde ödev verildiğinde öğrenci tabletten ödevini yapıyor, tek hamleyle buluttan öğretmene gönderiyor. Bu tarz bir sistem yapıl(a)mayacaksa bence hiçbir şey yapılmasın daha iyi. En azından Pardus ile başlangıç adımı atılmış, umarım devamı gelir deyip videoya yönlendiriyorum.
Neden Pardus yerine Pisi kullanacağız açıklar mısınız.
Gelelim beni ilgilendiren kısmına, debian ile alakalı olumsuz yorum bildiren arkadaşları neden böyle düşündüklerini açıklamaya davet ediyorum. Neden olumsuz düşünceye sahip olduklarını açıklarlarsa, belki ben ve başkaları fikir edinir birşeyler öğreniriz, yada belki onlar yanlış bir düşünceden kurtulma şansı elde ederler.
Pardus ilk çıktığında gentoo tabanlı idi, zaten sıfırdan bir işletim sistemi değildi. LFS (linux from scratch) projelerinde bile başarıya ulaşabilen çok azdır. Herkes birşeyleri temel alır. Sadece linux çekirdeğini al, onun dışında herşeyi sıfırdan yaz.... bu işlere uzak arkadaşlarımız sanıyorum durumun ölçeğini idrak noktasında eksik kalıyorlar. Bu proje, gentoo yerine çok daha geniş bir topluluğa sahip, çok çok çok daha geniş paket desteğine sahip debian ile başlasa idi, belkide çok daha farklı olunabilirdi. Ama kaynaklar bir çok şeyi sıfırdan yapmaya harcanınca zaman ve para kaybedildi.
Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktu, debian gibi stabilite ve evrensellik anlamında rakipsiz olan bir dağıtımı temel alabilir ve dilediğimiz gibi özelleştirebilirdik. Ubuntu nasıl bu kadar kısa sürede popüler oldu ? Nasıl masaüstü ile başlayıp server pazarında söz sahibi oldu ? Nasıl zorlu holding bünyesinde ubuntu linux'e geçmeye karar verdi.... Neden bugün distrowatch sitesine girdiğinizde listenin tepesinde ubuntuyu temel alan linux mint var ? (2. ve 3. sırada yine debian ve ubuntuya ait) Bunlar tesadüf değil arkadaşlar..... Araştırın lütfen, forumda yazanlarlada yetinmeyin okuyun öğrenin, fikrinizden önce bilginiz olsun arkadaşlar. Kendim dahil herkese söylüyorum bunu.
Tonla yerli linux dağıtıcısı var, gidin birini kullanın işte. Pisi dağıtımı şu an güncel, gidin kullanın.
hayır. toplu lisans alınıyor devlet dairelerine. işletim sistemini kurarken aktivasyon yapma gereği duymuyorlar, hele de cihaz internete bağlı değilse.
Kamuda kullanılması yeterli. şuan TSK da Pardus kullanılıyor. bu bile bir başarıdır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4885 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
fatih projesi, pardus ve