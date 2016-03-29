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Akıllı tahtalara Pardus desteği

Tübitak tarafından geliştirilen Linux dağıtımı Pardus'un bireyse kullanıcılara yönelik sürümü 2013'de durdurulmuştu. Kurumsal sürümün yeni versiyonu ise Fatih Projesi kapsamında karşımıza çıkıyor.
3 yıl
4,9b
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45
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yerli işletim sistemi olarak bilinen Pardus, 2005 yılından beri Tübitak tarafından geliştiriliyordu. 2013 yılında bireysel kullanıcılara verilen desteği kesilmesinin ardından bağımsız bir topluluk "Pardus Topluluk Sürümü" adıyla bireysel versiyonu geliştirmeye devam etti. Tübitak ise sunucu, kurumsal ve Fatih Projesi olarak üç farklı sürüm geliştirmeye devam ediyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bugün düzenlenen bir etkinlikle birlikte Pardus'un Fatih Projesi için geliştirilen yeni sürümünü tanıttı. Akıllı tahtalarda kullanılacak yeni sürüm "Etkileşimli Akıllı Tahta Arayüzü Projesi" (ETAP)  kapsamında geliştirildi. Yeni sürümün özellikle arayüz konusunda çok daha kolay bir kullanım sunacağı belirtiliyor. Işık etkinlik sırasında yeni sürüm ile ilgili olarak "Kullanıcı dostu birçok özellik içeren geliştirilmiş Pardus arayüzü, derslerin çok daha faydalı, eğitici ve eğlendirici geçmesine büyük katkı sağlayacak" dedi.
Yeni yazılımın yurt dışı fuarlarında ilgiyle karşılandığı ve İngilizce versiyona ait geliştirmelerin de devam ettiği belirtildi. Işık, Pardus kullanımının artmasıyla birlikte yurt dışına ödenen önemli lisans ücretlerinin önüne geçilebileceğini hatırlattı. Proje'ye ilgilinin az olmasından yakınan bakan "Pardus'un en az Bilişim Vadisi, yerli otomobil, milli uydular kadar önemli bir proje olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
Işık ayrıca kodlama dersi ve oyun yasaklarıyla ilgili de konuştu. Müfredata kodlama dersinin eklenmesi ile ilgili olarak "Bu alan önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yerini belirleyecek en önemli alanlardan birisi" dedi ve gençleri kod yazmaya yöneltecek yeni teşvikler üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Oyun yasaklarıyla ilgili olarak ise "Çocuklara oyun oynamayı yasaklamak yerine, o oyunda rol alacak beceriyi kazandırmak, bir sonraki aşamada da çocukların kendi oyununu yazmaya yönlendirmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

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fatihcanery 3 yıl en beğenilen
senin uzmanlık alanın eğitim olmadığı için anlayamazsın önemini,akpnin en önemli projesi ve desteklediğim projedir kendileri.akıllı tahta kadar isabetli bir sey yok.bir öğretmen olarak nedenlerini sayıyım size.her sınıfta projeksiyon olmaz,projeksiyonu bir öğretmen alır kendi parasıyla veya para toplayarak kilit koyar diğer öğretmenler açamaz.gittin rica ettin açtın diyelim,bilgisayarda lazım.bilgisayar uyumlu olması lazım girişleri şuyu buyu.yani bir ton işti sunum yaparak ders anlatmak,simdi power tuşuna basma ile açılması bir oluyor.anında görüntü .matematik öğretmeniyim çok kullanmıyorum ama görselliği temel alan konularda mecburen açıyorum.örnek 3 boyutlu cisimler.yani senin demenle gereksiz olmuyor.deseydin tablet bilgisayar dağıtılacaağına laboratuvar yapılsın sonuna kadar arkandayım.tablet bilgisayar kadar da gereksiz ,masraf olan birsey yok.eğitim adına kayıp malesef
senin uzmanlık alanın eğitim olmadığı için anlayamazsın önemini,akpnin en önemli projesi ve desteklediğim projedir kendileri.akıllı tahta kadar isabetli bir sey...
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3 Yanıt Yanıtla +39
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crazywinner3 3 yıl
Yaw he he. Daha bios ekranında seçim bile yapılmıyor. Ancak klavye götüreceğiz ki pardusu açalım. Ayrıca ben hayatımda akıllı tahtalar kadar gereksiz bir alet görmedim. Onun yerine okullara laboratuvar açılsa çok daha iyi olurdu. Lise mezunuyum hayatımda laboratuvar görmedim.
Yaw he he. Daha bios ekranında seçim bile yapılmıyor. Ancak klavye götüreceğiz ki pardusu açalım. Ayrıca ben hayatımda akıllı tahtalar kadar gereksiz bir alet g...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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cem650 3 yıl
10 YILDIR koskoca TÜRKİYE bir işletim sistemi yazamadık yazıklar olsun bize.....
1 Yanıt Yanıtla +11
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mehmtl 3 yıl
Pardusun birgün aktif anlamda kullanılacağı hiç aklıma gelmezdi
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DH Misafiri 3 yıl
hoşgeldiniz değil hoş geldiniz olacak
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DH Misafiri 3 yıl
Kısaca özetleyeyim;
-Öncelikle Kurumsal 5 ve etap sürümünü kullanmadan yorum yazmışlar
1-Biosda işletim sistemi seçilemiyor demişler aksine bu seçimi yapan uygulama yazılmış - denemeden kurmadan eleştiri yapmış arkadaş.
2- Hiç geliştirilen birşey yokmuş gibi debian tabanlı denilmiş fakat kılavyenin kodlarının açık olduğundan ve yazanların türk muh. olduğuna bakmadan yazmış arkadaş
3- Etap taki panelin tamamen bize özgü olduğunu ve diğer hiç bir debian veya başka dağıtımda olmadığını görememiş arkadaş
4- DMO ile anlaşma yapıldığını ve bilgisayarların artık Pardus yüklü geleceği haberini okumamış arkadaş
5- Sanayi bakanlığında (Tübitak oraya bağlı olduğu için söylüyorum) Pardus kullanılmaya başlandığınıdan haberi yok arkadaş
6- Efi desteği, Lider-Ahenk uzaktan yönetim sistemi gibi kavramlardan uzak olan arkadaş.
7- Okullara gidilerek öğretmenlerin ve öğrencilerin isteği alışkanlıkları gözlemlenerek tasarlandı, konferans videosunu izlemeyen arkadaş.
Arkadaş bir çinli dünyanın en zekisi olduğunu iddia etmiş bütün çin arkasında durmuş, bizde ise ilk tekmeyi vuran sensin Arkadaş..............
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matraxzalim 3 yıl
Biyoloji öğretmeniyim , yaklaşık üç sene devlette vekaleten öğretmenlik yaptim , daha sonrasinda ise özel kurumlarda öğretmenliğe devam ediyorum , bunu soylememin sebebi şu , genç öğretmenler ve özel kurumlarda çalışanlar öğretmenler yeniliklere daha açık olduğu icin bu tarz egitimlerde daha verimli oluyorlar , bilgisayarla çok sonradan tanışan bir sürü öğretmenlerimiz var , onlarin da uyumu belli miktar zor oluyor , zaman geçtikçe fatih projesinin daha verimli olacağıni düşünüyorum.yıkıcı olmak yapıcı olmayi öğrenmeliyiz artik
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Kağıt üstünde fikir çok güzel, öğrenciler interaktif bir şekilde eğitim görsün, daha iyi öğrensin. Ama pratikte bir bakıyorsun, hangi firmaya para kazandırsak diye işliyor maalesef sistem. Toplumdaki bilgisayar bilgisi artmadan böyle bir sistemi yürürlüğe koymak en saçma fikir olsa gerek. Eminim öğretmenlerin çoğu daha PowerPoint'te slayt yapmayı bilmiyordur. Yapanlara denk geldim, akıllı tahtayı performansının son rakamına kadar kullananı da gördüm ama çok azınlıkta bu eğitimcilerimiz. Asıl bu çoğunluğun eğitilmesi gerekiyor akıllı tahta ile nasıl ders verilir, akıllı tahta ile tabletleri nasıl kullanabiliriz şeklinde eğitimcilerin "eğitilmesi" lazım. Bilgisayarın anavatanında bile akıllı tahtalar yeni yeni kullanılmaya başlanırken akıllı tahta-tablet dağıtımının sorgulanması gerek diye düşünüyorum.

Alın videoda 2014'te geliştirilen bir sistem anlatılıyor. Öğretmen tahtadan yazıyor, çiziyor, tek hamleyle sınıftaki tüm öğrencilerin tabletlerine gidiyor. Aynı şekilde ödev verildiğinde öğrenci tabletten ödevini yapıyor, tek hamleyle buluttan öğretmene gönderiyor. Bu tarz bir sistem yapıl(a)mayacaksa bence hiçbir şey yapılmasın daha iyi. En azından Pardus ile başlangıç adımı atılmış, umarım devamı gelir deyip videoya yönlendiriyorum.

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FatihAsl 3 yıl
simbolmina
Şu yerli/milli işletim sistemi kadar duymaktan sıkıldığım başka bir şey yok hakikaten. Yok arkadaşım yapılamıyor, bunu niye anlamıyor kimse? Olmuyor. Bu türkiyeye has bir şey de değil, dünyada kimse yapamıyor. Müthiş bir yazılım bilgisi, çok fazla iş gücü, bir ton lisans bedeli ödenmesi gerekiyor, sıfır-yeni bir işletim sistemi/çekirdeği yazmak için. Donanım desteği gerekiyor bunun için. Intelin, AMDnin desteklemesi lazım; kendin işlemci yapsan yeni bir mimari lazım ki o da çok ama çok zor. Milletin niye kafa almıyor anlamıyorum. Tonla yerli linux dağıtıcısı var, gidin birini kullanın işte. Pisi dağıtımı şu an güncel, gidin kullanın.

Neden Pardus yerine Pisi kullanacağız açıklar mısınız.
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symbiat 3 yıl
işin tahta kısmına bir şey diyemem, bu tahtaları kullanmak bizim nesile nasip olmadı. Eğitmende değilim konuya profesyonel olarakda yaklaşamam. Ama bir şeyin hiç olmamasındansa iyi kötü olmasını yeğlerim. Eksik gedik olur, bizim ülkemizin gerçeği budur, hiçbirşey kusursuz mükemmel olmaz. Her konuda akıl veren fikir veren eleştiren çok olur, ama kimse değişiklik için acı çekmek yada fedakarlık yapmak istemez. özetle yermek en kolayıdır, kötüyü kaldırıp güzeli yapmak, güzeli getirmekse zor olan. Velhasılı lafla peynir gemisi yürümüyor.


Gelelim beni ilgilendiren kısmına, debian ile alakalı olumsuz yorum bildiren arkadaşları neden böyle düşündüklerini açıklamaya davet ediyorum. Neden olumsuz düşünceye sahip olduklarını açıklarlarsa, belki ben ve başkaları fikir edinir birşeyler öğreniriz, yada belki onlar yanlış bir düşünceden kurtulma şansı elde ederler.

Pardus ilk çıktığında gentoo tabanlı idi, zaten sıfırdan bir işletim sistemi değildi. LFS (linux from scratch) projelerinde bile başarıya ulaşabilen çok azdır. Herkes birşeyleri temel alır. Sadece linux çekirdeğini al, onun dışında herşeyi sıfırdan yaz.... bu işlere uzak arkadaşlarımız sanıyorum durumun ölçeğini idrak noktasında eksik kalıyorlar. Bu proje, gentoo yerine çok daha geniş bir topluluğa sahip, çok çok çok daha geniş paket desteğine sahip debian ile başlasa idi, belkide çok daha farklı olunabilirdi. Ama kaynaklar bir çok şeyi sıfırdan yapmaya harcanınca zaman ve para kaybedildi.

Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktu, debian gibi stabilite ve evrensellik anlamında rakipsiz olan bir dağıtımı temel alabilir ve dilediğimiz gibi özelleştirebilirdik. Ubuntu nasıl bu kadar kısa sürede popüler oldu ? Nasıl masaüstü ile başlayıp server pazarında söz sahibi oldu ? Nasıl zorlu holding bünyesinde ubuntu linux'e geçmeye karar verdi.... Neden bugün distrowatch sitesine girdiğinizde listenin tepesinde ubuntuyu temel alan linux mint var ? (2. ve 3. sırada yine debian ve ubuntuya ait) Bunlar tesadüf değil arkadaşlar..... Araştırın lütfen, forumda yazanlarlada yetinmeyin okuyun öğrenin, fikrinizden önce bilginiz olsun arkadaşlar. Kendim dahil herkese söylüyorum bunu.
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simbolmina 3 yıl
Şu yerli/milli işletim sistemi kadar duymaktan sıkıldığım başka bir şey yok hakikaten. Yok arkadaşım yapılamıyor, bunu niye anlamıyor kimse? Olmuyor. Bu türkiye'ye has bir şey de değil, dünyada kimse yapamıyor. Müthiş bir yazılım bilgisi, çok fazla iş gücü, bir ton lisans bedeli ödenmesi gerekiyor, sıfır-yeni bir işletim sistemi/çekirdeği yazmak için. Donanım desteği gerekiyor bunun için. Intel'in, AMD'nin desteklemesi lazım; kendin işlemci yapsan yeni bir mimari lazım ki o da çok ama çok zor. Milletin niye kafa almıyor anlamıyorum.
Tonla yerli linux dağıtıcısı var, gidin birini kullanın işte. Pisi dağıtımı şu an güncel, gidin kullanın.
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simbolmina 3 yıl
Cihat_,
Yürüyen Ölü Devlet daireleride pardusa geçirilmeli. Dışarıya çok fazla para gidiyor windows ile.
sıfır alınan bilgisayarlar hariç devlet dairesindeki tüm bilgisayarlar crackli windows kullanılıyor

hayır. toplu lisans alınıyor devlet dairelerine. işletim sistemini kurarken aktivasyon yapma gereği duymuyorlar, hele de cihaz internete bağlı değilse.
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mcebi001 3 yıl
Tüm kamu kurumlarına pardusu zorunlu yapsınlar bak nasıl gelişir, bazı şeyleride millete bırakmıyacaksın admini abd olan sistemleri her tarafta kullanmanın akla mantığa uyan bir yanı yok...
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FatihAsl 3 yıl
montevo
cem65010 YILDIR koskoca TÜRKİYE bir işletim sistemi yazamadık yazıklar olsun bize.....
yazsak bile kaç kişi alıp kullanacak?bedava olduğu halde kimse linux kullanmıyor

Kamuda kullanılması yeterli. şuan TSK da Pardus kullanılıyor. bu bile bir başarıdır.
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