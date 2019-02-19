Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor

Avustralya’nın Queensland eyaleti oldukça ilginç bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre araç sahipleri duygularını ifade etmede kullandıkları emojileri bundan böyle plakalarına da uygulayabilecek. “Emojili özel plaka” uygulaması Mart ayından itibaren uygulanacak. Tercih edilen emoji, aracın kimliği olarak nitelendirebileceğimiz sayı ve harflerin yanında yer alacak.
Yalnızca 5 emoji kullanılabilecek
Plakasına emoji eklemek isteyen araç sahiplerinin 160 ila 500 dolar arasında bir ücret ödemesi gerekecek. Uygulamalarda kullandığımız binlerce emojinin tümü plakalara uygulanamayacak. Seçenekler arasında yalnızca göz kırpma, mutluluk gözyaşı, gülen surat, kalp gözlü ve güneş gözlüğü emojileri bulunacak.
Queensland eyaletinde başlatılacak emojili plaka uygulaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar uygulamayı beğenirken, bazıları da bunun 1 Nisan şakası olmasını dilediklerini belirtti.
https://www.news.com.au/technology/innovation/motoring/queensland-drivers-set-to-get-emoji-number-plates/news-story/ec0fc157acd77a2ac8d79621a1d16b06 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar basit.
300$ + kdv ile emojili plaka satarlar.
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