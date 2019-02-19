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Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 1 Mart'tan itibaren başlayacak uygulamayla birlikte plakalarda emoji kullanılabilecek. "Emojili özel plaka"lar ekstra ücret karşılığı satın alınacak. İşte detaylar
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor
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Elimizden bir türlü düşüremediğimiz akıllı telefonlarla hayatımıza giren emojiler zamanla duygularımızı ifade etmede en sık kullandığımız yöntem halini aldı. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelen emojiler şimdi de plakalara geliyor.

Avustralya’nın Queensland eyaleti oldukça ilginç bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre araç sahipleri duygularını ifade etmede kullandıkları emojileri bundan böyle plakalarına da uygulayabilecek. “Emojili özel plaka” uygulaması Mart ayından itibaren uygulanacak. Tercih edilen emoji, aracın kimliği olarak nitelendirebileceğimiz sayı ve harflerin yanında yer alacak.

Yalnızca 5 emoji kullanılabilecek 

Plakasına emoji eklemek isteyen araç sahiplerinin 160 ila 500 dolar arasında bir ücret ödemesi gerekecek. Uygulamalarda kullandığımız binlerce emojinin tümü plakalara uygulanamayacak. Seçenekler arasında yalnızca göz kırpma, mutluluk gözyaşı, gülen surat, kalp gözlü ve güneş gözlüğü emojileri bulunacak.

Queensland eyaletinde başlatılacak emojili plaka uygulaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar uygulamayı beğenirken, bazıları da bunun 1 Nisan şakası olmasını dilediklerini belirtti.  


https://www.news.com.au/technology/innovation/motoring/queensland-drivers-set-to-get-emoji-number-plates/news-story/ec0fc157acd77a2ac8d79621a1d16b06 Yorum Yaz
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ceo-tr 3 ay en beğenilen
plakayı nasıl anons edecek polisler. TR de olsa polis anonsu 34 gülen surat kalp kalp 34 falan mı olacak. saçma.
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Draxen 3 ay




bunlar gelmeli
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kymelria 3 ay
🍆 Emoji alacak bir sürü öküz çıkacaktır.
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Avatar.Aang 2 ay

İnşaatçıyız ne de olsa.
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maligezgin 2 ay
bokunu çıkartmadıkları bir bu kalmıştı
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kaya0 2 ay maligezgin
bu da olsun 💩

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Ohol Oula 2 ay
Böylesi de iyice popüler kültür oldu.
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IbolarKisilikBozuklugu 2 ay
Tek ümidim şunun gelmesi :
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Jeopol 2 ay
500 dolar diyorlar. Hükümet düşünsün derim
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sniper23 3 ay
Emoji = Kanser.
Bu kadar basit.
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Omisis046 3 ay
html kodları da kullanabilecek miyiz?
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TheCaliph_ 3 ay
Ozel unilerin otoparklari instagram face hesabi iceren plakalar ile dolu. Bir de emoji gelirse vayyyy polisin haline
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Fenomenon 3 ay
aman bizimkiler duymasın
300$ + kdv ile emojili plaka satarlar.
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