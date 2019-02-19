Honda, Türkiye'deki Civic üretimine 2021'de son veriyor [Güncelleme]

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Güncelleme: Konuyla ilgili Honda'dan beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki Honda Civic üretimine 2021 yılında son verilecek. Yetkililer, " Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek. Türkiye'deki iş operasyonlarımıza devam etme niyetindeyiz. " ifadelerini kullandı.

Japon üretici Honda’nın İngiltere’deki Swindon fabrikasını 2022 yılında kapatacağına yönelik iddialar otomotiv sektörünün gündemine bomba gibi düşmüştü. Fakat gelen haberlere göre Honda’nın bu kararı İngiltere ile sınırlı değil. Sevilen marka Honda'nın Türkiye’deki fabrikasını da kapatması gündemde.

Tüm dünyada büyük gündem oluşturan fabrika kapatma kararının sebebi olarak İngiltere’nin AB’den ayrılması, yani Brexit gösterilmişti. İngiltere North Swindon Milletvekili Justin Tomlinson ise kararın Brexit ile ilgili olmadığını açıklayarak Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddiada bulundu. Tomlinson, “Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” şeklinde konuştu.

Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatacak mı?

“Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak”

Honda’nın Şekerpınar fabrikası markanın Avrupa’daki iki otomobil üretim tesisinden biri. Fabrikada 1997 yılından bu yana Civic modelinin seri üretimi yapılıyor. Şirkete yakın kaynaklar bu haberi doğrulasa da henüz Honda’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eğer söylenenler doğruysa, fabrikada çalışan yaklaşık bin kişinin işsiz kalması söz konusu olacak.