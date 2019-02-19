Honda, Türkiye'deki Civic üretimine 2021'de son veriyor [Güncelleme]

Tüm dünyada büyük gündem oluşturan fabrika kapatma kararının sebebi olarak İngiltere’nin AB’den ayrılması, yani Brexit gösterilmişti. İngiltere North Swindon Milletvekili Justin Tomlinson ise kararın Brexit ile ilgili olmadığını açıklayarak Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddiada bulundu. Tomlinson, “Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” şeklinde konuştu.
Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatacak mı?
“Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak”
Honda’nın Şekerpınar fabrikası markanın Avrupa’daki iki otomobil üretim tesisinden biri. Fabrikada 1997 yılından bu yana Civic modelinin seri üretimi yapılıyor. Şirkete yakın kaynaklar bu haberi doğrulasa da henüz Honda’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eğer söylenenler doğruysa, fabrikada çalışan yaklaşık bin kişinin işsiz kalması söz konusu olacak.
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Dürüst fabrika kapatır, düzenbaz baştacı edilir..
guc kontrol merkezini asyaya kaydırdılar Çin bu kadar hızlı buyuyorsa birleri buna salık verdigi icindir kendiliginden oluyor zannetmeyin.trump ın baskan secilmesiyle dunyadaki butun trafik değişti buna ekonomide konjuktur konjoktür gibi halk arasında farklı isimler veriliyor sizde anca sorsan feto diye birsey yok darbe girisimide olmadı insanlar ölmedi tankları robotlar surdu kimse turkiyeden kacmadı amerikaya almanyaya yunanistana saklanmadı hakan sukur inek saban olmaktan sıvıstı zaten turkiyenin yuzde 52 sinin ulkenin yonetiminde soz hakkı yok yuzde 25 inin var sadece teroru meclisten kovcakken tam elinden tutmak butun renkleri meclise tasımak demi sonra yobaz gerici cahil otekiler demi boole ezberlettiler demi
İnşallah Honda kadar kaliteli olur da Avrupaya satarız kim bilir kapattiklari fabrikaya pişman olacak Japonlara satarız ??
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