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Honda, Türkiye'deki Civic üretimine 2021'de son veriyor [Güncelleme]

Japon üretici Honda'nın İngiltere'deki fabrikasını 2022'de kapatacak olması gündeme bomba gibi düştü. Fakat karar İngiltere ile sınırlı değil gibi görünüyor. Şekerpınar'daki fabrika da kapatılabilir.
3 ay
17,2b
1
93
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda, Türkiye'deki Civic üretimine 2021'de son veriyor [Güncelleme]
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Güncelleme: Konuyla ilgili Honda'dan beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki Honda Civic üretimine 2021 yılında son verilecek. Yetkililer, "Türk hissedarlar ile yapıcı diyaloğumuz sürecek. Türkiye'deki iş operasyonlarımıza devam etme niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.
Japon üretici Honda’nın İngiltere’deki Swindon fabrikasını 2022 yılında kapatacağına yönelik iddialar otomotiv sektörünün gündemine bomba gibi düşmüştü. Fakat gelen haberlere göre Honda’nın bu kararı İngiltere ile sınırlı değil. Sevilen marka Honda'nın Türkiye’deki fabrikasını da kapatması gündemde.

Tüm dünyada büyük gündem oluşturan fabrika kapatma kararının sebebi olarak İngiltere’nin AB’den ayrılması, yani Brexit gösterilmişti. İngiltere North Swindon Milletvekili Justin Tomlinson ise kararın Brexit ile ilgili olmadığını açıklayarak Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddiada bulundu. Tomlinson, “Honda, Türkiye'deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya'daki merkezinde üretim yapacak” şeklinde konuştu.

Honda Türkiye'deki fabrikasını kapatacak mı? 

Honda kararında netleşti. Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi yok. Japon otomotiv üreticisi Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak. Çünkü markanın yeni üretim stratejisi doğrultusunda, tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan sağlanacak

Honda’nın Şekerpınar fabrikası markanın Avrupa’daki iki otomobil üretim tesisinden biri. Fabrikada 1997 yılından bu yana Civic modelinin seri üretimi yapılıyor. Şirkete yakın kaynaklar bu haberi doğrulasa da henüz Honda’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Eğer söylenenler doğruysa, fabrikada çalışan yaklaşık bin kişinin işsiz kalması söz konusu olacak.


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iquique 3 ay en beğenilen ozancn
beyaz yakalı çalışanlar şimdiden yeni iş bakmaya başlamıştır. başkanlık sistemiyle ülkemiz uçuşa geçti. birer birer tüm değerler uçup gidiyor.
4 Yanıt Yanıtla +96
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Moueson 3 ay
Pek çok vatandaşımız işsiz kalacak onlara üzülüyorum
2 Yanıt Yanıtla +77
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iquique 3 ay
Başkanlık sistemine laf atmam yalaka yandaş akttollerin çok zoruna gitmiş. Ülke aslında çok iyi durumda, suç benim ahaber izlemememde.
1 Yanıt Yanıtla +55
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1 Avatar
freemangroovy 2 ay
Honda gidince VW gelip fabrikanın yerine showroom açar artık.. O kadar yapsın artık di mi?
Dürüst fabrika kapatır, düzenbaz baştacı edilir..
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defiant82 2 ay
Civic sahiplerine darbe üstüne darbe önce göçük sonra bu durum.Artık zaten bakımı parçası pahalıydı artık bakımları 3-4 bin olur .Üzücü
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The.Mafia 2 ay
Kaportası sorunlu araçları sattı kaçıyorlar olan yine fabrikada çalışana araça o kadar para verip alana oldu
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arekamint 2 ay
işsiz kalanlara üzülüyorum. Otomotiv sektörünün daralması ile iş bulamamaları ihtimaline daha çok üzülüyorum.
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CMteria 2 ay
yahu arkadaslar butun dunyada ulkelerin acılım donemi sonlandı ozune topraklarına donus basladı globalizmden hayda gormeyen gucler bu hayalden vazgectiler amerikayı avengelistler domine edince malum aileler
guc kontrol merkezini asyaya kaydırdılar Çin bu kadar hızlı buyuyorsa birleri buna salık verdigi icindir kendiliginden oluyor zannetmeyin.trump ın baskan secilmesiyle dunyadaki butun trafik değişti buna ekonomide konjuktur konjoktür gibi halk arasında farklı isimler veriliyor sizde anca sorsan feto diye birsey yok darbe girisimide olmadı insanlar ölmedi tankları robotlar surdu kimse turkiyeden kacmadı amerikaya almanyaya yunanistana saklanmadı hakan sukur inek saban olmaktan sıvıstı zaten turkiyenin yuzde 52 sinin ulkenin yonetiminde soz hakkı yok yuzde 25 inin var sadece teroru meclisten kovcakken tam elinden tutmak butun renkleri meclise tasımak demi sonra yobaz gerici cahil otekiler demi boole ezberlettiler demi
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-FoundeR- 2 ay
Güzel şeyler söylemeye çalışmışsın ama oylr uzun ki cümlen, anlayamiyor insan tam olarak ne diyorsun.
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kartal172 3 ay
Hedef 2023
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marauders 3 ay
Honda banlandı
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DH Misafiri 3 ay
Yerli otomobilin üretileceği yer belli oldu galiba .. Kocaeli .. Keşke Konya olsaydı.. Ama hayırlı olsun..
İnşallah Honda kadar kaliteli olur da Avrupaya satarız kim bilir kapattiklari fabrikaya pişman olacak Japonlara satarız ??
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DH Misafiri 3 ay
Acaba kulis arkalarından yerli otomobil hakında bilgimi edindiler ? Büyük olasılıkla yerli otomobil üretim süreci hakkında gizlice(hack,sanayi casusluğu vs...) bilgi edindiler ,o bilgiye göre karar verme ihtmali olabilirmi
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DH Misafiri 3 ay
çok cahilde bir yorum ne alakası var?ing.de krallık var kendini rezil etmişsin bence.
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