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Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir

Günümüzde yapay zeka bir çok alanda kullanılmaya başlandı. Gelen haberlerde bu kez mental rahatsızlıklarda kullanılabileceğine yer verildi. Bu sayede hastalara daha etkin bir tedavi sunulabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son yıllarda yapay zeka bir çokalanda kullanılmaya başlandı. Bunun hiç şüphesiz en faydalı olduğu alanlardan birisi de sağlık olsa gerek. Kalp artimisi teşhisi koyabilen, Alzheimer teşhisi koyabilen, test sonucu değerlendirebilen derken sonunda ruhsal rahatsızlıklarda yardımcı olabileni de duyuruldu.

Akıllı telefonla teşhis

Peki yapay zeka ile duygu gibi insanoğlunun oldukça kompleks bir yapıya sahip olan psikofizyolojik değişimi yapay zeka tarafından değerlendirilebilir mi? Görünüşe göre geliştiriciler bunun için oldukça etkili bir yol seçmişler. Gün içinde artık neredeyse her an akıllı telefonlarımız elimizde. Haliyle duygusal değişimimiz de bu kullanımımızı doğrudan etkileyebiliyor.
Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir
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Örneğin üzgün bir zamanımızdakiylemutlu olduğumuz zamanki mesaj yazma hızımız dahi bir değil. Araştırmacılar da bu noktaya odaklanmışlar. Bu sayede depresyonda olan veya anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin duygusal durumu yakından takip edilebilecek ve anında değerlendirilebilecek.

Tedavi süreci daha etkili ilerleyebilir

Her ne kadar bu hastalar belli aralıklarla doktorlarıyla görüşse de doktorlar hastaların her anını takip edemiyor. Bu nedenle yeni geliştirilen teknoloji burada büyük bir önem taşıyor zira doktor ziyaretleri arasındaki geçen uzun zamanlar bu sayede kişi adına bir kazanıma dönüşebilir.
Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir
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Son olarak aslında bu alanda benzer çalışma mevcut. Woebot adı verilen projede kişi yapay zeka tarafından desteklenen dijital asistanla iletişim kuruyor ve sorunlarını anlatıyor asistan da ona çeşitli telkinlerde bulunuyor hatta motivasyonunu sağlamak için video dahi izletebiliyor.
Yeni çalışmanın bu projeden farkı ise pasif fakat sürekli bir yapıya sahip olması. Başta da belirttiğimiz üzere sizin telefonunuzu kullanım biçiminize göre teşhis koyabilecek. Bu açıdan tedavinin daha etkin bir sürece dönüşmesi oldukça muhtemel.

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/08/03/ai-is-a-powerful-tool-in-the-fight-against-anxiety-and-depression/#.tnw_7u0oRE0t Yorum Yaz
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Valla günümüzde şu bir gerçke ki her şeye kolay ulaşım imkanı insanı tembelleştiriyor.Sosyal medya insanları asosyalleştiriyor.Hayırlısı 20-25 sene sonrasını düşünemiyorum.İş gücü maliyetli denerekten çoğu şey robotik olarak otomasyonla yapılacak pek tabi bu işlemlerin bakımı pahalı ama yaygınlaştırdıkça tepedeki godamanlar bir çaresini bulur.
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St Batuhan 2 yıl
`video dahi izletebiliyor.` Ah bunun en güzelini reddit'te yaşamıştım. I'm sad yazdım ve bana kedi resmi ile ascii karakter kedi görüntüsü göstermişti :D
Bence tedavi yapsalar da bu sefer bağımlılık artacak. Raj geldi aklıma Siri ile olan muhabbeti açısından.
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Kerim5100 2 yıl
Depresyonu depresyon yapan şeyle tedavi etmek hmm pki :S
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ergenius 2 yıl
Peki akıllı telefon kullanmak depresyona sebep olabilir mi
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