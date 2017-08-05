Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir

Son yıllarda yapay zeka bir çokalanda kullanılmaya başlandı. Bunun hiç şüphesiz en faydalı olduğu alanlardan birisi de sağlık olsa gerek. Kalp artimisi teşhisi koyabilen, Alzheimer teşhisi koyabilen, test sonucu değerlendirebilen derken sonunda ruhsal rahatsızlıklarda yardımcı olabileni de duyuruldu.

Akıllı telefonla teşhis

Peki yapay zeka ile duygu gibi insanoğlunun oldukça kompleks bir yapıya sahip olan psikofizyolojik değişimi yapay zeka tarafından değerlendirilebilir mi? Görünüşe göre geliştiriciler bunun için oldukça etkili bir yol seçmişler. Gün içinde artık neredeyse her an akıllı telefonlarımız elimizde. Haliyle duygusal değişimimiz de bu kullanımımızı doğrudan etkileyebiliyor.

Örneğin üzgün bir zamanımızdakiylemutlu olduğumuz zamanki mesaj yazma hızımız dahi bir değil. Araştırmacılar da bu noktaya odaklanmışlar. Bu sayede depresyonda olan veya anksiyete bozukluğu yaşayan bireylerin duygusal durumu yakından takip edilebilecek ve anında değerlendirilebilecek.

Tedavi süreci daha etkili ilerleyebilir

Her ne kadar bu hastalar belli aralıklarla doktorlarıyla görüşse de doktorlar hastaların her anını takip edemiyor. Bu nedenle yeni geliştirilen teknoloji burada büyük bir önem taşıyor zira doktor ziyaretleri arasındaki geçen uzun zamanlar bu sayede kişi adına bir kazanıma dönüşebilir.

Son olarak aslında bu alanda benzer çalışma mevcut. Woebot adı verilen projede kişi yapay zeka tarafından desteklenen dijital asistanla iletişim kuruyor ve sorunlarını anlatıyor asistan da ona çeşitli telkinlerde bulunuyor hatta motivasyonunu sağlamak için video dahi izletebiliyor.

Yeni çalışmanın bu projeden farkı ise pasif fakat sürekli bir yapıya sahip olması. Başta da belirttiğimiz üzere sizin telefonunuzu kullanım biçiminize göre teşhis koyabilecek. Bu açıdan tedavinin daha etkin bir sürece dönüşmesi oldukça muhtemel.

https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/08/03/ai-is-a-powerful-tool-in-the-fight-against-anxiety-and-depression/#.tnw_7u0oRE0t