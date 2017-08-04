Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir

Çağın önemli hastalıklarından biri olan ve giderek yaygınlaşan Diyabete bilimin çözüm arayışı devam ediyor. Son çalışma da bu alanda verilen emeğin bir meyvesi olarak nitelenebilir. Chicago Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği deneyde olumlu sonuçlar elde edilmiş.

Gözlem sonuçları ümit vaadediyor



Genetiği değiştirilen bu gen daha sonra labaratuvar ortamındaki fare deri hücrelerine yerleştirilmiş ve bu hücrelerle fareye nakledilebilecek şekilde deri greftleri hazırlanmış ardından nakil işlemi yapılmış. Nakil işlemi yapılan ve bu sayede GLP 1 üreten deriye sahip fareler obeziteye sebep olan bol yağlı bir diyete tabi tutulmuş. Gözlemler sonucunda farelerin normalde kazanmaları gereken ağırlığın yarısını kazandıkları görülmüş. Üstelik İnsülin direnci gelişimi de beklenenden daha az gerçekleşmiş.

3 ay canlı kalabilmiş

Obezitenin Tip-2 Diyabete sebep olan ana etkenlerden birisi olduğunu belirten uzmanlar aynı yöntemi insan derisine de uygulayıp tüysüz farelere nakil işlemini gerçekleştirdiklerinde dokunun 3 ay boyunca stabil bir şekilde canlı kalabildiğini görmüşler.

Araştırmacılara göre yeni teknik şeker hastalarında uygulanırsa günlük insülin enjeksiyonları tarihe karışabilir. Böylece hastaların yaşam standardında kaydadeğer bir iyileşme sağlanabilir. Ayrıca burada bilim adamlarının altını çizdikleri bir nokta var: bu teknik diyabete kalıcı bir çare değil, sadece kan şekeri regülasyonunu daha iyi sağlayan, uzun süreli ve güvenli hale getiren bir tedavi.

Bununla birlikte şu ana dek deri nakli yanık vakalarında kullanılmaktaydı, fakat yeni deney bilim adamlarının zihninde başka hastalıkların da aynı şekilde tedavi edilebileceği fikrini oluşturmuş durumda. Son olarak çalışmanın insanlar üzerinde ne zaman denenmeye başlanacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.

https://www.newscientist.com/article/2142679-crispr-skin-grafts-could-replace-insulin-injections-for-diabetes/

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Yapılan deneyde bilim adamlarısistemini kullanarakkök hücresinin genini düzenlemişler. Burada‘in kandüzeyini düzeyinin düzenlenmesi içinettiğini aktarmakta fayda var.