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Diyabet deri nakli ile tedavi edilebilir

Son zamanlarda diyabet üzerine yüz güldürücü çalışmalar yapılmakta. Genetiği değiştirilmiş kök hücre kullanılarak yapılan son çalışma da bunlardan birisi. Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Çağın önemli hastalıklarından biri olan ve giderek yaygınlaşan Diyabete bilimin çözüm arayışı devam ediyor. Son çalışma da bu alanda verilen emeğin bir meyvesi olarak nitelenebilir. Chicago Üniversitesi araştırmacılarının gerçekleştirdiği deneyde olumlu sonuçlar elde edilmiş.

Yapılan deneyde bilim adamları CRISPR sistemini kullanarak Glukagon Like Peptide 1 (GLP 1) kök hücresinin genini düzenlemişler. Burada GLP 1‘in kan glikoz düzeyini düzeyinin düzenlenmesi için Pankreası stimüle ettiğini aktarmakta fayda var.

Gözlem sonuçları ümit vaadediyor

Genetiği değiştirilen bu gen daha sonra labaratuvar ortamındaki fare deri hücrelerine yerleştirilmiş ve bu hücrelerle fareye nakledilebilecek şekilde deri greftleri hazırlanmış ardından nakil işlemi yapılmış. Nakil işlemi yapılan ve bu sayede GLP 1 üreten deriye sahip fareler obeziteye sebep olan bol yağlı bir diyete tabi tutulmuş. Gözlemler sonucunda farelerin normalde kazanmaları gereken ağırlığın yarısını kazandıkları görülmüş. Üstelik İnsülin direnci gelişimi de beklenenden daha az gerçekleşmiş.

3 ay canlı kalabilmiş

Obezitenin Tip-2 Diyabete sebep olan ana etkenlerden birisi olduğunu belirten uzmanlar aynı yöntemi insan derisine de uygulayıp tüysüz farelere nakil işlemini gerçekleştirdiklerinde dokunun 3 ay boyunca  stabil bir şekilde canlı kalabildiğini görmüşler.
Araştırmacılara göre yeni teknik şeker hastalarında uygulanırsa günlük insülin enjeksiyonları tarihe karışabilir. Böylece hastaların yaşam standardında kaydadeğer bir iyileşme sağlanabilir. Ayrıca burada bilim adamlarının altını çizdikleri bir nokta var: bu teknik diyabete kalıcı bir çare değil, sadece kan şekeri regülasyonunu daha iyi sağlayan, uzun süreli ve güvenli  hale getiren bir tedavi.
Bununla birlikte şu ana dek deri nakli yanık vakalarında kullanılmaktaydı, fakat yeni deney bilim adamlarının zihninde başka hastalıkların da aynı şekilde tedavi edilebileceği fikrini oluşturmuş durumda. Son olarak çalışmanın insanlar üzerinde ne zaman denenmeye başlanacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.

https://www.newscientist.com/article/2142679-crispr-skin-grafts-could-replace-insulin-injections-for-diabetes/ Yorum Yaz
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
haber diye yapıyorsunuz ortada bişey yok 10 yıl sonramı 20 yıl sonramı hayat a geçer bilinmez
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gorkem2626 1 yıl
İlaç sektöründe bu kadar para dönerken hayatta tedavi bulmazlar.Bulsalarda engellenir bir şekilde :(
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Vatikanli Mumin 1 yıl
bizim fakültelerdeki hocalarda anca ogrenciyi sozlude sınıfta bırakarak egosunu tatmin etsin
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marseltalon 1 yıl

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DH Misafiri 1 yıl
Dinliyorum kimseye ümit vermeyin
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mavizaman 2 yıl
kaç yıl sonra hayata geçrse geçsin gelişmelerden haberdar olmak hastalar ve potansiyel hastalar için önemli.
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Parola_18 2 yıl en beğenilen
haber diye yapıyorsunuz ortada bişey yok 10 yıl sonramı 20 yıl sonramı hayat a geçer bilinmez
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