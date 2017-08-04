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DNA’nın düzenlemesi artık mümkün

Tıp günümüzde olukça ileri seviyelere ulaştı. Bir çok hastalığa çare bulunmuş durumda. Peki ya kalıtsal hastalıklar? Son çalışma ile onlar da ortadan kalkabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Çağımızda Tıbbın geldiği seviye oldukça iyi bir durumda. Yine de bazı hastalıkların çaresi henüz bulunabilmiş değil. Bunlardan birisi de genetik hastalıklar. Anne-babadan resesif veya dominant karakterli olarak aktarılan bozuklukların dominant türleri her ne kadar sık görülmese de karşılaşabilen durumlardan. Resesif olanlarsa yapısı itibariyle görülme riski akraba evliliklerinin dışında düşük düzeyde. Şu ana kadar bilim adamları hep bu bozukları önceden engellemenin yolunu araştırıyorlardı.

Geçtiğimiz 2015 yılında Çinli bir araştırmacı defekte sahip genleri DNA’dan çıkarmayı başarmış ancak bu durum embriyoda bazı ciddi mutasyonlara sebep olmuştu yani çalışma ne yazık ki başarı ile sonuçlanamamıştı.
Araştırmacılar son çalışmasında DNA’yı başarıyla düzenleyebildiler. Kardiyomiyopatiye neden olan genetik bozukluğa sahip bir erkekten alınan spermlerle sağlıklı bayanlardan alınan yumurta hücreleri labaratuvar ortamında döllenmiş.

Şaşırtıcı sonuç

Bu işlemde güçlü bir gen düzenleme sistemi CRISPR-Cas9’u tam da döllenme esnasında kullanmışlar. Sonuç araştırmacıları dahi şaşırtmış. Zira MYBPC3 mutant geninin kesilmesinin ardından embriyo bünyesi kendiliğinden bölgeyi tamir ederek sağlıklı bir yapıya kavuşmuş.

Başarı oranı yüksek

Az evvel bahsettiğimiz Çinli bilim adamı da aynı sistemi kullanmış ancak kullanılan dönem farklı olduğu için olsa gerek başarılı olmamış. Yaklaşık 58 embriyo üzerinde yapılan çalışma sonucunda %70’in üzerinde olumlu sonuç alınmış. Bununla birlikte bu embriyoların sadece bir kaç gün gelişmesine müsaade edildiğini ve henüz bu yolun uygulandığı herhangi bir bebeğin dünyaya gelmediğinin altını çizelim.

Yasal engellere takılabilir

Uzmanlara göre bu yöntem sayesinde Huntington hastalığı, Kistik fibrozis, Meme kanseri, Over kanseri ve bazı Alzheimer vakaları önlenebilecek. Çalışma büyük ihtimalle ABD’deki bazı düzenleyici kurumların engeline takılacağa benziyor zaten ulusal sağlık enstitülerinden herhangi bir bağış da alınamamış.
Şu ana dek Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’nin bütçesi kullanılarak yapılan çalışmayı bilim adamları daha ileri seviyeye götürmek ve uygulamaya koymak için kendilerine yeni bir ülke arayışındalar. Bu sebeple de daha önce emsal niteliğinde bir karar veren İngiltere onlar için görünüşe göre en uygun yerlerden birisi.

Kötü amaçlarla kullanılabilir

Tabi çalışmaya itirazlar da gecikmemiş. Aslında buradaki tek amaç hastalıklı genleri ortadan kaldırarak sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesini sağlamak ancak çalışmayı yapan bilim adamlarının korktuğu gerçek şu ki ileride bu çalışmayı kötü amaçlarla kullanan araştırmacılar türeyebilir ve insanlara istediği boyda ten renginde, göz renginde hatta zekada bir çocuğa sahip olma vaadinde bulunabilirler.

Yeni hastalıklar ortaya çıkabilir mi?

Bu sebepten dolayı bir çok bilim insanı şimdiden çalışmaya sert tepki göstermiş durumda ve yetkililerden çalışmanın engellenmesini istiyor. Tepki gösteren uzmanların bir diğer savunma argümanı ise bu yöntem sonucunda yepyeni hastalıkların türeyebilme ihtimalinin de oluşu. Bu sebeple genetiği değiştirilmiş veya klonlanmış bebeğe karşı çıkıyorlar.

Aktarılanlara göre hali hazırda bebeklerinde herhangi bir kalıtsal hastalık yaşanması muhtemel olan çiftlerin in vitro fertilizasyon (tüp bebek) yöntemiyle yumurta rahme yerleşmeden önce embriyosunu test edebilmeleri mümkün. Bu nedenle yeni yönteme gerek olmadığı savunuluyor. Zira etik bir yöntem varken böylesi riskli bir işlemin yapılması yanlış olduğu düşünülmekte.
DNA’nın düzenlemesi artık mümkün
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Son olarak görüldüğü üzere çalışmanın fayda potansiyeli ne kadar büyükse açabileceği zararlar da o denli büyük. Bu nedenle deneyi yapan bilim adamları şu an için çalışmaya dair herhangi bir detay paylaşmıyorlar. ilerleyen günlerde gelişmeleri hep birlikte takip ediyor olacağız.

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23305.html?foxtrotcallback=true Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 2 yıl en beğenilen
Genetik mutasyonlar ile daha gelişmiş, hastalıksız insanlar yaratmak kaçınılmaz. Yani illaki bu seviyeye ulaşılacaktır, hatta tam belirtilmemiş burada ama söylemeye çekinecek bir şey yok. Genetik mutasyon ile yaşlanma bile ciddi oranda azaltılabilir, ömürler kat be kat artabilir. Ama bunu kimler kullanılır. Önce sadece rothschild ler rakafellar lar mı kullanır, yoksa insanlığa sunulur mu? Sunulursa yüzölçümü belli, kaynak belli. Dünya sürekli virüs gibi çoğalıp kaynakları tüketen bir canlı türünü daha kaç milyara kadar kaldırabilir. Her ülke en azından her aileye bir çocuk gibi kısıtlama getirir mi? Bir çok soru var. Ama gücü elinde bulunduranlar kendilerini gelecekte avangers gurubuna çevirttirebilir :D
Genetik mutasyonlar ile daha gelişmiş, hastalıksız insanlar yaratmak kaçınılmaz. Yani illaki bu seviyeye ulaşılacaktır, hatta tam belirtilmemiş burada ama söyle...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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halken 2 yıl
Çok güzel bir haber tabii hemen pratik uygulamalar olamayacaktır ama bir çok potansiteli olduğu kesin.
İnsanlığa faydası olcak bir çok uygulama yapılabilir.
Mesela:

  • Daha az uyku, daha az yemek ile daha az kaynak tüketen bir ırk olup dünya kaynaklarını daha verimli kullanabiliriz.
  • Yaşlanmanın etkileri yok edilebir veya azaltılabilir. 95 yaşında olup da sanki 30-40 yaşındaymışsınız gibi yaşam kaliteniz düşmeden hayatınzı yaşabilirsiniz
  • Ortalama insan ömrü uzatılabilir. Genç kalmak belkide mümkün olabilir.
  • Hastalıklar yok edilebilir. Gerçi her zaman yeni hastalıklar çıkacaktır ama bilinen çoğu hastalık artık bir sorun olmaktan çıkabilir. Alzheimer, kanser gibi hastalıklara çare bulunabilir.
  • Özel durumlar için genetiği değişitirilmiş insanlar kullanılabilir.
  • Gelecekte insanlık uzaya yayılacak orda kolonilr kuracak araştırmalar keşifler yapacak. Ama ordaki koşullar dünyadan çok daha zorlu. Buradaki gibi rahat değil ama bu
    teknoloji bizi daha uyumlu yapabilir. Uzayda radyaston çok ciddi bir sorun ve bu radyasyonun uzun ve kısa vadede etkileri var. Farlı yerçekimi ortamları vucüdümuza değişik etkiler yapmakta
    Bunlara daha dayanıklı hale gelmek için genetik müdalahe gerekebilir.

Aklıma gelenlerden bazıları sadece. Bir çok potansiteli olan bir durum iyiyede kötüye de kullanmak gene bizim elimizde.
Çok güzel bir haber tabii hemen pratik uygulamalar olamayacaktır ama bir çok potansiteli olduğu kesin.İnsanlığa faydası olcak bir çok uygulama yapılabilir...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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kentilyon 7 ay
Yakında istesekte istemesekte yeni bir insan ırkı oluşacak oluşması gerekecek çünkü eski insan nesli dünyaya çok fazla zarar veriyor yeni oluşturlacak insan ırkı dünyaya daha iyi bakabilir dünyaya en fazla zarar veren şey kıskançlık kızgınlık kendi başına gelenleri haketmediğini düşünmek bizim bu duyguları doğal yollardan atmamız yada dizginlememiz mümkün değil.
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pUnduli 2 yıl
DNA düzenlenmesi ve CRISPR ile birlikte sonraki nesiller hastalığın ne olduğunu bilmeyebilir veya tek bildikleri yıllık CRISPR updatei almak olabilir :)
Birde haberde "sağlıklı bayanlar" denmiş, bayan saçma ötesi bir kullanım kadın olacak doğrusu, bu salakça "hassasiyeti" de kim koyduysa artık dilimize.
Haberin aslında " genetically disordered gene of male and gene of healthy ladies " türü birşey geçse millet bir tarafı ile güler sonuçta
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Omisis046 2 yıl
Genetiği değiştirilmiş insanlar kulağa korkutucu geliyor. Dikkatli olunması lazım bence.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
sentetik insan nesli ortaya çıkacak diğer adıyla bunlar melez olacak !
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Technotronic 2 yıl
Yakında organik insan kalmayacak
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sniper23 2 yıl Technotronic
Technotronic
Yakında organik insan kalmayacak

Senden önce gelen bir kaç eleman akraba evliliğinden kaynaklanan genetik hastalıklarla mı yaşamak istiyorsun?
İşin sonunda genetik mühendisliği medikal bilim için son engel. Bu engelde kalkınca insanlar artık "medikal" olarak "ölümsüz" olacaktır (bütün hastalıklara, kanserlere vs karşı korumalı).
Ama tabi insanlar ölmeyeceği anlamına gelmiyor (TR'den örnek vermek gerekirse; kafaya maganda kurşunu gelmesi, dükkan sahibini kurşunlamaya gelen elemanın yanlışlıkla orda bulunan müşterileri ve çalışanları kurşunlaması gibi).
Tabi, bu gelişmeler iyi şeyler için kullanılacak mı? Tabi ki hayır, ne zaman iyi bir şey olsa ilk önce kötü şeyler için kullanılır.
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arel.gr 2 yıl

sessiz sedasız birden fazla bebek dünyaya gelmiştir, öncelikli vaaddlerden biri
homoseksüelliği ayıklamak olacak,
bağış, ortam ve yasal zemin sağlayan ülkeler, kötüye kullanan uzmanlarda olacak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 2 yıl
Aslında çok güzel ve iyi bir buluş olmuş tebrik etmek lazım ama makalede yazdığı gibi kötüye de kullanım olabilir.
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QuexSeeL 2 yıl
Gattaca.
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redoracle 2 yıl
Prof. X bunu beğendi

Çok güzel keşke sadece embriyo halinde değilde,yetişkin insanlardada dnaları düzenleyebilsek,çoğu hastalıktan kurtulmak için iyi gelişme.
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halken 2 yıl
Çok güzel bir haber tabii hemen pratik uygulamalar olamayacaktır ama bir çok potansiteli olduğu kesin.
İnsanlığa faydası olcak bir çok uygulama yapılabilir.
Mesela:

  • Daha az uyku, daha az yemek ile daha az kaynak tüketen bir ırk olup dünya kaynaklarını daha verimli kullanabiliriz.
  • Yaşlanmanın etkileri yok edilebir veya azaltılabilir. 95 yaşında olup da sanki 30-40 yaşındaymışsınız gibi yaşam kaliteniz düşmeden hayatınzı yaşabilirsiniz
  • Ortalama insan ömrü uzatılabilir. Genç kalmak belkide mümkün olabilir.
  • Hastalıklar yok edilebilir. Gerçi her zaman yeni hastalıklar çıkacaktır ama bilinen çoğu hastalık artık bir sorun olmaktan çıkabilir. Alzheimer, kanser gibi hastalıklara çare bulunabilir.
  • Özel durumlar için genetiği değişitirilmiş insanlar kullanılabilir.
  • Gelecekte insanlık uzaya yayılacak orda kolonilr kuracak araştırmalar keşifler yapacak. Ama ordaki koşullar dünyadan çok daha zorlu. Buradaki gibi rahat değil ama bu
    teknoloji bizi daha uyumlu yapabilir. Uzayda radyaston çok ciddi bir sorun ve bu radyasyonun uzun ve kısa vadede etkileri var. Farlı yerçekimi ortamları vucüdümuza değişik etkiler yapmakta
    Bunlara daha dayanıklı hale gelmek için genetik müdalahe gerekebilir.

Aklıma gelenlerden bazıları sadece. Bir çok potansiteli olan bir durum iyiyede kötüye de kullanmak gene bizim elimizde.
1 Yanıt Yanıtla +5
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reshthesucker 2 yıl halken
Cok guzel deginmissiniz hocam. Ama genetik konusunda hala yiginla soru isareti var. Ornegin mental hastaliklar uzerinden gidersek sayet, genetik olarak aktarilan ya da altyapi saglayan hastaliklar bozukluklar var. Bunlarin dogal secilimle elenmesi gerekiyordu lakin bicogu hayatta faydaya sahip ozellikler de tasiyor. Bill gatesin steve jobsun einsteinin otizm spekturumunda oldugu iddia ediliyor. Ya da bircok sanatci bilim insani su veya bu hastaliga sahip olabiliyor. Hastalik bozukluk ya da farklilik dedigimiz seyler insanlik tarihini degistirebilecek seyler olabiliyor. Ama iki ucu keskin bicak. Bi yandan uretken aktif avantajli bi yapiya sahip olabiliyorken diger yandan tam tersi de ortaya cikabiliyor. Ya da soyle bi durum var. Siyahi insanlarla beyazlarin kas yapilari farkli. Siyahiler hemen hemen atletik olarak beyazlardan ustunden is yuzmeye gelince tam tersi bi durum var. Ideal olan ya da normal olan ne sorusu tam olarak cevapsiz. Hangi genin ne ise yaradigini ogrenmeden bi eylemde bulunmak biraz urkutucu gorunuyor gozume. Ama bi yandan da cok yeni kapilar aciyor. Kesinlikle oyuncak edilmemesi gereken bi mesele. Umarim insanligin bilgi birikimine buyuk katkilar saglar.
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gen düzenleme, kanser ve
14 etiket daha DNA hastalık klon in vitro fertilizasyon tüp bebek dna düzenleme mutasyon kalıtsal hastalık kistik fibrozis huntington alzheimer Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
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