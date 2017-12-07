Akıllı telefonun hafızasında nasıl yer açabiliriz?

Cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte yepyeni bir kavram da günlük yaşantımızın bir parçası oldu, telefonun hafızası. Özellikle rehberi, fotoğrafları ve video'ları güvenle saklamak ve her istediğimiz anda onlara hızlıca ulaşmak istiyoruz. Akıllı telefonlarla beraber bu durum biraz daha evrim geçirdi. 8 GB ve 16 GB ile başlayan akıllı telefon hafıza kullanımı şu an 256 GB'a kadar yükselmiş durumda. Gelişen ve sayısı artan uygulamalar, kalitesi yükselen fotoğraf ve video çekimleri artık telefon hafızalarını iyice zorlar hale geldi. Günümüzde ortalama bir kullanıcı en az 64 GB'lık bir saklama alanına ihtiyaç duyuyor. Eğer fotoğraf ve video tarafını çok aktif kullanıyorsa bu ihtiyaç, 128 GB hatta 256 GB'a kadar yükseliyor.

Ancak dahili hafızası yüksek olan modelle düşük olan model arasındaki fiyat farkı da, kullanıcıları tercih konusunda bir kez düşünmeye sevk ediyor. Şu an 64 GB'lık iPhone 8'i 4.199 TL'ye satın alabilirken 256 GB'lık iPhone 8'i 4.999 TL'ye almak mümkün. Sadece telefon hafızası yetmediği için yeni telefon almayı düşünen çok sayıda kişi var.



Peki elimizdeki telefonun hafıza kapasitesini nasıl daha verimli kullanabiliriz?



Bunun birkaç basit yolu var...

Galeride gerilere gidip, eski ve gereksiz video ve fotoğrafları silin. Ayrıca indirilenler klasöründeki doküman ve dosyaları silmek de, cihazınızda ekstra yer açılmasına yardımcı olacaktır. Kullanmadığınız uygulamaları silin. Uygulamalar da artık telefonlarda çok ciddi yer kaplamaya başladı. Çok az kullanılan uygulamalar gerektiğinde yeniden indirilip kullanılabilir. Telefona müzik indirmek yerine online müzik servislerini kullanmayı tercih edin. Dijital müzik servisleri sağladığı hizmetlerle artık telefonda müzik depolamaya gerek bırakmıyor. Çok önemli olmayan video'ları 4K kalitesinde çekmeyin. Hem telefonun hafızasında büyük yer kaplıyor hem de pilin kısa sürede bitmesine neden oluyor. Eğer telefonunuz imkan veriyorsa Micro SD kart kullanın. Ancak son dönemde Micro SD kart kullanılabilen telefon sayısı iyice azaldı ama telefonu SD kartı destekleyenler bazı dosyaları karta stoklayabilir. Bulut depolama servislerini tercih edin. Şu anda saklama alanı konusunda en mantıklı çözümü bulut servisleri sunuyor. lifebox, bu servisler arasında kullanım kolaylığı ve gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor. lifebox, video ve fotoğrafların yanı sıra, telefon rehberini de güvenle saklıyor. Ayrıca sosyal medyadan transfer özelliği sayesinde Intagram ve Facebook’taki paylaşımlar doğrudan lifebox’a ekleniyor. Telefonun hafıza kullanımını da yöneten lifebox, yer aç özelliği sayesinde yedekli fotoğraf ve videoları telefondan otomatik olarak bulup, dilerseniz tek tuşla siliyor ve cihazda ek hafıza açıyor. Tüm dünyada kullanılabilen lifebox’ı indiren tüm kullanıcılara ayrıca 5GB saklama alanı hediye ediliyor.

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