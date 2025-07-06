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    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu

    Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın çok yakında tanıtılması bekleniyor. Son olarak Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu. İşte detaylar..

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip ve Fold 7 dahil olmak üzere yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Ancak bu olurken bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Galaxy S26 Ultra'nın özellikleri yavaş yavaş doğrulanmaya başladı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu

    İddiaya göre, Galaxy S26 Ultra’nın periskop telefoto kamerası 50MP çözünürlükte olacak ve 5x optik yakınlaştırma sunacak. Bu konfigürasyon ise, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S25 Ultra modeli ile aynı. Bu bağlamda Samsung'un mevcut sensörü koruyarak yazılım ve görüntü işleme tarafında iyileştirmeler yapmayı planladığı düşünülüyor.

    İkinci telefoto kamerada ise durum belirsiz. Galaxy S25 Ultra'da bu kamera 10MP çözünürlüğündeydi ve 3x optik zoom sunuyordu. Ancak son raporlar, Galaxy S26 Ultra'da bu kameranın yerine 200MP çözünürlüklü yeni bir sensör gelebileceğini öne sürüyor. Bu değişim gerçekleşirse, Samsung’un telefoto sisteminde önemli bir yenilik yaşanabilir.

    Ana kamera tarafında ise değişken diyafram açıklığına sahip bir sensör kullanılacağı iddiaları gündemde. Bu sayede düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar alınması hedefleniyor. Şu an için Galaxy S26 serisinin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın netleşmesi ise muhtemel.

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