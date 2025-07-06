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    Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

    Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S25 FE, Exynos 2400e ile kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Peki Galaxy S25 FE amiral neler sunuyor? İşte detaylar...

    Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihte tanıtılan Galaxy S25 modellerinin ardından seriye yeni bir Fan Edition modeli eklemeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi Fan Edition serisi, her yıl hem fiyat-performans arayan kullanıcılar hem de amiral gemisi deneyimi isteyenler için önem taşıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy S25 FE ise ilk kez kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.

    Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı

    Paylaşılan sızıntıya göre Galaxy S25 FE, Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 2400 işlemci ve AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 940 GPU'sunu kullanacak. Bu konfigürasyonda ise, cihazın OpenCL testinden 13.776 puan aldığını söyleyelim. Yapay zekâ testlerinde ise benzer bir tablo söz konusu. S25 FE, tek duyarlıklı testte 2.124, yarım duyarlıklı testte 2.039 ve kuantize edilmiş AI testinde 3.009 puan almış.

    Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Bu skorlar, canlı çeviri, fotoğraf düzenleme ve benzeri Galaxy AI özelliklerinin sorunsuz şekilde çalışacağına işaret ediyor. Özellikle Galaxy S24 FE modeliyle aynı işlemciyi kullanmasına rağmen yazılımsal optimizasyon farkları performansa katkı sağlıyor olabilir.

    Yeni modelin Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkacağı doğrulandı. 8 GB RAM ile gelecek giriş seviyesi varyanta ek olarak 12 GB'lık bir seçeneğin sunulup sunulmayacağı ise henüz net değil. Ayrıca daha önce iddia edilen MediaTek Dimensity 9400 varyantının rafa kalktığı ve tüm küresel modellerde Exynos 2400 yongasının kullanılacağı söyleniyor.

    Donanım tarafında Galaxy S25 FE’nin, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran (120Hz yenileme hızı, 2.600 nit maksimum parlaklık), 4.700mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği ile gelecek. Kamera kurulumunda ise, 12 MP ön kamera, 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lens yer alacak.

    Şu an için Galaxy S25 FE’nin ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şayet bu kıyaslama sonuçları satışa sunulacak son sürümle örtüşürse, Galaxy S25 FE modeli 600–650 dolar seviyesinde iddialı bir fiyat/performans dengesi sunabilir.

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