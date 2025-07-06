Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Ne kadar hızlı?

Galaxy S25 FE kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Paylaşılan sızıntıya göre Galaxy S25 FE, Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 2400 işlemci ve AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 940 GPU'sunu kullanacak. Bu konfigürasyonda ise, cihazın OpenCL testinden 13.776 puan aldığını söyleyelim. Yapay zekâ testlerinde ise benzer bir tablo söz konusu. S25 FE, tek duyarlıklı testte 2.124, yarım duyarlıklı testte 2.039 ve kuantize edilmiş AI testinde 3.009 puan almış.
Yeni modelin Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü ile kutudan çıkacağı doğrulandı. 8 GB RAM ile gelecek giriş seviyesi varyanta ek olarak 12 GB'lık bir seçeneğin sunulup sunulmayacağı ise henüz net değil. Ayrıca daha önce iddia edilen MediaTek Dimensity 9400 varyantının rafa kalktığı ve tüm küresel modellerde Exynos 2400 yongasının kullanılacağı söyleniyor.
Donanım tarafında Galaxy S25 FE’nin, 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekran (120Hz yenileme hızı, 2.600 nit maksimum parlaklık), 4.700mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği ile gelecek. Kamera kurulumunda ise, 12 MP ön kamera, 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto lens yer alacak.
Şu an için Galaxy S25 FE’nin ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şayet bu kıyaslama sonuçları satışa sunulacak son sürümle örtüşürse, Galaxy S25 FE modeli 600–650 dolar seviyesinde iddialı bir fiyat/performans dengesi sunabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: