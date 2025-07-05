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    Honor’un yeni katlanabilir modeli batarya kapasitesiyle sınırları zorluyor

    Honor’un yeni nesil kapaklı katlanabilir telefonu Magic V Flip 2 hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı. Cihaz, yüksek kapasiteli bataryası ve LTPO teknolojili ekranıyla öne çıkıyor.

    Honor’un yeni katlanabilir modeli dev bataryayla geliyor Tam Boyutta Gör

    Honor, yeni katlanabilir modeli Magic V5’i tanıtmasının hemen ardından, şimdi de ikinci nesil kapaklı modeli Magic V Flip 2 için hazırlık yapıyor. Gelen sızıntılara göre, bu model selefine kıyasla hem daha güçlü bir batarya hem de daha gelişmiş ekran teknolojileriyle donatılacak.

    Magic V Flip 2’de yaklaşık 6.8 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü LTPO OLED ana ekran bulunacak. Dış kapakta ise yaklaşık 4 inçlik bir ekran yer alacağı söyleniyor. LTPO teknolojisi sayesinde, ekran yenileme hızı kullanım senaryosuna göre değişerek enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.

    Cihazın kalbinde Snapdragon 8 serisine ait ama amiral gemisi olmayan bir işlemci yer alacak. Net model bilinmese de Snapdragon 8s Gen 4 seviyesinde bir yonga tercih edileceği tahmin ediliyor. Bu da performans ve verimlilik arasında bir denge kurmayı hedefliyor olabilir.

    Kamera tarafında, optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksellik ana sensör dikkat çekiyor. İkinci kameranın ise büyük olasılıkla geniş açılı olacağı düşünülüyor. Ancak bu konuda resmi bir bilgi henüz yok.

    En dikkat çekici gelişme ise batarya kapasitesinde. Yeni modelin yaklaşık 5500 mAh’lik bir pile sahip olacağı belirtiliyor. Bu da Magic V Flip 2’yi, sınıfında en büyük bataryaya sahip cihaz haline getirebilir. Şarj hızı konusunda da 66W ile 80W arasında bir destek sunulması bekleniyor. Henüz lansman tarihi resmi olarak açıklanmadı. Ancak iddialar doğruysa, Honor Magic V Flip 2 ile ağustos ayında tanışabiliriz.

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