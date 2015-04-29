Aktif Wikipedia kullanıcılara özel yeni Mac uygulaması: QuickSearch

Junhua Xie tarafından OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan QuickSearch, Mac App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

20 milyondan fazla içeriğiyle dünyanın en büyük dijital kütüphanesi olarak adlandırılan Wikipedia temelinde hazırlanan QuickSearch, yüklendiği zaman sistemlerin üst barına yerleşiyor ve buradan hızlı bir şekilde Wikipedia içerisinde aramaya yapabiliyor. Tek tıkla çalışma gösteren uygulama, mobil ve masaüstü olmak üzere iki farklı mod seçeneğini de kullanıcılarına veriyor.

Kısa bir süre için ücretsiz yapılan QuickSearch uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id981785645?mt=12