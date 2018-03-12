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Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda

1 yıl
3,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alcatel farklı fiyat segmentleri için 1, 3 ve 5 isimli yeni telefonlarını tanıttı. Biz de bu videomuzda şirketin ülkemiz planlarını konuşuyor ve yeni telefonlardan, fiyat seviyelerinden bahsediyoruz.
Alcatel'in ülkemizle ilgili planlarını bu videoda konuştuk. Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam hem yeni modellerden hem de ülkemizle ilgili 2018 stratejisinden bahsediyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cryzboy43 1 yıl en beğenilen
klasik beceriksiz vizyondan yoksun türk marka temsilcisi - ulan abd de 16nm de s625 soc olan gayet ucuz 200$ altı cihaz varken bide bunun mtk varyantı yine güncel mimarili 16nm de işlemci varken sen git düz idol 5 i düz 6753 yani neredeyse 3 yıl öncesinin işlemcisiyle hemde vergisiz 230$ dan satmaya çalıştı - alcatel şuan çin dışında eu ve us olarak bakarsak eu da da bunun gibi beceriksizler olduğu için hala bu tip antin kuntin modelleri çıkartıyor us e bunların çoğu gelmez belki 1x i abd de operatöre 60 $ dan sattırırlarki geçmişte şimdi tanıttıkları 3 serisine denk cihazı 70$ dan sattılar -
firmanın acilen hem burdaki hemde eu daki beceriksizleri temizlemesi lazım ne güzel idol 3 vardı onuda bizde operator satsın diye çıkış fiyatında oyun yaptılar (ot 995 den sonra aldığım en iyi alcatel diyblirim ) şimdi hala globalde o başarıyı arıyorlar - bbm e de yine avrupadan iş bilmez ceo gelmişti s625 cihaza 500$ mı ne istiyordu aklıma geldikçe sinirleniyorum - halbuki bunların eski ürün müdürü güncel Soc koyardı yine yapsana 3 serisine s460 idol 6 yada koy s640 ı yine çift ses önde yine jbl ile çalış yine ilk 5 i zorla globalde - ama yok yapmazlar bu saflar 3 yıl öncesinin işlemcilerini güncel segmentte itelemeye çalışır - ama uyandırayim htc de aynısını denedi A9 u hatırlatmama gerek yok sanırım buda aynı yolda böyle gidersede sonu belli
klasik beceriksiz vizyondan yoksun türk marka temsilcisi - ulan abd de 16nm de s625 soc olan gayet ucuz 200$ altı cihaz varken bide bunun mtk varyantı yine günc...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Bukalemun 1 yıl
Akseuar yok , servis yok , yedek parça yok , kullanıcı yok , pahalı...
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volga tuygun 1 yıl
İlk olarak, 5 no'lu model flagship'miş yani amiral gemisi ( Ufak bir güldüm ). Sonra 3 no'lu model için 1200-1400 arası bir fiyatla gelecek dedi daha da sesli güldüm ( yurt dışı tahmini fiyatı 130-150 Euro arasında olacakmış. Bir de uzun pil ömrü önemli dedi abi. 1 no'lu telefon 2460 mAh. :) Ahh Alcatel eskiden ne güzel telefonlar üretirdin sen... İlk one touch'lar çok güzeldi.
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WarSaw 1 yıl
satış rakamlarını artırmak istiyorlarsa o markayı gizlesinler yoksa kimse almaz
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zolzauza 1 yıl
Hem yönetici hemde daha sorulara net cevap veremiyor masal anlatıyor. Idol 5 diye ezik donanımlı bir cihaz getirdiler satmadılar fiyatı 1400 den 885 e düştü malum sitede bu kafa ile daha da satamazlar :-)
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Bossadam 1 yıl
Zamanında idol 3 almıştım hb den 650 liraya 5,5 fhd çift ses çıkışı jbl kulaklık snapdragon 615 li çok şık bir cihazdı adamlar bu cihazdan sonra hep geriye sardılar bir firma düşünün model yükseldikçe özellik azalsın saçma saçma işlemci koysun en son idol 5 piyasaya sürmüşler içinde çıkan kulaklık 5 liralık dandik bişey mtk işlemci falan vardı 1500 fiyat var teknısada beni almayın diye bağırıyordu
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Artunç 1 yıl
Zamanında teyzem Alcatel One Touch Easy serisinden bir telefon kullanmıştı sarı renkliydi hatta ve güzel bir telefondu dönemine göre. Daha sonra bu markaya ne oldu ne bitti bilmiyorum takipte etmedim zaten. Ama konuyu görünce video'yu sonuna kadar izleyeyim dedim. Edindiğim izlenim maalesef Tamer bey adeta şirketin pazarlama müdürü gibi sürekli yok şunu yaptık yok şöyle başarılara imza attık vs gibi klasik söylemlerde bulunmuş. Konuşmasında bazı sorularıda resmen geçiştirmiş. Mesela yazılım güncellemesi verecek misiniz diye soruyor Erdi. Bu soruya karşılık Alcatel ülke müdürü hikaye anlatıyor resmen.

Hazır böyle bir platformda konuşuyorsun işte. Hedef kitlenizin ilgisini çekecek ve müşterilerin size yönelmesini sağlayacak farklılıklarınız neler olacak bunlardan bahsetseymiş ya keşke..
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omeric 1 yıl
Bu çöpleri boşuna getirmesinler. 100 tane satamazlar bu fiyatlara.
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Tensi 1 yıl
30 saniye zor dayandım. Erdi tanıtım yaparken beyefendi sanki zorla çıkarmışlar gibi davrandı. Yaptığın işe sen saygı duymazan bizim seni izlememizi nasıl beklersin?
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cosica 1 yıl
taaa 2000 yılıydı. patlıcana benzeyen bir alcatel vardı bende. bu kadar uzun zamandır piyasada ama bir ilgi çekemedi bu marka.
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kesbi 1 yıl
Bi tarafta sürekli güncelleme veren nokia, diğer tarafta hiç güncelleme veremeyen alcatel. Kuş kadar kalan itibarlarını da yerle bir ediyorlar.
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ozbey08 1 yıl
arcatel telefonlar ucuz olsa da satmıyor. benim bulunduğum yerdeki a101 de 500tl lik Arcatel telefon 2 ay kaldı kimse almadı.
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