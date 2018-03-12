Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alcatel farklı fiyat segmentleri için 1, 3 ve 5 isimli yeni telefonlarını tanıttı. Biz de bu videomuzda şirketin ülkemiz planlarını konuşuyor ve yeni telefonlardan, fiyat seviyelerinden bahsediyoruz.
Alcatel'in ülkemizle ilgili planlarını bu videoda konuştuk. Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam hem yeni modellerden hem de ülkemizle ilgili 2018 stratejisinden bahsediyor.
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firmanın acilen hem burdaki hemde eu daki beceriksizleri temizlemesi lazım ne güzel idol 3 vardı onuda bizde operator satsın diye çıkış fiyatında oyun yaptılar (ot 995 den sonra aldığım en iyi alcatel diyblirim ) şimdi hala globalde o başarıyı arıyorlar - bbm e de yine avrupadan iş bilmez ceo gelmişti s625 cihaza 500$ mı ne istiyordu aklıma geldikçe sinirleniyorum - halbuki bunların eski ürün müdürü güncel Soc koyardı yine yapsana 3 serisine s460 idol 6 yada koy s640 ı yine çift ses önde yine jbl ile çalış yine ilk 5 i zorla globalde - ama yok yapmazlar bu saflar 3 yıl öncesinin işlemcilerini güncel segmentte itelemeye çalışır - ama uyandırayim htc de aynısını denedi A9 u hatırlatmama gerek yok sanırım buda aynı yolda böyle gidersede sonu belli