Alcatel'in Türkiye planları: Yeni telefonlar yolda

Alcatel farklı fiyat segmentleri için 1, 3 ve 5 isimli yeni telefonlarını tanıttı. Biz de bu videomuzda şirketin ülkemiz planlarını konuşuyor ve yeni telefonlardan, fiyat seviyelerinden bahsediyoruz.

Alcatel'in ülkemizle ilgili planlarını bu videoda konuştuk. Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam hem yeni modellerden hem de ülkemizle ilgili 2018 stratejisinden bahsediyor.