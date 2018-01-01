Alibaba trilyon dolarlık ilk internet şirketi olabilir

Mevcut piyasa yapısının(piyasalardaki yükselişin) devam etmesi halinde önümüzdeki 3 yıl içinde pek çok şirketin 1 trilyon dolar barajını aşacağını düşünen MKM'nin beklentisi 6 şirket üzerinde yoğunlaşmış durumda: Apple, Google, Amazon, Facebook , Tencent ve Alibaba. Halihazırda 870 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Apple'ın, ilk trilyon dolarlık şirket olacağı zaten uzun bir süredir konuşuluyordu. MKM de bu tahminlerin 2019 yılında gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Alibaba İlk Sırada
MKM'nin raporunda dikkat çeken nokta internet devleri arasında önceliği Alibaba'ya vermiş olması. Halihazırda 442 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Alibaba; Amazon'un(563 milyar dolar), Facebook'un(512 milyar dolar) ve Tencent'in(486 milyar dolar) gerisinde. Şirketin 2017 yılı boyunca kıyasıya rekabet ettiği Amazon, 2017 yılı içinde piyasa değerini neredeyse 5 katına çıkarmış olmanın da verdiği güç ile 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk internet devi olma yolunda ilerliyor. MKM ise Çin pazarının getirdiği avantajların yarışı Alibaba lehine çevirebileceğini işaret ediyor.
Çin'deki online alışverişin ABD'dekine kıyasla iki kat daha hızlı büyüdüğünü vurgulayan MKM, Alibaba'nın para kazanma oranının Amazon'dan çok daha yüksek olduğunu da ekliyor. 2017'nin önemli alışveriş günlerindeki satış rakamlarında da bu fark belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. 11 Kasım tarihinde kutlanan Bekarlar Günü'nde Alibaba 17.8 milyar dolarlık satış yaparken Amazon'un en fazla kazandığı gün ise 23 Kasım tarihindeki Black Friday olarak da bilinen alışveriş çılgınlığının yaşandığı gün olmuş ve Amazon 24 saatte 5 milyar dolarlık satış yapmıştı.
MKM'nin öngörüsü gerçeğe dönüşür mü bunu ilerleyen dönemlerde şirketlerin piyasa değerlerindeki değişimleri inceleyerek görebileceğiz ancak görünen o ki Alibaba ile Amazon arasındaki sıkı rekabet bu yıl da devam edecek.
https://www.cnbc.com/2017/12/29/alibaba-will-be-first-trillion-dollar-internet-firm-analyst-predicts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mısıra benzini 1.28den verirken kendi milletine 4.5tlden verdi petrol dipteydi.. hadi o zaman da rekabet etseydin şimdi et şimdi de edemessin.. bu ülkede umutta yok o senin inancından kaynaklanıyor. İnancın ise başkasına bağlı yani inandırana. Bir bakmışsın gözün kapanıvermiş ve böylece sefil/bağımlı/boyun eğimiş bir hayat bitmiş.
Ya uyan ya öl. Uyanık numarası yapma ölü numarası da yapma. Son-uç gerçek olur. Hayatına yazık.
Üretmek/birleşmek/paylaşmak. Kendi milletine petrolü kazık sokar gibi satıyorsun. Yarın güneş panelinden gelse enerji yine aynı kazığı sokarsın. Bu gençliğin umudu nerede? Onlarıda önüne 3buğday koyup tam yumurta isteyerek öldürecekler. 1birim enerji verip 3birim enerji istiyor sistemimiz. Böyle sistemin ta ax noktasına çakayım. Matematik dışı orandışı mantık dışı adalet(denge) dışı insanlık dışı bir ülke !!! Hastasıyız diyenleri biliyorum. Zaten hastalar.
El alem gidiyor aya biz kaldık yaya --- sözü gerçek oldu.