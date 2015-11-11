Alibaba'dan 12 saatte 9.3 milyar dolarlık satış









Sizlere buradan bildirdiğimiz üzere internetin en büyük alışveriş etkinliği olarak gösterilen Çin Bekarlar Günü rekorlarla başladı. 11 Kasım tarihinde sadece bir günlük olarak düzenlenen ve büyük indirimlere sahne olan Bekarlar Günü'nde Alibaba e-ticaret platformu sadece 12 saatte 9.3 milyar dolarlık alışverişe sahne oldu.





Alibabanın AliExpress, Tmall, Taobao gibi bir çok sitesinden elde edilen verilere göre ilk 90 dakikada zaten 5 milyar dolarlık alışveriş rakamı geride bırakılmıştı. Sonraki 10 saatte ise alışveriş hızı biraz yavaşladı. Çin'in en büyük doğrudan satış sitesi JD.com ise gece yarısına kadar toplam satış adedinin 10 milyonu geçtiğini ve geçen yıl ki toplam satış rakamlarını da geride bıraktığını duyurdu.





Bir yavaşlama trendine giren dünyanın ikinci büyük ekonomisi için bu tür alışveriş çılgınlıkları hayat öpücüğü yerine geçiyor. Örneğin ABD'de e-ticaret etkinliği olan Cyber Monday'de 2.68 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Çin e-ticaret alışverişlerinde ABD'yi neredeyse dörde katladı. Çinliler mağazalara gitmek yerine ayaklarına kadar gelen ürünleri için Bekarlar Günü'nü tercih ediyor. Ayrıca ülkemiz de dahil yurtdışından yüz binlerce tüketici bedava kargo fırsatı ve özel indirimleri bu günü bekliyor.

http://mashable.com/2015/11/11/alibaba-china-singles-day/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#bEXbMNUJDiqb