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Alibaba'dan 12 saatte 9.3 milyar dolarlık satış

Alışverişin artık çılgınlık haline geldiği günümüzde Kara Cuma, Cyber Monday gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Bunların en büyüğü ise Çin'in Bekarlar Günü.
3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Alibaba'dan 12 saatte 9.3 milyar dolarlık satış



Sizlere buradan bildirdiğimiz üzere internetin en büyük alışveriş etkinliği olarak gösterilen Çin Bekarlar Günü rekorlarla başladı. 11 Kasım tarihinde sadece bir günlük olarak düzenlenen ve büyük indirimlere sahne olan Bekarlar Günü'nde Alibaba e-ticaret platformu sadece 12 saatte 9.3 milyar dolarlık alışverişe sahne oldu.

Alibabanın AliExpress, Tmall, Taobao gibi bir çok sitesinden elde edilen verilere göre ilk 90 dakikada zaten 5 milyar dolarlık alışveriş rakamı geride bırakılmıştı. Sonraki 10 saatte ise alışveriş hızı biraz yavaşladı. Çin'in en büyük doğrudan satış sitesi JD.com ise gece yarısına kadar toplam satış adedinin 10 milyonu geçtiğini ve geçen yıl ki toplam satış rakamlarını da geride bıraktığını duyurdu. 

Bir yavaşlama trendine giren dünyanın ikinci büyük ekonomisi için bu tür alışveriş çılgınlıkları hayat öpücüğü yerine geçiyor. Örneğin ABD'de e-ticaret etkinliği olan Cyber Monday'de 2.68 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Çin e-ticaret alışverişlerinde ABD'yi neredeyse dörde katladı. Çinliler mağazalara gitmek yerine ayaklarına kadar gelen ürünleri için Bekarlar Günü'nü tercih ediyor. Ayrıca ülkemiz de dahil yurtdışından yüz binlerce tüketici bedava kargo fırsatı ve özel indirimleri bu günü bekliyor. 

http://mashable.com/2015/11/11/alibaba-china-singles-day/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#bEXbMNUJDiqb Yorum Yaz
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
Satış başına %1 NET kâr'ı olsa... 12 saatte 93 milyon dolar. Paraya bak be.
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oray 3 yıl
türkiyenin en büyük şirketi olan tüpraşın değer 3 milyar dolar :)
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Batw0 3 yıl
Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım. Telefon tamiri için Tornavida setleri, 80g 30g Termal macunlar, Kış için Şapka Sweetshirt, 5m 3çip 5050 UV Led Şerit. Hot Air Gun. Havya Seti v.b Hesaplarıma göre 10gün önceki sepetimden 43$ daha karlı olarak aldım. Türkiyedeki piyasaya göre hesaplarsam eğer yaklaşık 330TL gibi bir rakam fazladan harcamam gerekirdi bu saydıklarım ve daha fazlasını almaya. Doların kurunu da 3liraya yakın hesaplarsak.
11.11 Bahane aslında. Beklemek sıkıntı değilse Giyim harici herşey ucuz.. Alın kardeşim Bu ÖTV KDV zart zurt vergilerini ödeyip ekonomiye can vermek istemiyorum ben, ister kedi köpek yesinler ister çekik gözlü olsun isterse hiç gözü olmasın.
Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım...
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fthkn 3 yıl
gael
herşeyi anlıyorumda ücretsiz kargoyu nasıl gönderiyorlar onu anlamadım 5 centlik limon sıkacağı ücretsiz kapıma kadar geliyor

Türkiyeye gruplar halinde gönderiyorlar. 10 bin kargo aynı anda uçakla geliyor. Ya da gemiyle bilmiyorum. Gemiyle geliyor olmaları muhtemel Daha ucuz olduğu için.
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huseyindoster 3 yıl
yaklasik bir ay once kendime iyi bir kulaklik ariyordum,hem isyerinde hem arabada ve evde bilgisayarda film izlerken yuksek ses kalitesi olan BLUETOOTH kulaklikta karar kildim ve DrDre beats kalitesinde bir kulaklik buldum herkese bunu tavsiye ediyorum .once kendime almistim sonra kizim ve esim de istedi :) bir kulakliga 75 dolar verecekken simdi 3 kulakliga ayni parayi odedim.Turkiye'ye kargo sorunu da yok
amzn.to/...
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huseyindoster 3 yıl
TheKinslayer
Batw0Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım. Telefon tamiri için Tornavida setleri, 80g 30g Termal macunlar, Kış için Şapka Sweetshirt, 5m 3çip 5050 UV Led Şerit. Hot Air Gun. Havya Seti v.b Hesaplarıma göre 10gün önceki sepetimden 43$ daha karlı olarak aldım. Türkiyedeki piyasaya göre hesaplarsam eğer yaklaşık 330TL gibi bir rakam fazladan harcamam gerekirdi bu saydıklarım ve daha fazlasını almaya. Doların kurunu da 3liraya yakın hesaplarsak. 11.11 Bahane aslında. Beklemek sıkıntı değilse Giyim harici herşey ucuz.. Alın kardeşim Bu ÖTV KDV zart zurt vergilerini ödeyip ekonomiye can vermek istemiyorum ben, ister kedi köpek yesinler ister çekik gözlü olsun isterse hiç gözü olmasın.
Hocam Yorumunuzda gördüm de KZ ATE kulaklığı hangi satıcıdan aldınız? iyi midir kulaklık? 8 usd gözüküyor fakat açınca 30 usd yazıyor. Linki atarmısınz? Tşk..

arkadasim eger bulamadiysan amazon.com da urun 14 dolar amazon.com/...
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kayamtky 3 yıl
Aliexpress ile alibaba aynı alışveriş şirketi mi ?
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draconist 3 yıl kayamtky
kayamtky

Aliexpress ile alibaba aynı alışveriş şirketi mi ?

Evet, AliExpress olanından parekende, Alibabadan ise toptan satış yapılıyor, ama expressden de çok sayıda ürün almak mümkün, fakat bir şirket sahibi iseniz, toptan mal alınacaksa Alibabadan, yok normal tüketiciyim, tek tük beğendiğimi almak istiyorum diyorsanız Aliexpressden alışveriş yapmanız lazım, genel olarak Alibabada ne varsa Aliexpressde de onu bulup satın almak konusunda sıkıntı çekilmiyor

Bu arada Fasttech.com adlı siteyi de Asyadan alışveriş yapan arkadaşlara öneridim, Aliexpressden çok daha hızlı şekilde kargolama yapıyorlar, en son bir elektronik sigarada seti sipariş vermiştim 7 günde gelince çok şaşırdım, adamlar kargonun hazırlanmış aşamasının bile fotoğrafını çekip sizinle paylaşıyor, Türkiyede bunlar kadar güzel çalışan bir firma+kargo servisi yoktur, aynı semtte olduğum ismi lazım değil kargo şirketi kargoyu evime 4 günde getiremedi en son gittim kendim aldım.
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teramit 3 yıl
gael
herşeyi anlıyorumda ücretsiz kargoyu nasıl gönderiyorlar onu anlamadım 5 centlik limon sıkacağı ücretsiz kapıma kadar geliyor

devlet karşılıyor, muhtemelen ufak ürünlerde zarar bile ediliyor ama istihdam ve ekonomik büyüme için çin devlet kargosu ücretsiz taşıyor.
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KAZUYA MISHIMA 3 yıl
bende Kablosuz hoparlör aldım yaklasık 15 dolar fark vardı.normal fiyatından bakalım elimize ulaşsın bi.
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TheKinslayer 3 yıl
Batw0
Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım. Telefon tamiri için Tornavida setleri, 80g 30g Termal macunlar, Kış için Şapka Sweetshirt, 5m 3çip 5050 UV Led Şerit. Hot Air Gun. Havya Seti v.b Hesaplarıma göre 10gün önceki sepetimden 43$ daha karlı olarak aldım. Türkiyedeki piyasaya göre hesaplarsam eğer yaklaşık 330TL gibi bir rakam fazladan harcamam gerekirdi bu saydıklarım ve daha fazlasını almaya. Doların kurunu da 3liraya yakın hesaplarsak. 11.11 Bahane aslında. Beklemek sıkıntı değilse Giyim harici herşey ucuz.. Alın kardeşim Bu ÖTV KDV zart zurt vergilerini ödeyip ekonomiye can vermek istemiyorum ben, ister kedi köpek yesinler ister çekik gözlü olsun isterse hiç gözü olmasın.

Hocam Yorumunuzda gördüm de KZ ATE kulaklığı hangi satıcıdan aldınız? iyi midir kulaklık? 8 usd gözüküyor fakat açınca 30 usd yazıyor. Linki atarmısınz? Tşk..
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courage1184 3 yıl
BiggestNiko
Bu arada Tüpraş ı ornek veren arkadas a bi yanıt vereyim.Tüpraş ın işlem degeri bugun 20 milyar doların uzerinde.

6,68 milyar dolar finans.mynet.com/...
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kadirirdem 3 yıl
Helal olsun turklerdende alan var...
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Batw0 3 yıl
Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım. Telefon tamiri için Tornavida setleri, 80g 30g Termal macunlar, Kış için Şapka Sweetshirt, 5m 3çip 5050 UV Led Şerit. Hot Air Gun. Havya Seti v.b Hesaplarıma göre 10gün önceki sepetimden 43$ daha karlı olarak aldım. Türkiyedeki piyasaya göre hesaplarsam eğer yaklaşık 330TL gibi bir rakam fazladan harcamam gerekirdi bu saydıklarım ve daha fazlasını almaya. Doların kurunu da 3liraya yakın hesaplarsak.
11.11 Bahane aslında. Beklemek sıkıntı değilse Giyim harici herşey ucuz.. Alın kardeşim Bu ÖTV KDV zart zurt vergilerini ödeyip ekonomiye can vermek istemiyorum ben, ister kedi köpek yesinler ister çekik gözlü olsun isterse hiç gözü olmasın.
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draconist 3 yıl
Bunu sipariş verdim aliexpressden, 21 dolar. Zaten wishlist'imdeydi, indirim 6-7 dolar kadar olmuş.
Yani normalde 28 dolar filandı, 21'e aldım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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EnemyDestroyeD 3 yıl Batw0
Batw0
Çoğu kişi fiyatlar artmış demiş ancak güvenilir Shoplarda fiyat çok iyi. Uzun süredir Sepetimde bekleyen KZ ATE Kulaklık vardı 26$ civarı bugün onu 8$ dan aldım. Telefon tamiri için Tornavida setleri, 80g 30g Termal macunlar, Kış için Şapka Sweetshirt, 5m 3çip 5050 UV Led Şerit. Hot Air Gun. Havya Seti v.b Hesaplarıma göre 10gün önceki sepetimden 43$ daha karlı olarak aldım. Türkiyedeki piyasaya göre hesaplarsam eğer yaklaşık 330TL gibi bir rakam fazladan harcamam gerekirdi bu saydıklarım ve daha fazlasını almaya. Doların kurunu da 3liraya yakın hesaplarsak.
11.11 Bahane aslında. Beklemek sıkıntı değilse Giyim harici herşey ucuz.. Alın kardeşim Bu ÖTV KDV zart zurt vergilerini ödeyip ekonomiye can vermek istemiyorum ben, ister kedi köpek yesinler ister çekik gözlü olsun isterse hiç gözü olmasın.

hocam air gun link atsanıza bende alıcam
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