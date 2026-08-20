Alibaba, Nvidia'yı izliyor: RISC-V çipinde Qwen desteği

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Tam Boyutta Gör Alibaba, kendi geliştirdiği yapay zeka modelleriyle özel işlemci donanımını daha sıkı şekilde bir araya getirmeye başladı. Şirketin XuanTie C950 adlı RISC-V tabanlı işlemcisi, Alibaba'nın yeni Qwen-3.8 27B yapay zeka modeline ilk günden destek sunarak modeli herhangi bir emülasyon veya çeviri katmanına ihtiyaç duymadan yerel olarak çalıştırabiliyor.

Alibaba'nın RISC-V çipi Qwen çalıştırıyor

Kaçıranlar için Alibaba, XuanTie C950'yi Mart 2026'da tanıtmıştı. Çip, geleneksel GPU tabanlı yapay zeka hızlandırıcılarından farklı olarak 64 bit RISC-V işlemci mimarisini temel alıyor. Tek bir silikon üzerinde 64 işlem çekirdeği bulunan çip, 3,20 GHz'e kadar ölçeklenebilen saat hızlarına sahip. İşlemci, sekiz çekirdekten oluşan kümeler halinde tasarlanıyor ve bu kümeler yüksek hızlı AMBA CHI bağlantıları üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor.

Yapay zeka iş yükleri için matris ve vektör hızlandırma birimleri de doğrudan işlemciye entegre. Böylece bazı AI işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ayrı bir GPU'ya ihtiyaç duyulmuyor. XuanTie C950, L1 önbellek, yapılandırılabilir L2 önbellek ve isteğe bağlı ortak L3 önbellek desteği sunuyor. Çipin en önemli özelliklerinden biri ise RISC-V ISA kullanması.

Açık kaynaklı komut seti sayesinde Alibaba, x86 veya ARM tabanlı tasarımlarda karşılaşılan lisans maliyetlerinden kaçınırken işlemci mimarisini kendi ihtiyaçlarına göre daha fazla özelleştirebiliyor. Şirket şimdi bu altyapıyı kendi Qwen modelleriyle daha yakından birleştiriyor. XuanTie C950, Qwen-3.8 27B modeline ilk günden destek veriyor.

Saniyede 30 token üretim hızı

Alibaba'nın paylaştığı sonuçlara göre işlemci modelde saniyede 30 token üretim hızına ve 1,9 saniyelik Time To First Token (TTFT) değerine ulaşabiliyor. 27 milyar parametreli Qwen-3.8, açık ağırlıklı bir model olarak öne çıkıyor ve yaklaşık 32 GB VRAM ile çalıştırılabiliyor. Bu gelişme Alibaba açısından yalnızca bir işlemci desteği değil.

Şirket, kendi yapay zeka modellerinin kendi donanımında doğrudan çalışabilmesini sağlayarak donanım ve yazılımı aynı ekosistem içinde geliştirme imkanını genişletiyor. Bu yaklaşım, Nvidia'nın GPU, yazılım ve yapay zeka modellerini daha sıkı şekilde bir araya getiren dikey entegrasyon stratejisine benzer.

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Ayrıca Alibaba, XuanTie C950'yi veri merkezlerindeki diğer yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte kullanabilir. Böylece C950'nin özellikle çıkarım iş yüklerini üstlenmesi, daha güçlü hızlandırıcıların ise eğitim veya yüksek paralellik gerektiren görevlerde kullanılması mümkün.

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