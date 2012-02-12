Alieanware oyun odaklı tablet bilgisayar sunabilir

Oyuncular için hazırladığı özel tasarımlı yüksek performans bilgisayarlarıyla sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Alienware, tablet bilgisayar pazarına girebilir. Project Fiona kod adıyla oyun odaklı tablet hazırlayan komponent firması Razer, bu alanda başarı yakalayacağına emin olduğunu dile getirirken, Alienware cephesinde de konuyla ilgili düşüncelerin masaya yatırıldığı ve firmanın oyun odaklı tablet sunabileceği belirtiliyor.

Alienware ürün yöneticisi Eoin Leyden, oyun odaklı tabletler için kontrol mekanizmasının nasıl olacağının sıkıntı yaratan konu olduğunu, performans tarafında ise gelişen donanımlar sayesinde problem yaşanmayacağını ifade ediyor. Dokunmatik kullanıcı arayüzünün internette gezerken veya Angry Birds oynarken anlam ifade ettiğini ancak daha gelişmiş oyunlar için ideal olmadığını belirten Leyden, Alienware için kapıyı kapalı tutmuyor. Razer'ın, Intel desteği ile geliştirdiği Projet Fiona'nın başarı kazanması halinde Dell çatısı altında yer alan Alienware'in de oyun odaklı tablet bilgisayar sunması beklenebilir. Bu konuda en büyük göstergelerden biri de hiç şüphe yok ki Windows 8'in getireceği yenilikler olacak.