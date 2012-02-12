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Alieanware oyun odaklı tablet bilgisayar sunabilir

7 yıl
4,9b
1
27
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı özel tasarımlı yüksek performans bilgisayarlarıyla sektörde ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Alienware, tablet bilgisayar pazarına girebilir. Project Fiona kod adıyla oyun odaklı tablet hazırlayan komponent firması Razer, bu alanda başarı yakalayacağına emin olduğunu dile getirirken, Alienware cephesinde de konuyla ilgili düşüncelerin masaya yatırıldığı ve firmanın oyun odaklı tablet sunabileceği belirtiliyor.
Alienware ürün yöneticisi Eoin Leyden, oyun odaklı tabletler için kontrol mekanizmasının nasıl olacağının sıkıntı yaratan konu olduğunu, performans tarafında ise gelişen donanımlar sayesinde problem yaşanmayacağını ifade ediyor. Dokunmatik kullanıcı arayüzünün internette gezerken veya Angry Birds oynarken anlam ifade ettiğini ancak daha gelişmiş oyunlar için ideal olmadığını belirten Leyden, Alienware için kapıyı kapalı tutmuyor. Razer'ın, Intel desteği ile geliştirdiği Projet Fiona'nın başarı kazanması halinde Dell çatısı altında yer alan Alienware'in de oyun odaklı tablet bilgisayar sunması beklenebilir. Bu konuda en büyük göstergelerden biri de hiç şüphe yok ki Windows 8'in getireceği yenilikler olacak. 

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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
Tabletlerin çıkış amacı unutuldu. Oyun odaklı tablet çıkarırlarsa şarjı ne kadar dayanacak. Şarj meselesini de halletmek için docklu satmaya falan kalkışırlarsa da dizüstüne geri dönüş olur. Oyun odaklı bir tableti iş adamları ya da her an internette işlem yapması gereken insanlar satın almayacak sonuçta , performans kadar pil ömrüde çok önemli . E onlar kullanmayacak . Tablette oyun oynamak isteyen insanlarda bunu prizin olduğu yerlerde yapmak zorundalar . Oyun odaklı çıkacak tabletin pil süresinin birkaç saati geçemeyeceğini düşünürsek. Eee ne işimize yaradı , tek farkı tablet olması dokunmatik olmasımı yani ? Gerçi bide kullanım zorluğundan bahsedilmiş bir de yanına kol verirler . Oh mis gibi masaüstü tablet.
Tabletlerin çıkış amacı unutuldu. Oyun odaklı tablet çıkarırlarsa şarjı ne kadar dayanacak. Şarj meselesini de halletmek için docklu satmaya falan kalkışırlars...
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acbold 7 yıl
razer in o garip ürünündne sonra alieanware'inde bu katagoride yer alması garip olmayacak.Fakat farklı bir yorum getirerek.Alieanware firması için tabletler notebooklarında ufak hali olarak görülüyor olabilir.İntel son yıllarda masaüstünde attığı adımları arm çalışmalarında iyi dereceye getirirse Alieanware için o zaman fırsat olur,nvidia tegra çözümlerinide göz ardı etmemek lazım. Fakat şuan pek olucak gibi değil,olursa olmaz.Olmasa da olur bir ürün olur :) böyle karmakarışık birşey olur açıkcası. :)
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Musfel 7 yıl
şu ana kadar sunulan bütün ürünler az ya da çok tüketicilere hitap etmiştir bununda mutlaka alıcısı çıkar ama benim için gereksiz bir çalışma
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Tayff 7 yıl
Oyun eğlencenin içinde önemli bir yere sahip.Bence neden olmasın ! Tabi pil ömrünün hakkını verebilecekse
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sweatcan 7 yıl
l3ortacine16
PS VITA varken kimse beni 1.5-2 kglik tabletle oyun oynamaya zorlayamaz.Ağırlığı geçtim sıcaklık,şarj vs. ne olacak?Kontroller nasıl halledilecek?

aynen
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turbo-powwer 7 yıl
Maşallah...
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Silent Guardian 7 yıl
PS VITA varken kimse beni 1.5-2 kglik tabletle oyun oynamaya zorlayamaz.Ağırlığı geçtim sıcaklık,şarj vs. ne olacak?Kontroller nasıl halledilecek?
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Markhov 7 yıl
Tablette de oyun oynanmaz bence...
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alpa07 7 yıl
para vat huzur var olanlara hitaben bir gelişme
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BrainDamaged 7 yıl
Tablette oyun mu oynanırmış.
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haymatloshan 7 yıl
Gelişimin önünde durmamak lazım,her zaman daha iyisini aramak,daha iyisine ulaşmak gerek.Bunların yanında pil ömrüne de bir çare bulurlarsa çok güzel olur.Şarja takmış mıydım,az mı kaldı,bitecek mi demekle geçmese gün.1-2 ay gitse şarjı çok daha güzel olur tabletler.
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Max payne 35 7 yıl
Oyuncu tabletleri üreteceklerse donanımı çok iyi ayarlamaları lazım. Uzun pil ömrü,performans ve hafiflik... Eğer işlemci,ekran kartı üreticileri ve oyun geliştiricileri destek verirse ortaya birsürü PSVİTA katili çıkar.
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Pardus Linux 7 yıl
Bilgisayar alanında sayısız farklı bileşenlenlerden en iyileri kullanılarak ve farklı kasa yapısıyla öne çıkan oyuncu bilgisayarları üretilebilir ama aynı şey tabletler için imkansız gibi çünkü farklı olarak yapabilecekleri tek şey tasarımını biraz değiştirmek olacaktır donanım tarafında Quallcomm, Nvidia ve TI'tan başka kullanabilecekleri seçenekleri olmayacaktır bu durumda ya fiyatı düşük tutarak satış yapabilirler yada fiyatlar yüksek olursa Samsung, Asus vs. gibi tablet üreticileride zaten aynı dponanımı kullanan tabletler çıkaracaklarından performans konusundan hiç birinin biribirinden üstünlüğü olmayacayacağından onların içinde jaybolup gidecektir, bu durumda üzerinde sırf Alieanware yazıyor diye 2-3 kat fazla vermeye hiç gerek yok, ha belki kontroller konusunda bir şeyler geliştirebilirler orası ayrı fakat donanım yönünden fark atmaları imakansız...
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Carfreak 7 yıl
Bir alienware kullanıcısı olarak beklentim yok.Şahsen kendi bilgisayarımın bile maliyeti kadar performans verdiğini düşünmüyorum ki tablet pc için bunun fiyatı emsallerinin 1.5 katı olur.
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