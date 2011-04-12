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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware'den oyuncular için 18.4-inç boyutunda ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayar

8 yıl
14,4b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan iştiraki Alienware, yeni dizüstü bilgisayar modelleri üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir 14-inç boyutundaki M14X modeliyle gündemde olan firma, aynı zamanda daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayar isteyen oyuncular için M18X modelini de hazırlıyor. 18.4-inç boyutunda ekrana sahip olan yeni modele ilişkin detaylar, Dell Kanada'nın internet sitesinde ortaya çıktı.

Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Alienware M18X, Intel'in 2.8GHz'de çalışan yeni nesil Core i7 işlemcisini kullanıyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GTX 460M çözümüne sahip olduğu belirtilen sistemin en üst konfigürasyonunda 3.4GHz hızında Intel işlemciye, 8GB bellek kapasitesine ve Crossfire X modunda çalışan iki adet Radeon HD 6970M GPU'sunun tercih edilebildiği belirtilirken, baz modelde 320GB olan depolama kapasitesi, üst konfigürasyonlarda 750GB'a kadar çıkabiliyor.

2100 doları civarı bir fiyatlandırma ile sunulması ve tercih edilecek konfigürasyona göre fiyatının değişiklik göstermesi beklenen Alienware M18X, henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da yukarıda da belirttiğimiz gibi Mayıs ayı içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.


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T A R I K 7 yıl
Batuist
bence dell bu firmayı satın aldıktan sonra kendine has çizgisini kaybetti.. eskiden olabilecek en yüksek konfigürasyonları okurduk şimdi sadece alternatif olarak sunmakta. baz model 320GB adı alienware.. hiç yakışıyormu.. kespırın bile daha yüksek ..!! eski çizgisini sürdürseydi şimdi sadece bu gibi sistemlerde ssd disk tercih ederdi. kalite iyice düştü.. monster bile daha iyisini sunuyor. sıradan markaların sunduklarından farkı kalmadı..

Konfigürasyonmu istiyorsunuz buyrun ;
ebay.com/...
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fenerliste 8 yıl
hangi oyunu oynıcaksın bu oyun canavarında ?
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Batuist 8 yıl
bence dell bu firmayı satın aldıktan sonra kendine has çizgisini kaybetti.. eskiden olabilecek en yüksek konfigürasyonları okurduk şimdi sadece alternatif olarak sunmakta. baz model 320GB adı alienware.. hiç yakışıyormu.. kespırın bile daha yüksek ..!! eski çizgisini sürdürseydi şimdi sadece bu gibi sistemlerde ssd disk tercih ederdi. kalite iyice düştü.. monster bile daha iyisini sunuyor. sıradan markaların sunduklarından farkı kalmadı..
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maliahmet 8 yıl
gercekten cok güzel iyi bir fiyatıda var yani tuzlu bir fiyat
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Fedra 8 yıl
Alienware bu işi biliyor.
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mehmednaim 8 yıl
Oyuncular için taşınabilirlikten uzak bir "dizüstü" bilgisayar hazırlamak saçma değil midir? Zaten oyun tutkunu bir insan bu kadar paraya çok daha iyi bir masaüstü bilgisayar toplayabilecekken neden taşınabilir olmayan daha pahalı bir dizüstü alsın? Yani tamam, albenisi olan bir cihaz ama mantıksız.
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rainhard 8 yıl
tasarımı çok güzel
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Nu.D.38 8 yıl
tam bir oyun canavarı...
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infom@n 8 yıl
18.4 inç :) çok büyük be hocam
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