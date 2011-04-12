Alienware'den oyuncular için 18.4-inç boyutunda ekrana sahip yeni dizüstü bilgisayar

Dell'in oyuncular için yüksek performanslı bilgisayarlar hazırlayan iştiraki Alienware, yeni dizüstü bilgisayar modelleri üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Bir süredir 14-inç boyutundaki M14X modeliyle gündemde olan firma, aynı zamanda daha büyük ekranlı dizüstü bilgisayar isteyen oyuncular için M18X modelini de hazırlıyor. 18.4-inç boyutunda ekrana sahip olan yeni modele ilişkin detaylar, Dell Kanada'nın internet sitesinde ortaya çıktı.

Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Alienware M18X, Intel'in 2.8GHz'de çalışan yeni nesil Core i7 işlemcisini kullanıyor. Ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce GTX 460M çözümüne sahip olduğu belirtilen sistemin en üst konfigürasyonunda 3.4GHz hızında Intel işlemciye, 8GB bellek kapasitesine ve Crossfire X modunda çalışan iki adet Radeon HD 6970M GPU'sunun tercih edilebildiği belirtilirken, baz modelde 320GB olan depolama kapasitesi, üst konfigürasyonlarda 750GB'a kadar çıkabiliyor.

2100 doları civarı bir fiyatlandırma ile sunulması ve tercih edilecek konfigürasyona göre fiyatının değişiklik göstermesi beklenen Alienware M18X, henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da yukarıda da belirttiğimiz gibi Mayıs ayı içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.