Alınabilecek en güçlü konsol "Playstation 4 Pro" kutusundan çıkıyor

PlayStation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyor, şu anda alınabilecek en güçlü oyun konsolu ile birlikte sunulanlara bakıyoruz. Playstation 4 Pro'nun kutu içeriğinde neler var?

Sony'nin dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse ettiği Playstation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyoruz. Yeni nesil konsol ile birlikte verilenlere bakıyoruz.

