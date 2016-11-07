Alınabilecek en güçlü konsol "Playstation 4 Pro" kutusundan çıkıyor

Genel Yayın Yönetmeni
PlayStation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyor, şu anda alınabilecek en güçlü oyun konsolu ile birlikte sunulanlara bakıyoruz. Playstation 4 Pro'nun kutu içeriğinde neler var?
Sony'nin dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse ettiği Playstation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyoruz. Yeni nesil konsol ile birlikte verilenlere bakıyoruz.
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Tabi ki konsollar güçlensin görüntü kalitesi artsın, ama şunu sormadan edemiyor insan ps4'de bir konsola özgü ne gördük kullandık tükettik ve ps4 pro geldi, hadi donanım olarak çok yetersiz peki neden bu şekilde ölü olarak çıktı, tabi ki karı artırmak için arge masrafları düşük tutulmuş hiç öyle özel çip falan geliştirmeden hazır yongada sistem çözümüne gidilmiş yani hangi noktadan tutsak konsollar elde kalıyor birde zayıf olduğu noktadan konsolların işlemci gücü üzerinden pazarlama devri başlamış ve bu şekilde birbiriyle yarışmaları bana göre bu cihazların oyunculuk adına bittiğine dair bir işarettir (dünyanın en güçlü konsolu) çünkü ellerinde başka koz yok şöyle ki sen marifetini göster exclusive oyunlarını göster, kullanıcı deneyimine odaklan bizi heyecanlandıracak içerik üret, yeni nesil konsollar bilgisayardan bozma yapılarıyla bilgisayardan farklı bir şey sunamadılar sen bilgisayarla yarışamazsın içerikle gel. Benim Ps4'de gördüğüm remastered oyunların ve farklı gibi gözüken ısıtılıp önümüze sunulan yapımların mesken yeri olduğu, yoksa bir oyun gelir insana konsol bile aldırır.
Ps4 pro'ya gelirsek ps4'ün zayıf donanımından ötürü konsolun fıtratına aykırı bir hamle olarak çıktı, ama bana ve konsol oyunculuğuna göre yanlış bir hamle çünkü konsol alan büyük bir kitle kafası rahat olsun isteyen o an oyun dışında başka bir şey düşünmek istemeyen insanlar, şimdi bu kadar sürede yenilenen bu cihazlar insanı konsol alma yönünde sorgulatacak mesela benim güvenim kırıldı bile, artık pc'de steam gibi araçların sisteme kurmak bilgisayarı sanki konsola çeviren bir deneyim sunması konsolları zaten iyice baltaladığı şu dönemde, ps4 pro'nun bir iki sene daha bekleyip ps5 adıyla çıkması hem sony hem kullanıcılar adına çok daha iyi olurdu, ps4'ün hakkı verilir kimsede bir şey demezdi.