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Alınabilecek en güçlü konsol "Playstation 4 Pro" kutusundan çıkıyor

2 yıl
31,2b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PlayStation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyor, şu anda alınabilecek en güçlü oyun konsolu ile birlikte sunulanlara bakıyoruz. Playstation 4 Pro'nun kutu içeriğinde neler var?
Sony'nin dünyanın en güçlü oyun konsolu olarak lanse ettiği Playstation 4 Pro'nun kutusunu birlikte açıyoruz. Yeni nesil konsol ile birlikte verilenlere bakıyoruz.
 

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DSG1 2 yıl en beğenilen
Eskiden konsol alırken gücünü mücüne bakmazdık(xbox daha güçlü bir cihazdı ben bile bile ps2 almıştım, var mı itrazı olan) çıkan oyunlara göre alır bize yaşattığı deneyim üzerinden konuşurduk, o heyecandan ekrandaki piksel sayısını unuturduk, ağzımdan salya akarken ben kaplamaları düşünecek durumda olmuyordum, ama şimdiki yapımlar insanları kendine çekmekten ne kadar uzak ki insanlar oyundaki duvarları seyrediyor demek.
Tabi ki konsollar güçlensin görüntü kalitesi artsın, ama şunu sormadan edemiyor insan ps4'de bir konsola özgü ne gördük kullandık tükettik ve ps4 pro geldi, hadi donanım olarak çok yetersiz peki neden bu şekilde ölü olarak çıktı, tabi ki karı artırmak için arge masrafları düşük tutulmuş hiç öyle özel çip falan geliştirmeden hazır yongada sistem çözümüne gidilmiş yani hangi noktadan tutsak konsollar elde kalıyor birde zayıf olduğu noktadan konsolların işlemci gücü üzerinden pazarlama devri başlamış ve bu şekilde birbiriyle yarışmaları bana göre bu cihazların oyunculuk adına bittiğine dair bir işarettir (dünyanın en güçlü konsolu) çünkü ellerinde başka koz yok şöyle ki sen marifetini göster exclusive oyunlarını göster, kullanıcı deneyimine odaklan bizi heyecanlandıracak içerik üret, yeni nesil konsollar bilgisayardan bozma yapılarıyla bilgisayardan farklı bir şey sunamadılar sen bilgisayarla yarışamazsın içerikle gel. Benim Ps4'de gördüğüm remastered oyunların ve farklı gibi gözüken ısıtılıp önümüze sunulan yapımların mesken yeri olduğu, yoksa bir oyun gelir insana konsol bile aldırır.

Ps4 pro'ya gelirsek ps4'ün zayıf donanımından ötürü konsolun fıtratına aykırı bir hamle olarak çıktı, ama bana ve konsol oyunculuğuna göre yanlış bir hamle çünkü konsol alan büyük bir kitle kafası rahat olsun isteyen o an oyun dışında başka bir şey düşünmek istemeyen insanlar, şimdi bu kadar sürede yenilenen bu cihazlar insanı konsol alma yönünde sorgulatacak mesela benim güvenim kırıldı bile, artık pc'de steam gibi araçların sisteme kurmak bilgisayarı sanki konsola çeviren bir deneyim sunması konsolları zaten iyice baltaladığı şu dönemde, ps4 pro'nun bir iki sene daha bekleyip ps5 adıyla çıkması hem sony hem kullanıcılar adına çok daha iyi olurdu, ps4'ün hakkı verilir kimsede bir şey demezdi.
Eskiden konsol alırken gücünü mücüne bakmazdık(xbox daha güçlü bir cihazdı ben bile bile ps2 almıştım, var mı itrazı olan) çıkan oyunlara göre alır bize yaşattı...
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caneycaney 2 yıl
teknoseyir dün açmıştı
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mahsur kalan adam 2 yıl
Vay be koskoca BSC tek kişiyle kutu açıyor
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alito 1 yıl
PS5'i bekleyin derim. Microsoft'un Xbox One X hamlesinin ardından, Sony'nin cevap vermek için çok bekleyeceğini sanmıyorum. Sonuçta Türkiye'de kendini kabul ettirmiş ve yerelleştirme anlamında daha çok atılım yapan PS gibi bir marka var.
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hedefilk9 2 yıl
Almayin
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Bu arada geriye dönük uyumluluğu olan bir PS ne zaman görürüz merak ediyorum gerçekten.
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HajHaj 2 yıl
Kulaklık aynı, kol aynı sadece üstüne delik atmışlar ışık yukarı vursun diye
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DH Misafiri 2 yıl
PS4 pro normal ps4 e göre fazla bir değişiklik yok sadece ekran kartı yükseltilmiş. pro, ps4 e göre 2 kat elektrik tüketmektedir. ps4 pro xboxa rakip olarak çıkmıştır. elinde ps4 ü olanların 4k için elindekini satıp pro alması bence anlamsız. pro da gerçek 4k yok sadece 4k ya yükseltme var ayrıca 4k bluray cd si okumamaktadır. zaten son güncellemeyle ps4 e 4k hdr desteği gelmiştir. pro ps4 ile ps5 arasında geçiş ürünüdür. pro şimdilik en iyi konsol olabilir. gerçek 4k arayanlar ps5 i beklemeleri ps4 ü olanlar acele etmemeleri gerekir bana göre. durumunuz iyiyse bilemem..
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Erbaa82 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
PS4 pro normal ps4 e göre fazla bir değişiklik yok sadece ekran kartı yükseltilmiş. pro, ps4 e göre 2 kat elektrik tüketmektedir. ps4 pro xboxa rakip olarak çıkmıştır. elinde ps4 ü olanların 4k için elindekini satıp pro alması bence anlamsız. pro da gerçek 4k yok sadece 4k ya yükseltme var ayrıca 4k bluray cd si okumamaktadır. zaten son güncellemeyle ps4 e 4k hdr desteği gelmiştir. pro ps4 ile ps5 arasında geçiş ürünüdür. pro şimdilik en iyi konsol olabilir. gerçek 4k arayanlar ps5 i beklemeleri ps4 ü olanlar acele etmemeleri gerekir bana göre. durumunuz iyiyse bilemem..

Kesinlikle katılıyorum.
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Settlers 2 yıl
Bu kutu açma videolarını görünce aklıma Tele Kutu ve Cenk Koray geliyor. "Açıyorum kutunuzu"
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Road.Runner 2 yıl
Mobil sürümde konu açılmıyor, bilginize.
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Ciclista 2 yıl
Video yüklenmiyor, opera kullanıyorum.
Forumdaki konuya gelince oynadı.
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Chirrut Imwe 2 yıl
One console will die 10 months later
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ÖzdalDoğru 2 yıl
Daha 10 Kasım gelmedi. Bir tek benim dikkatimi çekti sanırım.
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Ciclista 2 yıl ÖzdalDoğru
Aynen "10 kasım tarihi" diyor :D
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