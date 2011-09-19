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Almanya Berlin eyalet seçimlerinde Korsanlar Partisi meclise girmeyi başardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,4b
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın pek çok ülkesinde yazılımların ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılarak dağıtılmasını organize eden korsanlara karşı emeğin korunması adında gerek hukuki alanda gerekse kanuni alanda büyük bir mücadele veriliyor.

Zaman zaman başarılar elde edilse de korsan dağıtımların tamamen önüne geçilemiyor. Korsan dağıtımların en büyük temsilcisi konumundaki Pirate Bay topluluğunun faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından hayranları en büyük tepkiyi Almanya eyalet seçimlerinde verdi.

Berlin'de dün yapılan eyalet seçimlerinde sürpriz bir biçimde Piratpartiet - Korsanlar Partisi eyalet meclisine 14 milletvekili gönderme başarısı gösterdi. Korsanlar Partisi eyalet çapında yüzde 8.9 oranında oy topladı.

2006 yılında Almanya'da faaliyetlerine başlayan Korsanlar Partisi kişisel bilgilerin güvenliğinin artırılması ve P2P dosya paylaşımının özgürce yapılabilmesi konusunda hazırladığı parti tüzüğüyle gündeme gelmişti. Son yıllarda korsan paylaşımına karşı hukuk zaferleri kazanılması partinin de yıldızını parlattı.

Oyların büyük çoğunluğunu Berlin'li gençlerden alan Korsan Partisi adaylarından Andreas Baum, herşeye yeni başladıklarını ve bundan sonra durmaksızın çalışacaklarını belirtti. Parti tüzüğüne ayrıca insan hakları ve eğitim konuları da alındı.

Korsan paylaşımının en agresif savunucularından birisi kabul edilen Korsanlar Partisi'nin sonraki seçimlerde nasıl başarı göstereceği ve eğer Alman parlamentosuna kadar yükselirse korsan paylaşımların özgürlüğü konusunda kanun teklifleri verip vermeyeceği merak konusu.

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berkkarabacak 8 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Korsanı desteklemeyelim lütfen ondan sonra ünlüler Rolls Royce değil Ferrari kullanmak zorunda kalıyolar.Ada alacaklarına altın kaplı havuzla yetinmek zorunda kalıyolar.Lütfen bütün o ünlü şarkıcıların orijinal cdlerini alalım.Burda da çok güzel bir açıklaması var: timsah.com/...
Arkadaşlar Korsanı desteklemeyelim lütfen ondan sonra ünlüler Rolls Royce değil Ferrari kullanmak zorunda kalıyolar.Ada alacaklarına altın kaplı havuzla yetinme...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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acbold 8 yıl
Bu korsan olayı hakkında pek konuşulacak birşey yok aslında.Daha doğrusu konuşmaya değecek birşey yok.Sizlerinde dediği gibi korsanı haklı kılan kısımlar var filmler geç geliyor vs... fakat birde şöyle bakın koskoca firmalar milyon dolarlar ile oynuyorlar Microsoft gibi firmanın XP si yıllardır piyasada deli gibi kullanılıyor.Bir kişi bile ben xp korsan kurmadım diyemez.Microsoft buna nasıl açıklama yaptı? "İSTERSEK KISA SÜREDE HEPSİNİ İPTAL EDEBİLİRİZ" değilmi? neden yapmadı peki ? çok farklı şeyler benim düşüncemde bunlar.
Almanyada şimdi biz görüyruz vayy be millet korsana karşı çıkıyor snıyorz.belkide ülkemizdeki gibidir.Bazı olayları ört bas etmek için korsanı atmışlardır ortaya başka atıcak birşey bulamamışlardır.Ülkemizde nasıl gündem değiştiriliyor ise.Böyle birşey olabilir.Almanyayı bilmem etmem.Sadece düşüncem.saygılar..
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tamtamam 8 yıl
Eee evlendik,60 inç plazmamı aldım denon hi-fi ok. kurdum.100mbit internet oda tamam..10 bin harcadım ,daha ne yahu ,benden bu kadar ,kimse bilmem kaç ay sonra çıkacak 1080p medya için benden para alamaz.Bu kadar parayı çıkarmam lazım.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben açık açık yazıyorum:
Korsanı sonuna kadar da destekliyorum. Ve desteklediğim için de bir Allah'ın kulu gelip de bana bir şey diyemez.
Kardeşim. Ben sıkılıyorum ve film izlemek istiyorum. Bakıyorum Bruce Willis'in yeni filmi var. Filmin adı Setup. Aaa güzel diyorum. Bakıyorum ki korsan olarak "BLURAY RİP" i düşmüş. Görüntü cam gibi.
Tamam diyorum. Hadi sanatçıları destekleyelim. Sinemada izleyeyim.
Fakat O da neeee..
Film Kasım ayında oynayacak yazıyor. Daha çıkmamış bile. Oysa ki aylardan Eylül ayındayız ve daha ayın 18 i. Filmin oynamasına daha 2 aya yakın var.
Şimdi soruyorum: Ben bir filmi sinemada izlemek için 2 ay beklemek zorunda kalmadan korsanını indirip cam gibi görüntü ile izleyebiliyorsam, sinemaya da gelmesine daha 2 ay varken film paylaşım sitelerinde, torrentlerde çıkıyorsa,
"SUÇ BENİM Mİ , yoksa DAHA FİLMİ SİNEMALARA ÇIKMADAN 2 AY ÖNCE CAM GİBİ GÖRÜNTÜ İLE ORTALIĞA SALANLARDA MI ?"
Ne yapmamı bekliyorlar. Sinemada seyretmek istememe rağmen filmi daha çıkmasına 2 ay kala cam gibi görüntü ile paylaşıma salmalarına rağmen izlemeyeyip 2 ay beklememi mi ?
Madem film hazır , oynatın izleyeyim...
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"BEN NASIL İZLEDİM?"
1 Yanıt Yanıtla
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enja 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Valla ben açık açık yazıyorum:
Korsanı sonuna kadar da destekliyorum. Ve desteklediğim için de bir Allah'ın kulu gelip de bana bir şey diyemez.

Kardeşim. Ben sıkılıyorum ve film izlemek istiyorum. Bakıyorum Bruce Willis'in yeni filmi var. Filmin adı Setup. Aaa güzel diyorum. Bakıyorum ki korsan olarak "BLURAY RİP" i düşmüş. Görüntü cam gibi.

Tamam diyorum. Hadi sanatçıları destekleyelim. Sinemada izleyeyim.
Fakat O da neeee..

Film Kasım ayında oynayacak yazıyor. Daha çıkmamış bile. Oysa ki aylardan Eylül ayındayız ve daha ayın 18 i. Filmin oynamasına daha 2 aya yakın var.

Şimdi soruyorum: Ben bir filmi sinemada izlemek için 2 ay beklemek zorunda kalmadan korsanını indirip cam gibi görüntü ile izleyebiliyorsam, sinemaya da gelmesine daha 2 ay varken film paylaşım sitelerinde, torrentlerde çıkıyorsa,

"SUÇ BENİM Mİ , yoksa DAHA FİLMİ SİNEMALARA ÇIKMADAN 2 AY ÖNCE CAM GİBİ GÖRÜNTÜ İLE ORTALIĞA SALANLARDA MI ?"

Ne yapmamı bekliyorlar. Sinemada seyretmek istememe rağmen filmi daha çıkmasına 2 ay kala cam gibi görüntü ile paylaşıma salmalarına rağmen izlemeyeyip 2 ay beklememi mi ?

Madem film hazır , oynatın izleyeyim...

Hazır değil diyorsanız...

"BEN NASIL İZLEDİM?"


haklısınız sinemalar öldü artık lcd tv ler bluray varken kim sinemaya gider kendi sinemanı kendin yapıyosun artık evde
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karaköy_soğancısı 8 yıl
dayseeh
Orjinal ürünleri makul fiyatlara çekmedikçe, zengileşen firmaların gözünü daha çok para hırsı bürüdükçe.... Bu oluşumlar değil almanyada heryerde çıkar.....

bence çıkmalıda.
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berkkarabacak 8 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Korsanı desteklemeyelim lütfen ondan sonra ünlüler Rolls Royce değil Ferrari kullanmak zorunda kalıyolar.Ada alacaklarına altın kaplı havuzla yetinmek zorunda kalıyolar.Lütfen bütün o ünlü şarkıcıların orijinal cdlerini alalım.Burda da çok güzel bir açıklaması var: timsah.com/...
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dayseeh 8 yıl
Orjinal ürünleri makul fiyatlara çekmedikçe, zengileşen firmaların gözünü daha çok para hırsı bürüdükçe....

Bu oluşumlar değil almanyada heryerde çıkar.....
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pudinkk 8 yıl
Valla bende oyumu bunlara verirdim trde böyle bir oluşum başlasın katılmazsam orjinalci olayım piratebay for the win
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Volkanbaba 8 yıl
Almanya hakketten çok sıkı bu konularda youtube daki şarkı videolarını bile sildiriyorlar almanlar tepkilerini koyuyorlar
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karaköy_soğancısı 8 yıl
en iyi ve beleş reklam korsandır beyler firmalar nekadar orjinal satarsa okadar zenginleşmez NEKADAR İNSANLAR TARAFINDAN TANINIRSA OKADAR REKLAM GELİRİ ve SPONSORLAR SAYESİNDE ZENGİNLEŞİR EĞER KORSAN OLMASAYDI 1 Milyar İNSAN HANGİ FİRMAYI TANIRDI bunlar oyun beyler böyle karşı çıkma vs... sadece gözboyamak ve korsana ilgiyi yükseltmek için ama bunun yanındada orj. satılsa fena olmaz hani diyolar bilmem anlatabildimmi :) orj satan oyunlar 20 milyon en fazla eee pc kullanan sayısı dünyada 1 milyar eee 20 milyon kişi görsün diemi intel amd nvidia reklamları oyunlara konuyor HAYIR 20 milyonun 10 katı insan bu oyunlar sayesinde amd yi inteli nvidiayı görüp sistemlerini geliştiriolar ;)
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alibotan 8 yıl
eyalette %8.9 oy toplamis 14 millet vekili gonderme hakki kazanmis tmm genel meclis degil ama yinedee oya gore milletvekili sayisi super trde genel secimde o kadar oy alan parti vekilsiz yani o oylar çopee adalete bak!
piratebay davalarla biteremezler arkadaslar.. sonucta 3-5 kisi degiller.
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dayseeh 8 yıl alibotan
alibotan

eyalette %8.9 oy toplamis 14 millet vekili gonderme hakki kazanmis tmm genel meclis degil ama yinedee oya gore milletvekili sayisi super trde genel secimde o kadar oy alan parti vekilsiz yani o oylar çopee adalete bak!



piratebay davalarla biteremezler arkadaslar.. sonucta 3-5 kisi degiller.



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darkaura 8 yıl
bu kadar olmasada piratebay davalardan oncede populerdi. ama simdi baska boyutta. torrent trackerlarinin nerdiyse yarisi piratebay.org adresiyle geliyor. hala dukkani nasil acik tutabildiklerini cozebilmis degilim.
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