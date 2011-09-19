Almanya Berlin eyalet seçimlerinde Korsanlar Partisi meclise girmeyi başardı

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Dünyanın pek çok ülkesinde yazılımların ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılarak dağıtılmasını organize eden korsanlara karşı emeğin korunması adında gerek hukuki alanda gerekse kanuni alanda büyük bir mücadele veriliyor.
Zaman zaman başarılar elde edilse de korsan dağıtımların tamamen önüne geçilemiyor. Korsan dağıtımların en büyük temsilcisi konumundaki Pirate Bay topluluğunun faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından hayranları en büyük tepkiyi Almanya eyalet seçimlerinde verdi.
Berlin'de dün yapılan eyalet seçimlerinde sürpriz bir biçimde Piratpartiet - Korsanlar Partisi eyalet meclisine 14 milletvekili gönderme başarısı gösterdi. Korsanlar Partisi eyalet çapında yüzde 8.9 oranında oy topladı.
2006 yılında Almanya'da faaliyetlerine başlayan Korsanlar Partisi kişisel bilgilerin güvenliğinin artırılması ve P2P dosya paylaşımının özgürce yapılabilmesi konusunda hazırladığı parti tüzüğüyle gündeme gelmişti. Son yıllarda korsan paylaşımına karşı hukuk zaferleri kazanılması partinin de yıldızını parlattı.
Oyların büyük çoğunluğunu Berlin'li gençlerden alan Korsan Partisi adaylarından Andreas Baum, herşeye yeni başladıklarını ve bundan sonra durmaksızın çalışacaklarını belirtti. Parti tüzüğüne ayrıca insan hakları ve eğitim konuları da alındı.
Korsan paylaşımının en agresif savunucularından birisi kabul edilen Korsanlar Partisi'nin sonraki seçimlerde nasıl başarı göstereceği ve eğer Alman parlamentosuna kadar yükselirse korsan paylaşımların özgürlüğü konusunda kanun teklifleri verip vermeyeceği merak konusu.
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Almanyada şimdi biz görüyruz vayy be millet korsana karşı çıkıyor snıyorz.belkide ülkemizdeki gibidir.Bazı olayları ört bas etmek için korsanı atmışlardır ortaya başka atıcak birşey bulamamışlardır.Ülkemizde nasıl gündem değiştiriliyor ise.Böyle birşey olabilir.Almanyayı bilmem etmem.Sadece düşüncem.saygılar..
Korsanı sonuna kadar da destekliyorum. Ve desteklediğim için de bir Allah'ın kulu gelip de bana bir şey diyemez.
Kardeşim. Ben sıkılıyorum ve film izlemek istiyorum. Bakıyorum Bruce Willis'in yeni filmi var. Filmin adı Setup. Aaa güzel diyorum. Bakıyorum ki korsan olarak "BLURAY RİP" i düşmüş. Görüntü cam gibi.
Tamam diyorum. Hadi sanatçıları destekleyelim. Sinemada izleyeyim.
Fakat O da neeee..
Film Kasım ayında oynayacak yazıyor. Daha çıkmamış bile. Oysa ki aylardan Eylül ayındayız ve daha ayın 18 i. Filmin oynamasına daha 2 aya yakın var.
Şimdi soruyorum: Ben bir filmi sinemada izlemek için 2 ay beklemek zorunda kalmadan korsanını indirip cam gibi görüntü ile izleyebiliyorsam, sinemaya da gelmesine daha 2 ay varken film paylaşım sitelerinde, torrentlerde çıkıyorsa,
"SUÇ BENİM Mİ , yoksa DAHA FİLMİ SİNEMALARA ÇIKMADAN 2 AY ÖNCE CAM GİBİ GÖRÜNTÜ İLE ORTALIĞA SALANLARDA MI ?"
Ne yapmamı bekliyorlar. Sinemada seyretmek istememe rağmen filmi daha çıkmasına 2 ay kala cam gibi görüntü ile paylaşıma salmalarına rağmen izlemeyeyip 2 ay beklememi mi ?
Madem film hazır , oynatın izleyeyim...
Hazır değil diyorsanız...
"BEN NASIL İZLEDİM?"
haklısınız sinemalar öldü artık lcd tv ler bluray varken kim sinemaya gider kendi sinemanı kendin yapıyosun artık evde
bence çıkmalıda.
Bu oluşumlar değil almanyada heryerde çıkar.....
piratebay davalarla biteremezler arkadaslar.. sonucta 3-5 kisi degiller.
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