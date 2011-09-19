Almanya Berlin eyalet seçimlerinde Korsanlar Partisi meclise girmeyi başardı

Dünyanın pek çok ülkesinde yazılımların ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılarak dağıtılmasını organize eden korsanlara karşı emeğin korunması adında gerek hukuki alanda gerekse kanuni alanda büyük bir mücadele veriliyor.





Zaman zaman başarılar elde edilse de korsan dağıtımların tamamen önüne geçilemiyor. Korsan dağıtımların en büyük temsilcisi konumundaki Pirate Bay topluluğunun faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından hayranları en büyük tepkiyi Almanya eyalet seçimlerinde verdi.





Berlin'de dün yapılan eyalet seçimlerinde sürpriz bir biçimde Piratpartiet - Korsanlar Partisi eyalet meclisine 14 milletvekili gönderme başarısı gösterdi. Korsanlar Partisi eyalet çapında yüzde 8.9 oranında oy topladı.





2006 yılında Almanya'da faaliyetlerine başlayan Korsanlar Partisi kişisel bilgilerin güvenliğinin artırılması ve P2P dosya paylaşımının özgürce yapılabilmesi konusunda hazırladığı parti tüzüğüyle gündeme gelmişti. Son yıllarda korsan paylaşımına karşı hukuk zaferleri kazanılması partinin de yıldızını parlattı.





Oyların büyük çoğunluğunu Berlin'li gençlerden alan Korsan Partisi adaylarından Andreas Baum, herşeye yeni başladıklarını ve bundan sonra durmaksızın çalışacaklarını belirtti. Parti tüzüğüne ayrıca insan hakları ve eğitim konuları da alındı.





Korsan paylaşımının en agresif savunucularından birisi kabul edilen Korsanlar Partisi'nin sonraki seçimlerde nasıl başarı göstereceği ve eğer Alman parlamentosuna kadar yükselirse korsan paylaşımların özgürlüğü konusunda kanun teklifleri verip vermeyeceği merak konusu.