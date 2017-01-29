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Alzheimer tedavisinde büyük gelişme!

Araştırmacılar son yaptıkları deneyde Alzheimer’ın belirtilerini ortadan kaldırmayı başardılar. Bununla birlikte deneyde kullanılan farelerin ömründe de artış gözlemlendi. Detaylar haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde gittikçe sık görülmeye başlanan ancak halen sebebi bilim dünyası tarafından tam manasıyla çözümlenemeyen hastalığa dair yapılan çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. Şu ana dek Alzheimer hastalığında beyinde biriken Beta Amiloid plaklariyla Tau protein düğümlerinden Beta Amiloide dair çalışmalar yoğunluktaydı ve tedaviler de bu yöndeydi.

Bazı yetiler geri kazanıldı 

Son çalışmayı diğerlerinden farklı kılan detay ise Tau protein düğümlerine odaklanması. Bilim adamları farelerle yaptıkları çalışmada Tau proteinini beyinde yaklaşık %30 oranında azaltan bir antisens maddesi verdiklerinde farenin ömrünün 50 gün uzamasının yanı sıra bazı temel yetilerin de geri kazanıldığını gözlemlediler. Üstelik fareler sağlıklarından da bir şey kaybetmemişler. Konu ile ilgili olarak İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin Moleküler Biyoloji Labaratuarı’nda görevli Michel Goedert beyindeki Tau oranını %30 azatmanın herhangi bir kötü bir sonucunun olmamasının yanı sıra beyindeki nörodejenerasyonun önlenmesinde kaydadeğer sonuçlar elde edilmesinin sağladığını belirtti.
 
Alzheimer tedavisinde büyük gelişme!

Bazı hastalıklar için de ümit verici

Maymunlar üzerinde yapılan çalışmada ise Tau proteininde %20 azalma gözlemlenirken herhangi bir yan etki ise oluşmadı. Tabi araştırmacılar yöntemin insanlarda denenmesinde halen biraz endişeli zira bu değişiklik beyinin normal fonksiyonlarında bozukluklara sebebiyet verme potansiyeline de sahip. Son olarak bilim adamları verilen maddenin ayda bir kere uygulanmasının yeterli olduğu kanısına ulaşırken çalışma Tau proteini ile ilişkili diğer hastalıklar için de bir umut ışığı yakabilir. Araştımanın ne zaman insanlar üzerinde denenmeye başlanacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/01/26/scientists-reverse-alzheimers-like-symptoms-in-mice/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yalan :)
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Piêr Dé Sans 2 yıl SEO-Uzmanı
Ne kofti, ne muhalefet, ne boş bir adamsın. Bir de Seo uzmanı yapmışsın kullanıcı adını. Her yorumun bilimden, ilimden, teknolojiden ırak.
Doğru olanı söyle de biz de bilelim. Ordaydın muhtemelen bunlar olurken.
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Gopc@ 2 yıl
Tau protein yoğunluğunun belirlenmesi de önemli. Gen bankasından bu proteine ait verilerin elde edilmesi önemli. Benim için güzel bir çalışma örneği olacak gibi. Yeni çalışmaları desteklemek ve beyin ile ilgili güzel bir çalışma olması açısından bu proteinin formlarını çalışmak isterim. En azından protein ile ilgili diğer organlarimizda ne gibi etkiler yaptigi farklı yaşam alanlarındaki kişilerde ne gibi etkileri var incelemek güzel olur. Notlarım arasına bu proteini ekledim bile şimdiden.
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WHITE_Wolf 2 yıl
Benimde dedem alzheimer hastası işAllah çalışmalar sonuç verir.
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kadirirdem 2 yıl WHITE_Wolf
SentnieL

Benimde dedem alzheimer hastası işAllah çalışmalar sonuç verir.

Temennimiz bu tarz hastalıkların tarihe karışması...
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arel.gr 2 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
Benimde dedem alzheimer hastası işAllah çalışmalar sonuç verir.

@kadirirdem 'in de temennisi bu yönde, belirtmiş zaten.
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arel.gr 2 yıl WHITE_Wolf
SentnieL
Benimde dedem alzheimer hastası işAllah çalışmalar sonuç verir.

@kadirirdem 'in de temennisi bu yönde, belirtmiş zaten.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Yakutistandaki bakterilerin keşfinden birkaç gün sonra bulunması garip bir rastlantı.
Yakutistandaki bakteri, insan ömrünü 150-200 yıla çıkarıyor, hastalıkları ve kanseri engelliyor.
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mementopolis 2 yıl
2017 eyiye gidiii :D
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