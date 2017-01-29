Alzheimer tedavisinde büyük gelişme!

Günümüzde gittikçe sık görülmeye başlanan ancak halen sebebi bilim dünyası tarafından tam manasıyla çözümlenemeyen hastalığa dair yapılan çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. Şu ana dek Alzheimer hastalığında beyinde biriken Beta Amiloid plaklariyla Tau protein düğümlerinden Beta Amiloide dair çalışmalar yoğunluktaydı ve tedaviler de bu yöndeydi.

Bazı yetiler geri kazanıldı

Son çalışmayı diğerlerinden farklı kılan detay ise Tau protein düğümlerine odaklanması. Bilim adamları farelerle yaptıkları çalışmada Tau proteinini beyinde yaklaşık %30 oranında azaltan bir antisens maddesi verdiklerinde farenin ömrünün 50 gün uzamasının yanı sıra bazı temel yetilerin de geri kazanıldığını gözlemlediler. Üstelik fareler sağlıklarından da bir şey kaybetmemişler. Konu ile ilgili olarak İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin Moleküler Biyoloji Labaratuarı’nda görevli Michel Goedert beyindeki Tau oranını %30 azatmanın herhangi bir kötü bir sonucunun olmamasının yanı sıra beyindeki nörodejenerasyonun önlenmesinde kaydadeğer sonuçlar elde edilmesinin sağladığını belirtti.

Bazı hastalıklar için de ümit verici

Maymunlar üzerinde yapılan çalışmada ise Tau proteininde %20 azalma gözlemlenirken herhangi bir yan etki ise oluşmadı. Tabi araştırmacılar yöntemin insanlarda denenmesinde halen biraz endişeli zira bu değişiklik beyinin normal fonksiyonlarında bozukluklara sebebiyet verme potansiyeline de sahip. Son olarak bilim adamları verilen maddenin ayda bir kere uygulanmasının yeterli olduğu kanısına ulaşırken çalışma Tau proteini ile ilişkili diğer hastalıklar için de bir umut ışığı yakabilir. Araştımanın ne zaman insanlar üzerinde denenmeye başlanacağına dair bir bilgi ise henüz mevcut değil.

https://www.engadget.com/2017/01/26/scientists-reverse-alzheimers-like-symptoms-in-mice/