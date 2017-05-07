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Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor

Amazon’un dijital sesli asistanı Echo önümüzdeki dönemde dijital ekrana kavuşabilir. Pazarın giderek kalabalıklaştığı bir süreçte firma rakiplerinden farklılaşma peşinde.
2 yıl
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1
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oturma odanızdaki sanal asistan olarak ün yapan ve kendinden sonra gelen ürünlere de yol gösteren Amazon Echo önemli bir devrime imza atıyor. Uzun süredir eksikliği hissedilen dijital ekran yeni sürüm ile tüketicilere sunulacak.

Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor

Yeni trend

Amazon Echo, içerisinde barındırdığı ses motoru Alexa ile kullanıcısının talimatlarını algılıyor ve internette arama yaparak sonuçlarını sesli olarak bildiriyor. Veya randevu ayarlıyor, bilet alıyor, rezervasyon yapıyor. Üçüncü taraf uygulama desteği ile yapılabilecek şeylerin listesi kabarık.

Pazarda ilgi göstermesinin ardından pek çok firma bağımsız asistan fikrine sıcak bakmaya başladı. Google Home ve Microsoft Invoke gibi ürünlerin yanı sıra Amazon Alexa altyapısını kullanan farklı marka ürünler de piyasaya çıktı.

Amazon Echo türevlerinin en önemli eksiği olarak ekrana sahip olmaması gösteriliyordu. Sensörler kullanıcının talimatını doğru bir şekilde algılıyordu ancak son bir kontrol etme isteği olduğunda yetersiz kalıyordu.

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Sızdırılan görsele göre Amazon Echo’nun yeni versiyonunda dijital bir ekran yer alacak. Amazon’un Kindle OS arayüzünü çalıştırması beklenen dijital asistanın saat, tarih, hava durumu, gelen mesaj gibi bilgileri ekranına yansıttığı anlaşılıyor. Ayrıca Alexa motoru da komut almaya hazır bir şekilde bekliyor.

Amazon’un bu hamlesi oldukça önemli durumda. Microsoft Invoke ve Apple’ın yeni dijital asistanının bu yıl piyasaya çıkması bekleniyor. Giderek kalabalıklaşan pazarda dijital bir ekran şüphesiz Echo serisini farklılaştıracaktır.

 

http://www.phonearena.com/news/New-Amazon-Echo-smart-speaker-with-display-leaks-in-high-resolution-image_id93789 Yorum Yaz
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