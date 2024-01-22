Amazon, Alexa’nın ücretli ve daha zeki bir versiyonunu geliştiriyor: Alexa Plus

Alexa Plus geliyor
'Alexa Plus', klasik ücretsiz sürümden daha fazla yapay zeka yeteneği sunmayı amaçlıyor. Ancak an itibariyle Amazon’un yeni versiyonu hangi fiyattan satışa sunacağı belirsiz. Aynı şekilde bu versiyonun Alexa cihazlarına nasıl sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi de yok.
Belirtilenlere göre Alexa'nın yükseltilmiş versiyonu, ChatGPT'ye benzer şekilde asistanla daha doğal konuşmalar yapmanıza olanak tanıyan ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan özel yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Ancak şu anda Alexa Plus'ın bitmiş ürün olmaktan çok uzak olduğu söyleniyor. Alexa Plus'ın şu anda 15.000 kişi tarafından test edildiği ve süreçte bazı kusurlar tespit edildiği belirtiliyor.
Öncelikle, Alexa Plus'ın ses tanıma kalitesi beklentileri karşılamıyor olabilir. Sesli asistan daha kişiselleştirilmiş konuşmalar sunarken, yanıtlarının saptırıcı ve gereksiz uzun olduğu ve yanlış bilgiler içerdiği bildiriliyor. Yanlış bilgi ise üretken yapay zekanın alameti farikası gibi bir şey oldu. Zira bu sistemler “halüsinasyon görme” eğilimi taşıyorlar. Amazon şu anda asistanın ücretli versiyonunu 30 Haziran'da piyasaya sürmeyi planlıyor; ancak zorluklar devam ederse bu tarihte ertelemeler yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.