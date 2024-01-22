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    Anlık Bildirim

    Amazon, Alexa’nın ücretli ve daha zeki bir versiyonunu geliştiriyor: Alexa Plus

    Amazon'un Alexa kişisel asistanının yükseltilmiş ve yapay zeka destekli bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu daha zeki versiyon aynı zamanda Alexa Plus adı altında ücretli olacak.
    Amazon, Alexa’nın ücretli versiyonunu geliştiriyor: Alexa Plus Tam Boyutta Gör
    Amazon, geçtiğimiz aylarda Alexa sesli asistanının iletişim yeteneklerini geliştirmek için yeni üretken yapay zeka yükseltmeleri alacağını duyurmuştu. Şimdi ise projenin 'Remarkable Alexa' olarak adlandırıldığı ve 'Alexa Plus' olarak piyasaya sürüleceğini bildiriliyor. Alexa Plus, üretken yapay zeka sayesinde daha yetenekli ve zeki olacak. Ancak bu ekstra yetenekler bedava olmayacak.

    Alexa Plus geliyor

    'Alexa Plus', klasik ücretsiz sürümden daha fazla yapay zeka yeteneği sunmayı amaçlıyor. Ancak an itibariyle Amazon’un yeni versiyonu hangi fiyattan satışa sunacağı belirsiz. Aynı şekilde bu versiyonun Alexa cihazlarına nasıl sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi de yok.

    Belirtilenlere göre  Alexa'nın yükseltilmiş versiyonu, ChatGPT'ye benzer şekilde asistanla daha doğal konuşmalar yapmanıza olanak tanıyan ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan özel yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Ancak şu anda Alexa Plus'ın bitmiş ürün olmaktan çok uzak olduğu söyleniyor. Alexa Plus'ın şu anda 15.000 kişi tarafından test edildiği ve süreçte bazı kusurlar tespit edildiği belirtiliyor.

    Öncelikle, Alexa Plus'ın ses tanıma kalitesi beklentileri karşılamıyor olabilir. Sesli asistan daha kişiselleştirilmiş konuşmalar sunarken, yanıtlarının saptırıcı ve gereksiz uzun olduğu ve yanlış bilgiler içerdiği bildiriliyor. Yanlış bilgi ise üretken yapay zekanın alameti farikası gibi bir şey oldu. Zira bu sistemler “halüsinasyon görme” eğilimi taşıyorlar. Amazon şu anda asistanın ücretli versiyonunu 30 Haziran'da piyasaya sürmeyi planlıyor; ancak zorluklar devam ederse bu tarihte ertelemeler yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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