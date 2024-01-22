Amazon, Alexa’nın ücretli ve daha zeki bir versiyonunu geliştiriyor: Alexa Plus

Tam Boyutta Gör Amazon, geçtiğimiz aylarda Alexa sesli asistanının iletişim yeteneklerini geliştirmek için yeni üretken yapay zeka yükseltmeleri alacağını duyurmuştu. Şimdi ise projenin 'Remarkable Alexa' olarak adlandırıldığı ve 'Alexa Plus' olarak piyasaya sürüleceğini bildiriliyor. Alexa Plus, üretken yapay zeka sayesinde daha yetenekli ve zeki olacak. Ancak bu ekstra yetenekler bedava olmayacak.

Alexa Plus geliyor

'Alexa Plus', klasik ücretsiz sürümden daha fazla yapay zeka yeteneği sunmayı amaçlıyor. Ancak an itibariyle Amazon’un yeni versiyonu hangi fiyattan satışa sunacağı belirsiz. Aynı şekilde bu versiyonun Alexa cihazlarına nasıl sunulacağı hakkında herhangi bir bilgi de yok.

Belirtilenlere göre Alexa'nın yükseltilmiş versiyonu, ChatGPT'ye benzer şekilde asistanla daha doğal konuşmalar yapmanıza olanak tanıyan ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan özel yapay zeka özelliklerine sahip olacak. Ancak şu anda Alexa Plus'ın bitmiş ürün olmaktan çok uzak olduğu söyleniyor. Alexa Plus'ın şu anda 15.000 kişi tarafından test edildiği ve süreçte bazı kusurlar tespit edildiği belirtiliyor.

Öncelikle, Alexa Plus'ın ses tanıma kalitesi beklentileri karşılamıyor olabilir. Sesli asistan daha kişiselleştirilmiş konuşmalar sunarken, yanıtlarının saptırıcı ve gereksiz uzun olduğu ve yanlış bilgiler içerdiği bildiriliyor. Yanlış bilgi ise üretken yapay zekanın alameti farikası gibi bir şey oldu. Zira bu sistemler “halüsinasyon görme” eğilimi taşıyorlar. Amazon şu anda asistanın ücretli versiyonunu 30 Haziran'da piyasaya sürmeyi planlıyor; ancak zorluklar devam ederse bu tarihte ertelemeler yaşanabilir.

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