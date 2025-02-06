Daha akıllı ve daha gelişmiş Amazon Alexa, 26 Şubat’ta tanıtılabilir

Yeni Alexa geliyor
Yeni Alexa, üretken yapay zeka sayesinde daha doğal konuşmalar yapabilecek ve birden fazla isteği aynı anda yerine getirebilecek. Mevcut Alexa sürümü, yalnızca tek seferde bir komutu algılayabiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte Alexa, yalnızca bir zamanlayıcı ayarlayan, müzik çalan veya hava durumu tahmini sunan bir asistan olmanın ötesine geçecek. Kullanıcı tercihlerini öğrenerek en sevilen yemekleri, müzik türlerini ve favori restoranları hatırlayabilecek. Hatta kullanıcıların rezervasyonlarını veya bilet işlemlerini adım adım yönlendirme gerektirmeden kendi başına gerçekleştirebilecek. Bu, son dönemde gördüğümüz yapay zeka aracı/ajanı türünde bir işlev.
Amazon açısından bu yenilik büyük bir risk ve fırsat barındırıyor. Şirket, dünya genelinde bir milyardan fazla Alexa destekli cihazın bu güncellemeyle daha işlevsel hale gelmesini hedefliyor. Ancak, mevcut cihazlarla uyumluluğun korunması kritik önem taşıyor. Güncellenmiş yapay zeka destekli Alexa’nın başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya ücretsiz sunulacağı, ilerleyen dönemde ise 5 ila 10 dolar arasında değişen bir abonelik ücreti ile kullanılabileceği konuşuluyor. Öte yandan, mevcut "Klasik Alexa" sürümü ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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