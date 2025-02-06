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    Daha akıllı ve daha gelişmiş Amazon Alexa, 26 Şubat’ta tanıtılabilir

    Amazon’un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Alexa sesli asistanı, üretken yapay zeka ile büyük bir yenilemeye maruz kalıyor. Yeni Alexa’nın 26 Şubat’ta tanıtılacağı bildiriliyor.
    Daha akıllı ve daha gelişmiş Alexa, 26 Şubat’ta tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    Amazon’un sesli asistanı Alexa, şimdiye kadarki en büyük güncellemesini amaya hazırlanıyor. 2014 yılında piyasaya sürülen ve zamanla milyonlarca kullanıcının hayatının bir parçası haline gelen Alexa, klasik sesli asistanlar gibi son yıllarda geri planda kalmıştı. Ancak Amazon, bir süredir Alexa’yı kapsamlı bir şekilde yenileyip üretken yapay zeka ile harmanlayarak yeni bir forma sokmaya çalışıyor. Reuters’in yeni raporuna göre firma, 26 Şubat’ta düzenleyeceği etkinlikte yeni Alexa’yı tanıtabilir.

    Yeni Alexa geliyor

    Yeni Alexa, üretken yapay zeka sayesinde daha doğal konuşmalar yapabilecek ve birden fazla isteği aynı anda yerine getirebilecek. Mevcut Alexa sürümü, yalnızca tek seferde bir komutu algılayabiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte Alexa, yalnızca bir zamanlayıcı ayarlayan, müzik çalan veya hava durumu tahmini sunan bir asistan olmanın ötesine geçecek. Kullanıcı tercihlerini öğrenerek en sevilen yemekleri, müzik türlerini ve favori restoranları hatırlayabilecek. Hatta kullanıcıların rezervasyonlarını veya bilet işlemlerini adım adım yönlendirme gerektirmeden kendi başına gerçekleştirebilecek. Bu, son dönemde gördüğümüz yapay zeka aracı/ajanı türünde bir işlev.

    Amazon açısından bu yenilik büyük bir risk ve fırsat barındırıyor. Şirket, dünya genelinde bir milyardan fazla Alexa destekli cihazın bu güncellemeyle daha işlevsel hale gelmesini hedefliyor. Ancak, mevcut cihazlarla uyumluluğun korunması kritik önem taşıyor. Güncellenmiş yapay zeka destekli Alexa’nın başlangıçta sınırlı sayıda kullanıcıya ücretsiz sunulacağı, ilerleyen dönemde ise 5 ila 10 dolar arasında değişen bir abonelik ücreti ile kullanılabileceği konuşuluyor. Öte yandan, mevcut "Klasik Alexa" sürümü ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek.

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