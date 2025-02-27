Yapay zekalı gelişmiş Amazon Alexa Plus tanıtıldı: Her yönüyle daha iyi

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Amazon, uzunca bir süredir beklenen üretken yapay zeka destekli Alexa Plus’ı nihayet duyurdu. Google’ın Gemini sohbet robotuna rakip olarak geliştirilen bu yeni nesil sesli asistan, akıllı ev kontrolü ve bilgi erişimi gibi alanlarda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni Alexa Plus, sadece bir asistan olmanın ötesine geçerek kullanıcıların günlük işlerini kolaylaştıracak birçok yeni özellikle geliyor. Artık Alexa’ya market alışverişinizi yapmasını veya arkadaşlarınıza etkinlik davetleri göndermesini isteyebilirsiniz. Üstelik kişisel bilgilerinizi hatırlayarak beslenme tercihleriniz veya film zevkleriniz gibi detaylara göre önerilerde bulunabilecek.

Amazon, Alexa Plus’ın bağımsız olarak 19.99 dolarlık aylık abonelikle sunulacağını duyurdu. Ancak Amazon Prime üyeleri için bu hizmet ücretsiz olacak. Prime’ın aylık 14.99 dolar veya yıllık 139 dolar olduğu düşünüldüğünde, Alexa Plus’ın Prime üyeleri için oldukça avantajlı olduğu söylenebilir.

Alexa Plus, Echo Show 8, 10, 15 ve 21 modelleri başta olmak üzere hemen hemen tüm Alexa destekli cihazlarla uyumlu olacak. Amazon, ücretsiz erken erişim programı kapsamında yeni sistemin önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacağını da açıkladı. Amazon ayrıca yeni asistanla birlikte kullanılmak üzere yeni bir Alexa uygulaması ve web platformu oluşturduğunu da söyledi.

Sesli asistan mı, görsel yapay zeka mı?

Alexa Plus, sadece sesli komutlarla sınırlı kalmayarak görsel yetenekler de kazanıyor. Cihaz, fotoğraf çekip analiz edebiliyor, belgeleri okuyabiliyor ve içerikleri anlamlandırabiliyor. Örneğin, bir evrakın belirli maddeleri hakkında analiz yapmasını isteyebilir veya bir seyahat planı oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, Alexa artık konuşmalarınızı daha akıcı hale getirecek şekilde geliştirildi. Uyandırma kelimesi “Alexa” olmaya devam etse de, konuşma başladıktan sonra sürekli komut vermek zorunda kalmayacaksınız. Yapay zeka destekli bu asistan, doğal dilde devam eden diyalogları anlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Amazon’un açıklamasına göre, Alexa Plus akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için de yeni yetenekler kazanıyor. Sadece ışıkları açıp kapatmak veya kameraları yönetmek yerine, belirli rutinleri otomatik olarak oluşturabiliyor. Örneğin, bir akıllı kameradan alınan görüntüler doğrultusunda evcil hayvanınızın dışarı çıkıp çıkmadığını söyleyebilecek.

Müzik dinleme deneyimi de daha akıllı hale geliyor. Artık Alexa’ya belirli bir şarkıyı değil, yalnızca şarkının atmosferi veya sözlerinden bir kısmını söyleyerek istediğiniz müziği bulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca film izlerken belirli bir sahneye atlamasını da isteyebileceksiniz. Dolayısıyla yeni Alexa, sadece sesli asistan değil aynı zamanda çok modlu bir yapay zeka.

Görünüm de değişti

Amazon’un yeni nesil yapay zeka destekli sesli asistanı Alexa Plus, sadece sesle değil, görsel ve interaktif öğelerle de kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşıyor. Echo ekranlı cihazlarda konuşurken, ekranın alt kısmında mavi bir çubuk dalgalanarak "Alexa’nın kendisini" temsil ediyor. Amazon, bu animasyonları ve ikonları "Alexiconlar" olarak adlandırıyor ve bunların asistanın kişiliğini yansıtmak için tasarlandığını söylüyor.

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Alexa Plus, büyük dil modelleri (LLM) sayesinde alışık olduğumuz üretken yapay zeka işlevlerini yerine getirebiliyor. Bununla birlikte Alexa Plus model bağımsız (model-agnostik) bir sistem olarak çalışıyor. Yani yalnızca Amazon’un kendi geliştirdiği Nova modelini değil, Anthropic gibi üçüncü taraf şirketlerin yapay zeka modellerini de kullanıyor. Böylece, ihtiyaca göre en uygun yapay zeka modelini seçerek görevleri yerine getiriyor.

Günlük bilgi ve eğlence kaynağınız oluyor

Tam Boyutta Gör Amazon, Alexa Plus’ın finansal piyasalar, spor ve güncel olayları anlayıp analiz etmesi için büyük medya organlarıyla işbirliği yaptığını duyurdu. Bunlar arasında The Associated Press, Politico, The Washington Post ve Reuters gibi büyük haber kaynakları bulunuyor. Bu, günlük haber güncellemeleri alanlar için güzel bir özelliğe benziyor.

Şirketin yaptığı bir demo sırasında, Alexa Plus’tan Boston Red Sox hakkında bilgi istenerek takımın maçlarını ve bilet durumunu takip etmesi sağlandı. Üstelik, Alexa Plus biletleri kullanıcı adına satın alabiliyor. Bu tür otomatik işlem yapma yetenekleri yalnızca spor biletiyle sınırlı değil. Amazon’un açıkladığına göre Alexa Plus, Uber Eats, Sonos, Wyze, Zoom, Xbox, Plex, Dyson, Bose, Grubhub, Levoit ve Ticketmaster gibi hizmetlerle entegre çalışarak birçok günlük işlemi kolaylaştıracak.

Tam Boyutta Gör Alexa Plus’ın yapabildikleri bunlarla da sınırlı değil. Amazon, yapay zeka ile müzik üretimi konusunda AI müzik üreticisi Suno ile iş birliği yaptığını duyurdu. Yapılan demo sırasında, Alexa Plus’ın bir bodega kedisi hakkında country tarzında bir şarkı oluşturduğu gösterildi. Kullanıcılar, istedikleri temada şarkılar ürettirerek müziği daha interaktif hale getirebilecekler.

Yapay zekalı Alexa ilk kez Eylül 2023’te duyurulmuş olsa da artık burada ve işlevsel. Ancak 2014’te ilk piyasaya çıktığında neredeyse rakipsiz olan Alexa, artık Google Gemini, ChatGPT ve Apple’ın henüz tam olarak oturmamış AI destekli Siri’si gibi güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda. Amazon’un bu noktadaki en büyük avantajı ise akıllı hoparlörlerde yaygın olarak kullanılıyor olması.

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