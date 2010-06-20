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Amazon Kindle yeni yazılım güncellemesiyle artık daha yetenekli

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon, rekor satış gerçekleştirdiği popüler elektronik kitap okuyucusu Kindle için hazırladığı 2.5 sürüm numaralı yeni yazılım güncellemesini yakın zamanda kullanıma sundu. Apple iPad başta olmak üzere tabletlerin ve Sony VAIO P gibi bazı netbook'ların aynı zamanda eKitap okuyucusu olarak kullanılmasıyla pozisyonu riske giren Kindle, yeni yazılım güncellemesiyle artık daha yetenekli. Amazon Kindle için hazırlanan 2.5 yazılım güncellemesinin en önemli özelliği olarak geliştirilmiş not ve pasaj paylaşımı gösterilmekte.

Amazon Kindle 2.5 ile gelen yenilikler;

- Koleksiyon: Kitap ve dökümanlarınızı bir veya daha fazla koleksiyon içerisinde toplayabilirsiniz.
- Popüler Altıçizilenler: Kindle dünyasında diğer kullanıcıların sizin okuduğunuz kitapla ilgili altını çizdiği pasajların görülebilmesi.
- PDF dosyaları için pand & zoom desteği ile küçük açıklamalar ve tablolar daha detaylı görüntülenebiliyor.
- Şifre Koruma: Amazon Kindle'ı kullanmadığınız zamanlarda şifre ile koruyabilirsiniz.
- Daha fazla yazı tipi boyutu (iki yeni daha büyük yazı tipi) ve geliştirilmiş netlik ile daha rahat eKitap okuma deneyimi.


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Patria o Muerte 7 yıl
tasarımı müthiş. :)
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Batuist 9 yıl
güzel bir cihaz... çocuklar için kitap okumayı sevdirecek cinsten.. ben yinede normal kitabı tercih ederim...
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