Tesla ve Amazon, İstanbul’da yönetim ofisi kurmaya hazırlanıyor

Tesla ve Amazon, Türkiye yolcusu
Ömer Temür'ün haberine göre Tesla ve Amazon, Türkiye operasyonlarını yönetecek birer yönetim ofisi için hazırlık aşamasında. Sürecin şimdilik kamuoyundan uzak tutulduğu, dolayısıyla detayların net olmadığı biliniyor. Halihazırda İstanbul’un Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteren Google’ın da, bu plan kapsamında Anadolu Yakası’ndaki aynı binaya taşınmasının gündemde olduğu konuşuluyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Google, Tesla ve Amazon’un Türkiye operasyonlarını tek çatı altında yönetmesi söz konusu olabilir.
Bilindiği üzere Tesla CEO’su Elon Musk, 2023 yılında New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, bu görüşmede Türkiye’de olası yatırımlar gündeme gelmişti. İstanbul’da bir yönetim ofisi kurulması olası daha büyük yatırımların kapısını aralayabilir. Öte yandan Amazon tarafında ise şirketin zaten Tuzla’da 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirdiği lojistik merkezi bulunuyor.
Bilindiği üzere Google, geçtiğimiz haftalarda Google Cloud ile Turkcell arasında planlanan kapsamlı iş birliğiyle Türkiye'de yeni bir Cloud bölgesi kuracak. Bu proje için Google, 2 milyar dolar, Turkcell ise 1 milyar dolarlık yatırımda bulunacak.