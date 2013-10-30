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Amazon, Mac için Cloud Player'i yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
392
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Amazon, Mac için Cloud Player'i yayınladı
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Dijital müzik, elektronik kitap alanlarında sunduğu hizmetlerle özellikle ABD ve Kanada'da öne çıkmayı başaran Amazon, müzik tutkunu müşterilerine yönelik olarak hazırladığı Cloud Player uygulamasını Mac platformu için yayınladı.

iTunes benzeri bir yazılım olan Cloud Player, birçok önemli özelliği beraberinde getiriyor. Kullanıcıların müzik arşivlerini hiçbir şey yapmalarına gerek duymadan sürekli güncel tutmalarını sağlayan Cloud Player, Amazon müşterilerine bulutta ya da bilgisayarlarında tuttukları şarkıları oynatabilmelerine imkan sunarken, arşivlerini 25 milyonu aşan Amazon MP3 Store'dan alışveriş yaparak daha da zenginleştirmelerini sağlıyor. Hızlı arama ve oynatma, otomatik CD'ye yazma ve hızlı listeler oluşturma gibi özelliklere sahip olan uygulama, Mac kullanıcılarının bilgisayardaki arşivlerini buluta yedekleyerek Kindle Fire, Android telefon ya da tablet, iPhone, iPad, iPod touch, Samsung TV, Roku, Sonos, PC ya internet tarayıcısı üzerinden erişebilme imkanı da sunuyor.

iOS'e özel sürümleri de bulunan Cloud Player uygulaması hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilir ve dilerseniz yükleyebilirsiniz:


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