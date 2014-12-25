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Amerika'da 10Gbps'lik dünyanın en hızlı internet servisi hizmete başladı

4 yıl
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Oğuz Avcı
Editör
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Amerika'da 10Gbps'lik dünyanın en hızlı internet servisi hizmete başladı

Amerikan internet sağlayıcısı US Internet, Minneapolis şehrinde dünyanın en hızlı internet hizmetini sunmaya başladı. Şimdilik şehrin güneybatısında 30 bin hanelik bir bölgeye kısıtlı olarak verilen hizmet sunduğu 10Gbps hız ile dünyanın en hızlı internet hizmeti oldu. İnternet teşhislerile ilgili firma Ookla'ya göre Minneapolis şehrinin ortalama hızı 25Mbps civarında. 10Gbps hız ile şirketin bölgedeki ortalama hızın 400 kat üstüne çıktığı görülüyor.

Şirketin CEO'su Joe Caldwell'in açıklamasına göre bu servisten faydalanmak isteyenler ise aylık 400$ gibi bir ödeme yaparak hizmeti satın alabilecekler. Aynı altyapı ile daha düşük maliyetli internet isteyenler için ise 1Gbps'lik internet fiyatının 65$ seviyelerine kadar düşeceği açıklandı. Ayrıca önümüzdeki yaz aylarına kadar altyapının genişletilip daha çok kişiye bu hizmetin sunulması bekleniyor.
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DH Misafiri 1 yıl
ttnet 1000 mbit diyor ama hız testi yaptığında 250 mbit görüyorsun en fazla :D
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ratch 4 yıl
Biz hala 8 mbps akk kalkacak mı diye bakıyoruz adamlar 10 gpbs yapmış.Turkcell reklam yapıp durur ancak
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BrazzerstakiKelAdam 4 yıl
of of içim acıdı ya
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djhaci 4 yıl
Bu hızları acaba biz ne zaman görecez
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MyWorldLife 4 yıl
Parayi veren dudugu calar.

Bugun bireysel evlere bile 1000mbit fiber verilebiliyor.

Ha pahali.Orasi ayri ama yok demeyin.
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Automobilista 4 yıl
400 dolar olacaksa bizden uzak Allah'a yakın olsun.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Bugün 3 megabit oldu akk yüzünden.Bu haberi görünce garip hissediyorum
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DH Misafiri 4 yıl
kotam bitmesin diye dh videoları en düşük kalitede izliyorum bıktım artık :( :(
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DH Misafiri 4 yıl
Onlar İnterneti Hızlandırmak ve Yaygınlaştırmak İçin Teknolojilerini Geliştiriyorlar. Bizde'de Yasaklamak İçin Yeni Yasalar,Yasaklar ve Bahaneler Üretiyoruz...
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DH Misafiri 4 yıl
vodafone king :) En iyisi vodafone...
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