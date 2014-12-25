Amerika'da 10Gbps'lik dünyanın en hızlı internet servisi hizmete başladı





Amerikan internet sağlayıcısı US Internet, Minneapolis şehrinde dünyanın en hızlı internet hizmetini sunmaya başladı. Şimdilik şehrin güneybatısında 30 bin hanelik bir bölgeye kısıtlı olarak verilen hizmet sunduğu 10Gbps hız ile dünyanın en hızlı internet hizmeti oldu. İnternet teşhislerile ilgili firma Ookla'ya göre Minneapolis şehrinin ortalama hızı 25Mbps civarında. 10Gbps hız ile şirketin bölgedeki ortalama hızın 400 kat üstüne çıktığı görülüyor.

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Şirketin CEO'su Joe Caldwell'in açıklamasına göre bu servisten faydalanmak isteyenler ise aylık 400$ gibi bir ödeme yaparak hizmeti satın alabilecekler. Aynı altyapı ile daha düşük maliyetli internet isteyenler için ise 1Gbps'lik internet fiyatının 65$ seviyelerine kadar düşeceği açıklandı. Ayrıca önümüzdeki yaz aylarına kadar altyapının genişletilip daha çok kişiye bu hizmetin sunulması bekleniyor.