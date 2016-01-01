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Anakartlardaki TPM nedir? Ne işe yarar?

Güvenliğe önem veren bilgisayar veya anakart tanıtımlarında sık sık TPM özelliğine vurgu yapıldığını görürsünüz. Peki bu TPM özelliği ne demektir ve ne işe yarar?
3 yıl
32,1b
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12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Anakartlardaki TPM nedir? Ne işe yarar?


Özellikle güvenlik konusuyla yakın alakalı olan kullanıcılar, TPM veya Trusted Platform Module adındaki teknolojiyi iyi bilirler.  Trusted Computing Group (TCG) tarafından geliştirilen bu teknoloji, bilgisayarlarımızda ne işe yarıyor biliyor muyuz? Bilmiyorsanız sizi yazımıza alalım. 

Güvenilir Platform Modülü olarak adlandırabileceğimiz TPM temel manada anakartınıza lehimlenmiş bir yonga ve söküp götürmenize olanak yok. Bilgisayarınızda bir şifreleme yapmak istediğinizde TPM yongasına ihtiyaç duyarsınız zira benzersiz şifre anahtarlarının tamamı veya bir kısmı bu yonga üzerine kaydedilir. Bu bakımdan anahtarlara erişim zorlaşır ve güvenli bir şifreleme imkanı sunulur. Lehimli olduğu için sadece o anakartta geçerlidir ve söküp başka bir anakarta taksanız bile anahtarlara erişemezsiniz. 

Windows tarafında sunulan BitLocker sürücü şifrelemesi, TPM yongası gerektirir. Ayrıca Windows 8.1 ve 10 ile birlikte gelen cihaz şifrelemesi özelliği de yine TPM yongasına ihtiyaç duyar. Bu şifrelemelerdeki benzersiz anahtarlar TPM üzerinde saklanır. Eğer kullanıcı şifreli sürücüyü çıkararak başka bir TPM destekli anakarta takmak isterse daha uzun kurtarma anahtarını da yanına alması gerekiyor. 

TPM yongası genelde anakartlara lehimli olarak geliyor ancak olmadığı durumlarda eğer anakartınız destekliyorsa ek bir modül olarak satın alıp takabilirsiniz. Güvenli olduğu için tercih edilse de sadece yazılım olarak sürücü şifrelemesi yapabiliyorsunuz. Windows'ta yer alan EFS buna bir örnek. Ayrıca Bitlocker'ın gizlenmiş olan TPM gerektirmeme özelliğini aktif hale getirerek yine yazılım bazlı şifreleme yapabiliyorsunuz. TPM modüllerini günümüzde Intel, Toshiba, Atmel, Infineon gibi firmalar üretiyor. 

TPM modülleri ile ilgili ilginç bir detay ise bazı ülkelerde yasaklı olması. Benzersiz anahtarlara ulusal güvenliğin söz konusu olduğu durumlarda ulaşmak isteyen ülkeler, TPM kullanımını engelliyor. Hali hazırda Çin, Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan'da TPM entegrasyonu yasak.  

http://www.howtogeek.com/237232/what-is-a-tpm-and-why-does-windows-need-one-for-disk-encryption/ Yorum Yaz
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Bilgisayar Virüsü 3 yıl en beğenilen
Başlat > Çalıştır satırına tpm.msc yazarak anakartınızın da bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz.
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Elsa 3 yıl
Asus M5A78L LE ve MSI 970 Gaming 3'te mevcut
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artenis 3 yıl
Z77 fatality 'de de yok :(
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interwap 3 yıl
TPM : "Thermal Power Management" geliyor insanın aklına.
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umut_baris 3 yıl
Çoğu anakartta sadece konnektörü bulunur. Anakartınızın üzerine bakarsanız bulabilirsiniz. Uzun zamandır var olan bir teknoloji.
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0quz28 3 yıl
Umutcan
Yeni anakartlarda var sanırım, benim z68 serisi extreme düzeydeki anakartta yok.

asus z97-a da yok hocam yeni
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yukarıdaki vidaya bakın, israil bayrağının yıldızı !
Subliminal mesaj ( tr.wikipedia.org/... ) var,
bu haberde :) :D
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Arranger. 3 yıl
Asus z170a

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CaptainTeeemo 3 yıl
ekram o ney la dabbe mi ?
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Bilgisayar Virüsü 3 yıl en beğenilen
Başlat > Çalıştır satırına tpm.msc yazarak anakartınızın da bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +6
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GoldPunch 3 yıl Bilgisayar Virüsü
Bilgisayar Virüsü

Başlat Çalıştır satırına tmp.msc yazarak anakartınızın da bulunup bulunmadığına bakabilirsiniz.

tpm.msc olarak düzelteyim. Çoğu kullanıcı mesajınızdan kopyala yapıştır yapmak isteyecektir çünkü.
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