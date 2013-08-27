Analist: 149-229 $ arasındaki satış fiyatıyla iWatch, iPod'ların yerini alacak

Samsung’un 4 Eylül’de tanıtması beklenen Galaxy Gear ile yarışın başlayacağı akıllı saat alanında ismini sıkça duyduğumuz iWatch hakkında yeni haberler var.

CIMB Group’un son yayınladığı raporda kendisine yer bulan iWatch için konuşulan tarih 2014’ün ikinci yarısı. CIMB Group analistinin ifadelerine göre Apple, iWatch üretiminin %60’ını Inventec’e yaptıracak ve bu durum Inventec’in 2014 karına %19’luk net artış olarak yansıyacak.

149-229 dolar arasındaki satış fiyatına sahip olması bekleyen analist, iWatch’ın zamanla iPod’ların yerini alacağını söylerken; 2014 yılında 63.4 milyon iWatch üretiminin yapılmasını öngörüyor.

Özellikle sensör bazlı teknolojilerle desteklenmesi beklenen iWatch'ın iPod Touch ya da iPod Classic yerini alması zor görünse de zamanla iPod Nano ve iPod Shuffle yerini alabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20130827PD210.html