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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analist: 149-229 $ arasındaki satış fiyatıyla iWatch, iPod'ların yerini alacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Analist: 149-229 $ arasındaki satış fiyatıyla iWatch, iPod'ların yerini alacak

Samsung’un 4 Eylül’de tanıtması beklenen Galaxy Gear ile yarışın başlayacağı akıllı saat alanında ismini sıkça duyduğumuz iWatch hakkında yeni haberler var.

CIMB Group’un son yayınladığı raporda kendisine yer bulan iWatch için konuşulan tarih 2014’ün ikinci yarısı. CIMB Group analistinin ifadelerine göre Apple, iWatch üretiminin %60’ını Inventec’e yaptıracak ve bu durum Inventec’in 2014 karına %19’luk net artış olarak yansıyacak.

149-229 dolar arasındaki satış fiyatına sahip olması bekleyen analist, iWatch’ın zamanla iPod’ların yerini alacağını söylerken; 2014 yılında 63.4 milyon iWatch üretiminin yapılmasını öngörüyor.
Özellikle sensör bazlı teknolojilerle desteklenmesi beklenen iWatch'ın iPod Touch ya da iPod Classic yerini alması zor görünse de zamanla iPod Nano ve iPod Shuffle yerini alabilir.

http://www.digitimes.com/news/a20130827PD210.html Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 6 yıl en beğenilen
resim gercek gibi kutu falan çok şık olmuş ürünler şu haberlerdeki görseller gibi cıksa ne güzel olur
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bellair 6 yıl
saate de jailbreak gelecek mi
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daedlus 6 yıl
Hayırlı olsun yeni bi sektör daha oluştu.Saatini göstermeye çalışan insan sayısı artacak
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Cihan 6 yıl
Şu cihazın içinden kablosuz kulak içi kulaklık çıkarsa devrim olur :)

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DH Misafiri 6 yıl
Yorum yapanların hiçbirinin apple in Newton tabletinden haberi yok tabi liseliler nerden bilicek
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DH Misafiri 6 yıl
Şarj konusunu da ben çözdüm beyler. İşaret ve orta parmak uçlarımıza takacağımız küçük bir adaptörle saat kolumuzda iken 2 dakikada şarj edilebilir. 10 sene önceden ben söylemiş olayım. Demedi denilmesin.
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snomask 6 yıl
konsept çok başarılı ama biraz kalın sanki. bunun bayan versiyonunu nasıl yaparlar düşünemiyorum :D
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frostburn 6 yıl
GencayA
Yakında internete giren don da yaparlar, teknolojinin bu kadar saçma yerlere gitmesi beni korkutuyor.

ebeveynler icin kullanıslı olabilir.zincirli kilitli dondan sonra 128bit sifreli ve gps ile konum gösteren donlar babaları paranoyaklıktan kurtaracaktır.
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CnZ 6 yıl
Benim görüp göreceğim en tenkoloji harikası saat budur. Bundan ötesi çıkmadı, çıkmayacak, çıkamaz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
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scanh 6 yıl
Daha oyun konsolu var hala bir saat muhabbeti. iOS'lu bir oyun konsolu yaparsa Apple o Apple Store'ları yıkarlar.
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Konungariket Sverige 6 yıl
bence iwatch diye bahsettiğimiz ürün ipod shuffle olacak yanına birde saat aparatını verip beraber kullanılcaktır benim tahminim bu
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lyridder 6 yıl
Telefon taşımak yerine saatimi değiştirmeyi seve seve düşünürüm.
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allking 6 yıl
zevkler tartışılmaz tabiki ancak saat biraz daha kişisel birşey. şimdi saatçiye gitsen onlarca çeşit saat bulabilirsin. Şimdi apple veya diğerieri bir akıllı saat çıkaracaklar al bunu kullan diyecekler sokağa çıkınca normalde saat takmayan kimselerde bile aynısından saat göreceğim ve bu saat en az 750 lira falan olacak.. Ben bu saati dayatma olmadan almam takmam. Sizce de saçma değilmi?
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