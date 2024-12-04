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    Anlık Bildirim

    Samsung, iki saatine daha One UI 6 Watch güncellemesini verdi

    Samsung, One UI 6 Watch beta programını sonlandırdı ve güncellemeyi son hız vermeye devam ediyor. Galaxy Watch 6'nın ardından iki model daha Wear OS 5 güncellemesini almaya başladı.
    samsung galaxy watch 5 & watch fe one ui 6 watch Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modelleri Temmuz ayından beri Wear OS 5 üzerine çalışıyor. Eski nesiller de artık One UI 6 Watch güncellemesini almaya başladı. Galaxy Watch 6’nın ardından Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch FE modelleri için büyük güncelleme sunuldu.

    Wear OS 5 tabanlı stabil One UI 6 Watch yazılımı, Avrupa ülkelerindeki Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunuldu. Güncelleme, Galaxy Watch 5 (Wi-Fi modeli) için R910XXU1CXK1 ve Galaxy Watch 5 Pro (Wi-Fi modeli) için R920XXU1CXK1 firmware sürümüyle geliyor. Galaxy Watch FE, ilk olarak Amerika ve Kore’deki kullanıcılara sunuldu ve BXI4 sürüm numarasıyla geliyor.

    One UI 6 Watch güncellemesi yaklaşık 2GB boyutunda. Ekim 2024 güvenlik yamasının yanı sıra yapay zeka destekli gelişmiş uyku takibi ve analizi, egzersiz rutinleri, sıkıştırma hareketi, enerji skoru gibi yeni özellikler ve daha detaylı bilgi veren yeni kadranlar getiriyor.

    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/12/04/samsung-galaxy-watch-fe-getting-one-ui-6-watch-update/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-5-one-ui-6-watch-update-stable-released/
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    başka ildeki birine vekalet verme vücutta damar atması cok yalnızım ne yapabilirim lumberjack orjinal sorgulama boğaziçi tarih mezunu işsiz kalır mi

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