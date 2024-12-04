Samsung, iki saatine daha One UI 6 Watch güncellemesini verdi

Wear OS 5 tabanlı stabil One UI 6 Watch yazılımı, Avrupa ülkelerindeki Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunuldu. Güncelleme, Galaxy Watch 5 (Wi-Fi modeli) için R910XXU1CXK1 ve Galaxy Watch 5 Pro (Wi-Fi modeli) için R920XXU1CXK1 firmware sürümüyle geliyor. Galaxy Watch FE, ilk olarak Amerika ve Kore’deki kullanıcılara sunuldu ve BXI4 sürüm numarasıyla geliyor.
One UI 6 Watch güncellemesi yaklaşık 2GB boyutunda. Ekim 2024 güvenlik yamasının yanı sıra yapay zeka destekli gelişmiş uyku takibi ve analizi, egzersiz rutinleri, sıkıştırma hareketi, enerji skoru gibi yeni özellikler ve daha detaylı bilgi veren yeni kadranlar getiriyor.Kaynakça https://www.sammyfans.com/2024/12/04/samsung-galaxy-watch-fe-getting-one-ui-6-watch-update/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-5-one-ui-6-watch-update-stable-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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