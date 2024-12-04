2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modelleri Temmuz ayından beri Wear OS 5 üzerine çalışıyor. Eski nesiller de artık One UI 6 Watch güncellemesini almaya başladı. Galaxy Watch 6’nın ardından Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch FE modelleri için büyük güncelleme sunuldu.

Galaxy Watch FE LTE modeli satışa çıktı: İşte fiyatı 2 ay önce eklendi

Wear OS 5 tabanlı stabil One UI 6 Watch yazılımı, Avrupa ülkelerindeki Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro kullanıcılarına sunuldu. Güncelleme, Galaxy Watch 5 (Wi-Fi modeli) için R910XXU1CXK1 ve Galaxy Watch 5 Pro (Wi-Fi modeli) için R920XXU1CXK1 firmware sürümüyle geliyor. Galaxy Watch FE, ilk olarak Amerika ve Kore’deki kullanıcılara sunuldu ve BXI4 sürüm numarasıyla geliyor.

One UI 6 Watch güncellemesi yaklaşık 2GB boyutunda. Ekim 2024 güvenlik yamasının yanı sıra yapay zeka destekli gelişmiş uyku takibi ve analizi, egzersiz rutinleri, sıkıştırma hareketi, enerji skoru gibi yeni özellikler ve daha detaylı bilgi veren yeni kadranlar getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung, iki saatine daha One UI 6 Watch güncellemesini verdi