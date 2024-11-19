Samsung, One UI 6 Watch'u vermeye başladı: İşte güncellenecek saatler ve yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bugün uyumlu Galaxy Watch'lara Wear OS sürüm 5'i de getiren kararlı One UI 6 Watch güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Galaxy Watch 6 serisi, kararlı güncellemeyi ve tüm yeni özellikleri alan ilk seri oldu. Güncelleme Kore'de yayınlandı, önümüzdeki gün ve haftalarda diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

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One UI 6 Watch güncellemesini alacak saatler

Bugünden itibaren, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Watch FE, One UI 6 Watch güncellemesini almaya başlayacak. Güncelleme, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7’nin bazı yeni özelliklerini eski modellere getirecek.

One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler

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Enerji puanı ile fiziksel ve zihinsel durum takibi

Yeni uyku ölçümleri (uyku sırasındaki hareket, uyku latensi, kalp hızı ve solunum hızı)

De Novo FDA onaylı Uyku apnesi özelliği

Gelişmiş yapay zeka algoritmasıyla detaylı analizler

Antrenman rutini

Yapay zeka destekli yanıt önerileri

Çift dokunma hareketi

Yeni kadranlar

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One UI 6 Watch çıktı: İşte güncellemeyi alacak Galaxy Watch'lar