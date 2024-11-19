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    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 6 Watch'u vermeye başladı: İşte güncellenecek saatler ve yenilikler

    Samsung, One UI 6 Watch güncellemesini alacak Galaxy Watch modellerini duyurdu. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic'in ardından eski modeller güncellemeyi alacak. 
    Samsung One UI Watch 6 indirilmeye sunuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün uyumlu Galaxy Watch'lara Wear OS sürüm 5'i de getiren kararlı One UI 6 Watch güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Galaxy Watch 6 serisi, kararlı güncellemeyi ve tüm yeni özellikleri alan ilk seri oldu. Güncelleme Kore'de yayınlandı, önümüzdeki gün ve haftalarda diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

    One UI 6 Watch güncellemesini alacak saatler

    Bugünden itibaren, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Watch FE, One UI 6 Watch güncellemesini almaya başlayacak. Güncelleme, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7’nin bazı yeni özelliklerini eski modellere getirecek.

    One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler

    One UI Watch 6 yenilikler Tam Boyutta Gör

    • Enerji puanı ile fiziksel ve zihinsel durum takibi
    • Yeni uyku ölçümleri (uyku sırasındaki hareket, uyku latensi, kalp hızı ve solunum hızı)
    • De Novo FDA onaylı Uyku apnesi özelliği
    • Gelişmiş yapay zeka algoritmasıyla detaylı analizler
    • Antrenman rutini
    • Yapay zeka destekli yanıt önerileri
    • Çift dokunma hareketi
    • Yeni kadranlar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 4 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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