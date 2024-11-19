Samsung, One UI 6 Watch'u vermeye başladı: İşte güncellenecek saatler ve yenilikler

One UI 6 Watch güncellemesini alacak saatler
Bugünden itibaren, Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Watch FE, One UI 6 Watch güncellemesini almaya başlayacak. Güncelleme, Galaxy Watch Ultra ve Watch 7’nin bazı yeni özelliklerini eski modellere getirecek.
One UI 6 Watch ile gelen yeni özellikler
- Enerji puanı ile fiziksel ve zihinsel durum takibi
- Yeni uyku ölçümleri (uyku sırasındaki hareket, uyku latensi, kalp hızı ve solunum hızı)
- De Novo FDA onaylı Uyku apnesi özelliği
- Gelişmiş yapay zeka algoritmasıyla detaylı analizler
- Antrenman rutini
- Yapay zeka destekli yanıt önerileri
- Çift dokunma hareketi
- Yeni kadranlar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..