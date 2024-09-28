Samsung, Galaxy Watch FE LTE modelini satışa sundu: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Galaxy Watch FE LTE'nin temel özelliklerinden biri, kullanıcıların akıllı telefona ihtiyaç duymadan, doğrudan saatlerinden arama yapmalarına, mesaj göndermelerine ve bildirim almalarına olanak tanıyan LTE bağlantısı. Bu, özellikle fitness tutkunları veya açık hava etkinlikleri sırasında telefonlarını evde bırakmayı tercih edenler için faydalı bir özellik.

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Samsung Galaxy Watch FE LTE akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch FE LTE, 1.5 GB RAM 16 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Samsung'un Exynos W920 işlemcisinden güç alan saat, her zaman açık ekran özellikli 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip. Sağlık ve zindelik takibi açısından, vücut kompozisyonu analizi, kalp atış hızı takibi, EKG okuması, SpO2 ölçümü ve uyku analizi gibi kapsamlı özellik paketi sunuyor. Saat ayrıca, zindelik aktivitelerinin ve açık hava maceralarının hassas bir şekilde takibi için ivmeölçer, jiroskop, altimetre ve barometreye sahip.

Samsung Watch FE LTE, Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişim sunan WearOS tabanlı işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Saat, 247 mAh bataryaya sahip.

Samsung Galaxy Watch FE LTE fiyatı ne kadar?

Galaxy Watch FE LTE, 250 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı, 3 Ekim'de de satışa sunulacak. Türkiye’de saatin LTE modeli henüz satışta değil. Galaxy Watch FE (Bluetooth, 40 mm) fiyatı 8.000 TL.

Samsung Galaxy Watch FE LTE özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.2 inç, 396 x 396, Super AMOLED

: 1.2 inç, 396 x 396, Super AMOLED İşlemci : Samsung Exynos W920

: Samsung Exynos W920 Bellek : 1.5 GB RAM

: 1.5 GB RAM Depolama : 16 GB

: 16 GB Pil : 247 mAh, 40 saate kadar (AOD kapalı)

: 247 mAh, 40 saate kadar (AOD kapalı) İşletim sistemi : Wear OS

: Wear OS Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi, 4G LTE, NFC

: Bluetooth 5.3, WiFi, 4G LTE, NFC Boyut ve ağırlık : 39.3 x 40.4 x 9.8, 26.6 gr

: 39.3 x 40.4 x 9.8, 26.6 gr Dayanıklılık: 5 ATM (50 metre), IP68

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