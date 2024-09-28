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    Samsung, Galaxy Watch FE LTE modelini satışa sundu: İşte fiyatı

    Samsung, Galaxy Watch FE'nin LTE bağlantılı modelini satışa sundu. Akıllı saat, WearOS, Super AMOLED ekran ve EKG takibi gibi özelliklerle geliyor.              
    Samsung Galaxy Watch FE LTE tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch FE LTE'nin temel özelliklerinden biri, kullanıcıların akıllı telefona ihtiyaç duymadan, doğrudan saatlerinden arama yapmalarına, mesaj göndermelerine ve bildirim almalarına olanak tanıyan LTE bağlantısı. Bu, özellikle fitness tutkunları veya açık hava etkinlikleri sırasında telefonlarını evde bırakmayı tercih edenler için faydalı bir özellik.

    Samsung Galaxy Watch FE LTE akıllı saat neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Watch FE LTE özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch FE LTE, 1.5 GB RAM 16 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Samsung'un Exynos W920 işlemcisinden güç alan saat, her zaman açık ekran özellikli 1.2 inç Super AMOLED ekrana sahip. Sağlık ve zindelik takibi açısından, vücut kompozisyonu analizi, kalp atış hızı takibi, EKG okuması, SpO2 ölçümü ve uyku analizi gibi kapsamlı özellik paketi sunuyor. Saat ayrıca, zindelik aktivitelerinin ve açık hava maceralarının hassas bir şekilde takibi için ivmeölçer, jiroskop, altimetre ve barometreye sahip.

    Samsung Watch FE LTE, Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişim sunan WearOS tabanlı işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Saat, 247 mAh bataryaya sahip.

    Samsung Galaxy Watch FE LTE fiyatı ne kadar?

    Galaxy Watch FE LTE, 250 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı, 3 Ekim'de de satışa sunulacak. Türkiye’de saatin LTE modeli henüz satışta değil. Galaxy Watch FE (Bluetooth, 40 mm) fiyatı 8.000 TL.

    Samsung Galaxy Watch FE LTE özellikleri

    Samsung Galaxy Watch FE LTE teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.2 inç, 396 x 396, Super AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos W920
    • Bellek: 1.5 GB RAM
    • Depolama: 16 GB
    • Pil: 247 mAh, 40 saate kadar (AOD kapalı)
    • İşletim sistemi: Wear OS
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi, 4G LTE, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 39.3 x 40.4 x 9.8, 26.6 gr
    • Dayanıklılık: 5 ATM (50 metre), IP68
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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