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Analiz : 15 günde 750 000 spam mail buzdolabı ve televizyonlardan gönderildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 15 günde 750 000 spam mail buzdolabı ve televizyonlardan gönderildi

Spam posta email platformlarının hayata geçtiği ilk günden bu yana en büyük sorun olmaya devam ediyor. Spam postalar genelde bu işi kendisine meslek edinmiş kişilerden ve bilgisayarı veya mobil cihazı kötü yazılımlarla ele geçirilmiş kullanıcılardan gönderiliyor.

Ancak ABD'de yapılan yeni bir analiz ilginç veriler ortaya koydu. Analize göre 23 Aralık 2013-6 Ocak 2014 tarihleri arasında router, akıllı televizyon, akıllı buzdolabı gibi internete bağlı cihazlardan 750 bin adet spam posta gönderildi. 

Spam postalar son kullanıcı veya ticari şirketleri hedefliyordu ve günde 50-100 bin arasında gönderiliyordu. Elbette cihaz sahiplerinin bilinçli olarak bir müdahalesi söz konusu değil. Uzaktan ele geçirilen bu cihazlar birer bot-net ağına dönüştürüldü ve spam posta için kullanıldı. Ancak her bir cihazın en fazla 10 posta gönderecek şekilde ayarlandığı belirtiliyor.

Cihazların ele geçirilmesinde ise en büyük sebepler yanlış yapılandırma, kolay bulunan şifreler olarak gösteriliyor. Yani kullanıcıların bunda dolaylı da olsa payı büyük.

Evimizdeki akıllı cihazlar hali hazırda güvenlik yazılımları ile korunmuyor. Bu da kötü niyetli kişilerin erişimine açık hale gelmesine neden oluyor.

Uzmanlar spam posta dağıtım ağına akıllı ev cihazlarının katılmasını çok büyük bir risk olarak görüyor. Zira bilgisayarları hedefleyen bot-net ağlarını çökertmek hali hazırda zor bir işlemken, işin içine akıllı cihazlar girdiğinde durumun daha kompleks bir hal aldığı belirtiliyor.  

http://www.telegraph.co.uk/technology/internet-security/10579677/More-than-750000-spam-emails-sent-from-fridges-and-TVs.html Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
tost makinesi efsanesi gerçek olucak :D
1 Yanıt Yanıtla +29
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MrKattchup 5 yıl
elalemin buzdolabı spam mail bile yolluyo bizim buzdolabı daha kendini soğutmaktan aciz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
millet arayış içinde
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Hi Guy 5 yıl
Buzdolabına bilgisayar koyanlar ne düşünüyorlardı acaba? Buzluktaki kıymalar sıkılmasın diyemi koymuşlar aceba?
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metebyr 5 yıl
selam beyler pc çöktü hesap makinesinden yazıyorum
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alito 5 yıl
Buzlu buzlu yolluyor mail'i desene.
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CoreXXX 5 yıl
bu videoyu hesap makinası ilemi çekdin esprisi gerçeğe dığru gidiyor:) 3 megapiksel fotoğraf makinalı hesap makinası casio-x3MPc757P12-5
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Fil Yutmus Boa Yılanı 5 yıl
Beyler buzdolabim kasıyor ne yapmalıyım?
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savinelli 5 yıl
önüne gelen cihazı akıllı yapacam diye internete bağlarsan böyle olur. buzdolabının maille ne işi var yahu..
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mehmedaltair 5 yıl
Buzdolabın kaç cigolayt kanka


Yada tost makinem kasıyor ne yapmalıyım diye konular görürsek şaşırmayın
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CONTAGIOUS 5 yıl
Bütün bunlar JAVA yüzünden. Ama genede kendilerini seviyorum.
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Avorlair 5 yıl en beğenilen
tost makinesi efsanesi gerçek olucak :D
1 Yanıt Yanıtla +29
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Sirrüs 5 yıl Avorlair
Avorlair
tost makinesi efsanesi gerçek olucak :D



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MrKattchup 5 yıl
elalemin buzdolabı spam mail bile yolluyo bizim buzdolabı daha kendini soğutmaktan aciz
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