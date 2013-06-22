Analiz : 4 çekirdekli akıllı telefonlar endüstri standardı olacak





Geçen yılın başlarında HTC One X, ZTE Era ve Huawei Ascend D Quad ile ilk örneklerini gördüğümüz 4 çekirdekli akıllı telefonlar başlangıç döneminde amiral gemi düzeyindeydi. Ancak özellikle ARM'ın Cortex-A7 tasarımının da etkisiyle MediaTek, AllWinner gibi uzakdoğulu tasarımcılar çok ucuz 4 çekirdekli yongasetleri geliştirmeye başladı.





Geçen yılın sonlarına doğru 300$ gibi fiyatlarla 4 çekirdekli akıllı telefonlar piyasada sıkça görülür oldu. Analizler 4 çekirdek kavramının artık standart hale geleceğini gösteriyor.





Berg Insight tarafından yapılan analize göre 2011 yılında 150 milyon ünite sevkiyat yapan 400 Avro ve üzeri akıllı telefonlar geçen yıl 250 milyon adet sevkiyat rakamına ulaştı. Akıllı telefon sevkiyatı toplamda 690 milyon adet oldu. Büyümeye en büyük katkıyı 100 Avro civarındaki alt seviye akıllı telefonlar yaptı.





4 çekirdekli akıllı telefonlar ise geçen yıl 40 milyon adet sattı. Tüketicilerin 4 çekirdekli akıllı telefonlara olan eğilimi artarken, 2017 yılında satılacağı öngörülen 1.5 milyar akıllı telefonun büyük çoğunluğu 4 çekirdekli olacak. 4’ten fazla çekirdekli akıllı telefonların ise kısıtlı bir pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor.





Üreticiler sadece işlemci ve grafik birimi yerine farklı ihtiyaçlara cevap vermek adına yongasetlerine hücresel bağlantı yongalarını da entegre edecek ve pazarda farklılaşmaya çalışacak. Ancak bu dönemde cihazların farklı çekirdek sayısına ve mimarisine sahip işlemcilere sahip olması tüketiciler için karşılaştırma yapmayı oldukça zorlaştıracak.





http://androidheadlines.com/2013/06/analysts-predict-quad-core-smartphones-will-be-the-industry-standard-hit-40-million-unit-sales-in-2012.html