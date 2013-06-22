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Analiz : 4 çekirdekli akıllı telefonlar endüstri standardı olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 4 çekirdekli akıllı telefonlar endüstri standardı olacak

Geçen yılın başlarında HTC One X, ZTE Era ve Huawei Ascend D Quad ile ilk örneklerini gördüğümüz 4 çekirdekli akıllı telefonlar başlangıç döneminde amiral gemi düzeyindeydi. Ancak özellikle ARM'ın Cortex-A7 tasarımının da etkisiyle MediaTek, AllWinner gibi uzakdoğulu tasarımcılar çok ucuz 4 çekirdekli yongasetleri geliştirmeye başladı.

Geçen yılın sonlarına doğru 300$ gibi fiyatlarla 4 çekirdekli akıllı telefonlar piyasada sıkça görülür oldu. Analizler 4 çekirdek kavramının artık standart hale geleceğini gösteriyor.

Berg Insight tarafından yapılan analize göre 2011 yılında 150 milyon ünite sevkiyat yapan 400 Avro ve üzeri akıllı telefonlar geçen yıl 250 milyon adet sevkiyat rakamına ulaştı. Akıllı telefon sevkiyatı toplamda 690 milyon adet oldu. Büyümeye en büyük katkıyı 100 Avro civarındaki alt seviye akıllı telefonlar yaptı.

4 çekirdekli akıllı telefonlar ise geçen yıl 40 milyon adet sattı. Tüketicilerin 4 çekirdekli akıllı telefonlara olan eğilimi artarken, 2017 yılında satılacağı öngörülen 1.5 milyar akıllı telefonun büyük çoğunluğu 4 çekirdekli olacak. 4’ten fazla çekirdekli akıllı telefonların ise kısıtlı bir pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Üreticiler sadece işlemci ve grafik birimi yerine farklı ihtiyaçlara cevap vermek adına yongasetlerine hücresel bağlantı yongalarını da entegre edecek ve pazarda farklılaşmaya çalışacak. Ancak bu dönemde cihazların farklı çekirdek sayısına ve mimarisine sahip işlemcilere sahip olması tüketiciler için karşılaştırma yapmayı oldukça zorlaştıracak.


http://androidheadlines.com/2013/06/analysts-predict-quad-core-smartphones-will-be-the-industry-standard-hit-40-million-unit-sales-in-2012.html Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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fatih-8 6 yıl General.
web101
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar

Ben samsungdan 6+2+2 bekliyorum federasyonun yapamadığını yapacak gibi.
web101Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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yc#1 6 yıl
Milleti iyice çekirdek manyağı yaptılar.
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V4LKyR 6 yıl
web101
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar

Yalan mı?
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grafman09 6 yıl
eskiden böyle dertlerimiz yoktu, giderdik, yarım kilo çiğdem (çekirdek) alıp çitledirdik :) hey gidi günler..
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butze 6 yıl
ben gereksiz buldum
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teddybear01 6 yıl
Bende tek çekirdekli, 330mb ramli, android 2.3.3 lü telefon var yani...
Not: Hiç birşey yapamıyorum telefonla.
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VYC Majoris 6 yıl
Bunun neredesi analiz ki? 2 yıl önce çift çekirdekli telefonlar gördük ve bugün alt seviyeler harici tek çekirdekli telefon çıkmıyor neredeyse. ŞU anda piyasada bolca 4 çekirdekli telefon varken 4 yıl sonra tabii ki her telefon 4 çekirdekli olacaktır. Çekirdek sayısı bu şekilde artarsa 4 çekirdek bile zayıf kalır zaten 2017'de.
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Steve Jobs 6 yıl
Bi zahmet standart olsun 2017'de. Herhalde o zamanin HTC One'yla simdinin laptop'ini karsilastirabilir hale geliriz.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Apple quard core işlemcili model ile gelirce ( muhdemelen gelecek ) quard core Atelefonlar endustri standardı olmuş demektir.Bunu apple ı övmek için söylemiyorum yalnış anlaşılmasın.
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patatesli ice tea 6 yıl
web101
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar

ampuller gibi :D 4+4+4 oldu bu
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Olsun da ucuz yollu dört çekirdekliler sırf sayısı çok diye birçok kişi tarafından daha iyi sayılacak.Tamam teknoloji gelişsin güzel ancak keşke bu çılgınlık yerine işletim sistemlerini daha stabil yapsalar ( özellikle Google ) yani HTC ONE , Nexus , Lumia 920 üçü de var. (Sadece biri benim tabii) Sadece saf ara yüzü olarak 920 en hızlısı. Gönül isterdi rekabet iyice artsın WP, Andoid, iOS hepsi kusursuz olsunlar da seçimleri belirleyen görüntü olsun...
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General. 6 yıl en beğenilen
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar
1 Yanıt Yanıtla +7
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fatih-8 6 yıl General.
web101
Android canavarı sağolsun çekirdek çıtlaya çıtlaya doymadı gitti 2017 den bahsediyorsunuz Samsung bu yıl 4+4 çekirdek yalanını yutturdu millete 2017 de kesin 8+8+8 çekirdek diye telefon satar

Ben samsungdan 6+2+2 bekliyorum federasyonun yapamadığını yapacak gibi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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matrix22 6 yıl
kameraların 8-5-12 mp de takıldığı gibi bu çekirdek kavramıda standartlaşacak elbette, milletin artmasını dört gözle beklediği tek şey çekirdek sayısı ram miktarı değil AMPER lisedeyken kıymetini bilmediğimiz bu terim akıllı telefonlarda artık herşey anlamına geliyor bknz. Htc btterfly s bataryası sayesinde kalınlığını dert etmeyecek alacak olanlar....
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