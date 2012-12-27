Analiz : Akıllı telefonlar taşınabilir medya oynatıcı satışlarını azaltıyor





Teknoloji dünyasında büyük sıçrama yapan trendlerin, benzer alanlardaki diğer segmentleri yok ettiğine tanık oluyoruz.





Örneğin taşınabilir müzik çalarların, walkman tarzındaki ürünleri pazardan sildiğine, tablet trendinin ise netbook segmentini bitirdiğine şahit olmuştuk. Bu kez akıllı telefon trendi, taşınabilir müzik çalarları olumsuz etkilemeye başladı.





Mintel tarafından yapılan analize göre; 2011 yılında 491 milyon Avro satış geliri elde eden sektör, bu yıl yüzde 22 azalarak 381 milyon Avroya geriledi. 2017 yılında ise sektörün sadece 25 milyon Avro satış yapması bekleniyor.





PMP olarak da adlandırılan taşınabilir medya oynatıcılar, şarj edilebilir batarya ile müzik ve video dosyaları oynatabiliyor ve bu nedenle hareket halinde müzik dinlemeyi tercih edenler tarafından ilgi görüyordu. Ancak akıllı telefonlar da aynı yetenek ile donatılıp yerine göre daha iyi ses ve görüntü kalitesi sunmaya başlayınca, bu cihazların da popülaritesi düşmeye başladı.





2001 yılında müzik endüstrisini baştan değiştiren iPod, 2010 baharında tüm dünyada 275 milyon adet satış rakamına erişmişti. Ancak akıllı telefonlar iPod rüzgarının hızını da kesti. Son çeyrekte Apple 5.3 milyon iPod sattığını açıkladı.





Mintel, medya oynatıcı sektöründeki düşüşün tersine dönme ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtiyor. Bu sektöre büyük katkı yapan genç nüfus da artık akıllı telefonlara yönelmiş durumda.





Akıllı telefonların sadece müzik özellikleri değil, çevrimiçi müzik akışı sağlayan pek çok uygulama da bu yükseliş de rol oynuyor. Spotify, Last FM gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Uzmanlar, bir dönem iPod modellerinin olduğu yerde artık akıllı telefonların olduğunu belirtiyor. İstatistikler, Ekim ayı itibariyle dünyada 1 milyar akıllı telefonun kullanımda olduğunu gösteriyor.





Son dönemde pek çok özelliği içerisinde barındıran tablet, akıllı telefon gibi cihazlar kullanıcı açısından sıçrama yaparken; e-okuyucu, MP3 çalar, dijital kamera gibi tek bir yöne hitap eden cihazlar gerileme dönemine girdi.

http://www.telegraph.co.uk/news/9741910/Smartphones-wipe-out-sales-of-MP3-players.html