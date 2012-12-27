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Analiz : Akıllı telefonlar taşınabilir medya oynatıcı satışlarını azaltıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında büyük sıçrama yapan trendlerin, benzer alanlardaki diğer segmentleri yok ettiğine tanık oluyoruz.

Örneğin taşınabilir müzik çalarların, walkman tarzındaki ürünleri pazardan sildiğine, tablet trendinin ise netbook segmentini bitirdiğine şahit olmuştuk. Bu kez akıllı telefon trendi, taşınabilir müzik çalarları olumsuz etkilemeye başladı.

Mintel tarafından yapılan analize göre; 2011 yılında 491 milyon Avro satış geliri elde eden sektör, bu yıl yüzde 22 azalarak 381 milyon Avroya geriledi. 2017 yılında ise sektörün sadece 25 milyon Avro satış yapması bekleniyor. 

PMP olarak da adlandırılan taşınabilir medya oynatıcılar, şarj edilebilir batarya ile müzik ve video dosyaları oynatabiliyor ve bu nedenle hareket halinde müzik dinlemeyi tercih edenler tarafından ilgi görüyordu. Ancak akıllı telefonlar da aynı yetenek ile donatılıp yerine göre daha iyi ses ve görüntü kalitesi sunmaya başlayınca, bu cihazların da popülaritesi düşmeye başladı.

2001 yılında müzik endüstrisini baştan değiştiren iPod, 2010 baharında tüm dünyada 275 milyon adet satış rakamına erişmişti. Ancak akıllı telefonlar iPod rüzgarının hızını da kesti. Son çeyrekte Apple 5.3 milyon iPod sattığını açıkladı.

Mintel, medya oynatıcı sektöründeki düşüşün tersine dönme ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtiyor. Bu sektöre büyük katkı yapan genç nüfus da artık akıllı telefonlara yönelmiş durumda.

Akıllı telefonların sadece müzik özellikleri değil, çevrimiçi müzik akışı sağlayan pek çok uygulama da bu yükseliş de rol oynuyor. Spotify, Last FM gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Uzmanlar, bir dönem iPod modellerinin olduğu yerde artık akıllı telefonların olduğunu belirtiyor. İstatistikler, Ekim ayı itibariyle dünyada 1 milyar akıllı telefonun kullanımda olduğunu gösteriyor.

Son dönemde pek çok özelliği içerisinde barındıran tablet, akıllı telefon gibi cihazlar kullanıcı açısından sıçrama yaparken; e-okuyucu, MP3 çalar, dijital kamera gibi tek bir yöne hitap eden cihazlar gerileme dönemine girdi. 

http://www.telegraph.co.uk/news/9741910/Smartphones-wipe-out-sales-of-MP3-players.html Yorum Yaz
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gently weeps 6 yıl
apple 4s in kulaklık sesi 100liralık bir walkman bile edemez doğruya doğru aralarından en iyileri 8x 720 xperia p 4s s3
i5 ve s4 one bilmiyorum
not xz kullanıyorum ses kaliteli ama çok yüksek değil root atarak çözülebilir ve xp bçnin üstüne çıkabilir
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mygokhan 6 yıl
Şimdi yeni lumia aldım eşime..Kulaklığı ile müzik dinliyorum.Ses kalitesi muazzam iyi..Kulaklıklarıda kulağa iyi oturuyor.Halbu ki samsung note 2 ile verilen kulaklılar kulakta bile durmuyor.
Eski iphone serilerini hep kullandım iphone 5 hariç..
ses kalitesinde cidden çok iyi..Şimdi laptop'a bağladım açtım aynı youtube videosunu ordan dinledim..
iphone 3G bile çok iyi..
Sonrasında veya hatta aynı diyebilirim nokia lumia 820
sonrasında dell notebook
en son olarak'da samsung note 2.. Samsung çok kötü ama..
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Zig Zag 6 yıl
4S'in ses kalitesi bütün telefonlarla yarışır.

4S'in hem kulaklık hem de hoparlör sesi, 5'ten kesinlikle daha iyi
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E_Aydin35 6 yıl
Zaten akıllı telefonların bir taşınılabilir medya oynatıcısından daha fazlasını yaptığı için olabilirmi ? :)
Bazı teknolojilerin rafa kaldırılması gayet nromal bu şartlar altında..
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00BRK00 6 yıl
Akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu şarj süresinin kısalığından şikayet ediyor.Daha uzun batarya ömürleri olmadıkça hiçbirşey medya oynatıcıların yerini alamaz bence.Telefonların ses kalitesi de hala geride. Müziği öylesine dinlemeyen gerçekten zevk alan ses kalitesine önem veren kullanıcılar da mp3 playerlarından kolay vazgeçmez diye düşünüyorum.Zaten kendim de telefonun yanında ipod nano taşıyorum
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hazarRS 6 yıl
Burn in Hell
Hobarİyi güzel de her 10 telefondan 9 unun kulaklık ses çıkışı vasat düzeyde.
O 1i iphone oluyor
Insanlar ayni muzik kalitesini ve telefon ozelligini tek bir cihazda bulabiliyor haliyle ipodlara ihtiyac kalmiyor. Ama hala cok arkadasim var android telefon + ipod nano kullanan.

benim de arkadaşlarımın çoğu iphone+ipod kullanıyor. Hatta 1 tanesi ipod touch kullanıyor müzik için. Ayrıyetten ben de zamanında iphone kullanırken sony mp3 çalar almıştım.
Apple ürünlerinin ses profili bana göre değil. Ama sesin oldukça kaliteli olduğunu da biliyorum.
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cengizhan1903 6 yıl
Ipod tocuh 5 zaten mp3 calar degilki , multimedia cihazi
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eulogy 6 yıl

Başlıkta ufak hata olmuş sanırım. Mp3 değil Mp3 çalar olması gerekir.
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Hobar 6 yıl
İyi güzel de her 10 telefondan 9 unun kulaklık ses çıkışı vasat düzeyde.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jül Sezar 6 yıl Hobar
Hobar
İyi güzel de her 10 telefondan 9 unun kulaklık ses çıkışı vasat düzeyde.

O 1'i iphone oluyor
Insanlar ayni muzik kalitesini ve telefon ozelligini tek bir cihazda bulabiliyor haliyle ipodlara ihtiyac kalmiyor. Ama hala cok arkadasim var android telefon + ipod nano kullanan.
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Bukalemun 6 yıl
ipod touch 4 ve 5 asla ölmez. yeterki stok olsun ve alabilelim.
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