Analiz : Akıllı telefonlar taşınabilir medya oynatıcı satışlarını azaltıyor

Haber Editörü
Teknoloji dünyasında büyük sıçrama yapan trendlerin, benzer alanlardaki diğer segmentleri yok ettiğine tanık oluyoruz.
Örneğin taşınabilir müzik çalarların, walkman tarzındaki ürünleri pazardan sildiğine, tablet trendinin ise netbook segmentini bitirdiğine şahit olmuştuk. Bu kez akıllı telefon trendi, taşınabilir müzik çalarları olumsuz etkilemeye başladı.
Mintel tarafından yapılan analize göre; 2011 yılında 491 milyon Avro satış geliri elde eden sektör, bu yıl yüzde 22 azalarak 381 milyon Avroya geriledi. 2017 yılında ise sektörün sadece 25 milyon Avro satış yapması bekleniyor.
PMP olarak da adlandırılan taşınabilir medya oynatıcılar, şarj edilebilir batarya ile müzik ve video dosyaları oynatabiliyor ve bu nedenle hareket halinde müzik dinlemeyi tercih edenler tarafından ilgi görüyordu. Ancak akıllı telefonlar da aynı yetenek ile donatılıp yerine göre daha iyi ses ve görüntü kalitesi sunmaya başlayınca, bu cihazların da popülaritesi düşmeye başladı.
2001 yılında müzik endüstrisini baştan değiştiren iPod, 2010 baharında tüm dünyada 275 milyon adet satış rakamına erişmişti. Ancak akıllı telefonlar iPod rüzgarının hızını da kesti. Son çeyrekte Apple 5.3 milyon iPod sattığını açıkladı.
Mintel, medya oynatıcı sektöründeki düşüşün tersine dönme ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtiyor. Bu sektöre büyük katkı yapan genç nüfus da artık akıllı telefonlara yönelmiş durumda.
Akıllı telefonların sadece müzik özellikleri değil, çevrimiçi müzik akışı sağlayan pek çok uygulama da bu yükseliş de rol oynuyor. Spotify, Last FM gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Uzmanlar, bir dönem iPod modellerinin olduğu yerde artık akıllı telefonların olduğunu belirtiyor. İstatistikler, Ekim ayı itibariyle dünyada 1 milyar akıllı telefonun kullanımda olduğunu gösteriyor.
Son dönemde pek çok özelliği içerisinde barındıran tablet, akıllı telefon gibi cihazlar kullanıcı açısından sıçrama yaparken; e-okuyucu, MP3 çalar, dijital kamera gibi tek bir yöne hitap eden cihazlar gerileme dönemine girdi.
http://www.telegraph.co.uk/news/9741910/Smartphones-wipe-out-sales-of-MP3-players.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
i5 ve s4 one bilmiyorum
not xz kullanıyorum ses kaliteli ama çok yüksek değil root atarak çözülebilir ve xp bçnin üstüne çıkabilir
Eski iphone serilerini hep kullandım iphone 5 hariç..
ses kalitesinde cidden çok iyi..Şimdi laptop'a bağladım açtım aynı youtube videosunu ordan dinledim..
iphone 3G bile çok iyi..
Sonrasında veya hatta aynı diyebilirim nokia lumia 820
sonrasında dell notebook
en son olarak'da samsung note 2.. Samsung çok kötü ama..
4S'in hem kulaklık hem de hoparlör sesi, 5'ten kesinlikle daha iyi
Bazı teknolojilerin rafa kaldırılması gayet nromal bu şartlar altında..
benim de arkadaşlarımın çoğu iphone+ipod kullanıyor. Hatta 1 tanesi ipod touch kullanıyor müzik için. Ayrıyetten ben de zamanında iphone kullanırken sony mp3 çalar almıştım.
Apple ürünlerinin ses profili bana göre değil. Ama sesin oldukça kaliteli olduğunu da biliyorum.
Başlıkta ufak hata olmuş sanırım. Mp3 değil Mp3 çalar olması gerekir.
O 1'i iphone oluyor Insanlar ayni muzik kalitesini ve telefon ozelligini tek bir cihazda bulabiliyor haliyle ipodlara ihtiyac kalmiyor. Ama hala cok arkadasim var android telefon + ipod nano kullanan.