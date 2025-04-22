Amazon, veri merkezi kiralama planlarını “ekonomik” nedenlerle askıya aldı

Geçtiğimiz hafta Microsoft cephesinden de benzer bir açıklama gelmişti. Yazılım devi, bazı yeni veri merkezi projelerini yavaşlattığını ya da geçici olarak durdurduğunu bildirmişti. AWS ve Microsoft, yapay zeka alanındaki büyük sıçramanın etkisiyle son dönemlerde veri merkezi yatırımlarını ciddi şekilde artırmıştı. Ancak son gelişmeler, bu agresif yatırım sürecinin yeniden gözden geçirildiğini ortaya koyuyor. Bu arada her iki şirket de imzalanmış anlaşmalardan geri adım atmıyor, yalnızca yeni projelerde frene basıyor, bunu belirtmekte fayda var.
Ekonomik belirsizlikler devleri zorluyor
Öte yandan teknoloji hisseleri, yıl genelinde geniş çaplı baskı altında. ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği kapsamlı gümrük tarifeleri, ithal ekipman maliyetlerinin artma olasılığını gündeme getirirken, genel ekonomik büyüme üzerinde de tehdit oluşturuyor. Bu durum, bulut altyapı sağlayıcılarının Nvidia’nın grafik işlemcilerine (GPU) milyarlarca dolar yatırma ve yeni veri merkezleri inşa etme planlarını zora sokuyor.
Amazon hisseleri pazartesi günü düşüş yaşarken, yıl başından bu yana değer kaybı %25’e ulaştı. Microsoft hisseleri de aynı gün düşüş kaydetti ve yıl genelinde %15 oranında gerilemiş durumda. Amazon tarafı ise gelişmeleri büyütmemek gerektiği görüşünde. AWS Küresel Veri Merkezleri Başkan Yardımcısı Kevin Miller, LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, genişleme planlarında son dönemde temel bir değişiklik yaşanmadığını söylerken Amazon CEO’su Andy Jassy de ay başında veri merkezi yatırımlarında kesintiye gitmediklerini belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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