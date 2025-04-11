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    Veri merkezlerinin enerji tüketimi 2030’a kadar ikiye katlanacak

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, yapay zekanın da desteği sayesinde veri merkezlerinin enerji tüketiminin 5 yıl içinde ikiye katlanacağını öngörüyor.
    Veri merkezlerinin enerji tüketimi 2030’a kadar ikiye katlanacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bugün yayımladığı yeni rapora göre, veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimindeki payı önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkacak. Bu dramatik artışın arkasındaki en büyük etken ise yapay zeka (AI) uygulamaları.

    2024 yılı itibarıyla dünya genelinde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 1,5’i veya 415 teravat saatlik (TWh) kısmı veri merkezlerine ait. Ancak IEA’nın projeksiyonlarına göre bu rakam 2030’da 945 TWh seviyesine ulaşacak. Bu miktar, günümüz Japonya’sının yıllık elektrik tüketimine eşdeğer.

    Asıl etken yapay zeka

    Rapora göre, veri merkezlerinde çalışan sunucuların yüzde 24’ü AI işlemleri için ayrılmış durumda ve bu sistemler toplam enerji tüketiminin yüzde 15’ini oluşturuyor. Ancak uzmanlar bu oranın daha da yüksek olabileceğini düşünüyor.

    Bununla birlikte mevcut enerji tüketiminin yüzde 85’i hâlihazırda ABD, Avrupa ve Çin kaynaklı. 2030’a kadar bu artışın yüzde 20’den fazlası yine gelişmiş ekonomilerden, yüzde 5’lik bir kısmı ise gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Raporda, AI ve veri merkezleri için planlanan tesislerin yüzde 20’sinin ise enerji şebekesine bağlanmada gecikmeler yaşayabileceği uyarısı yer alıyor.

    Veri merkezlerinin enerji tüketimi 2030’a kadar ikiye katlanacak Tam Boyutta Gör
    IEA verilerine göre, planlanan enerji üretim kapasitesinin üçte ikisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak olsa da, özellikle ABD’de doğalgazla çalışan santrallerin sayısında da artış gözlemlenebileceği belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak veri merkezleri özelinde raporun tekdüze ve kesin bir anlam ifade etmediğini belirtelim. Zira veri merkezlerindeki büyüme, özellikle de yapay zeka alanındaki veri merkezlerindeki, büyük orada öngörülemeyen taleple ilişkili olarak şekillenecek. Ayrıca yapay zeka modellerinin çalıştırılma ve eğitim süreçlerinde ne kadar enerji kullanıldığı da net bir şekilde açıklanmıyor. Bu da net bir enerji tahmini yapmayı zorlaştırıyor.

    Veri merkezlerinin enerji tüketimi 2030’a kadar ikiye katlanacak Tam Boyutta Gör
    Raporda, OpenAI tarafından geliştirilen en güçlü büyük dil modellerinden biri olan GPT-4'ün eğitiminin 14 hafta sürdüğü ve yaklaşık 42GWh (gigavat saat) elektrik gücü kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu miktar, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 28 bin 500 hanenin, daha yoksul ülkelerde ise 70 bin 500 hanenin günlük elektrik tüketimine denk geliyor.

    Ayrıca altı saniyelik bir video klip üretmek için bir yapay zeka modelinin, bir cep telefonunu şarj etmekten sekiz kat, bir dizüstü bilgisayarı şarj etmekten ise neredeyse iki kat daha fazla elektrik tükettiği tespit edildi. IEA'nın raporuna göre, ABD’de büyük ölçüde yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak amacıyla inşa edilen veri merkezleri, 2030 yılına gelindiğinde ülkede alüminyum, çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek enerji tüketen tüm sanayi üretiminden daha fazla elektrik tüketecek.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-025-01113-z https://www.iea.org/reports/energy-and-ai
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 3 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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