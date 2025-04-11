Veri merkezlerinin enerji tüketimi 2030’a kadar ikiye katlanacak

2024 yılı itibarıyla dünya genelinde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 1,5’i veya 415 teravat saatlik (TWh) kısmı veri merkezlerine ait. Ancak IEA’nın projeksiyonlarına göre bu rakam 2030’da 945 TWh seviyesine ulaşacak. Bu miktar, günümüz Japonya’sının yıllık elektrik tüketimine eşdeğer.
Asıl etken yapay zeka
Rapora göre, veri merkezlerinde çalışan sunucuların yüzde 24’ü AI işlemleri için ayrılmış durumda ve bu sistemler toplam enerji tüketiminin yüzde 15’ini oluşturuyor. Ancak uzmanlar bu oranın daha da yüksek olabileceğini düşünüyor.
Bununla birlikte mevcut enerji tüketiminin yüzde 85’i hâlihazırda ABD, Avrupa ve Çin kaynaklı. 2030’a kadar bu artışın yüzde 20’den fazlası yine gelişmiş ekonomilerden, yüzde 5’lik bir kısmı ise gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Raporda, AI ve veri merkezleri için planlanan tesislerin yüzde 20’sinin ise enerji şebekesine bağlanmada gecikmeler yaşayabileceği uyarısı yer alıyor.
Ayrıca altı saniyelik bir video klip üretmek için bir yapay zeka modelinin, bir cep telefonunu şarj etmekten sekiz kat, bir dizüstü bilgisayarı şarj etmekten ise neredeyse iki kat daha fazla elektrik tükettiği tespit edildi. IEA'nın raporuna göre, ABD’de büyük ölçüde yapay zeka sistemlerini eğitmek ve çalıştırmak amacıyla inşa edilen veri merkezleri, 2030 yılına gelindiğinde ülkede alüminyum, çelik, çimento ve kimyasallar gibi yüksek enerji tüketen tüm sanayi üretiminden daha fazla elektrik tüketecek.Kaynakça https://www.nature.com/articles/d41586-025-01113-z https://www.iea.org/reports/energy-and-ai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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