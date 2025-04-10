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    Xiaomi, 10 portlu USB-C dock'u tanıttı: 100W hızlı şarjı destekliyor

    Xiaomi, Çin'de yeni USB-C hub çoklayıcı ürününü tanıttı. Xiaomi Type-C 10-in-1 dock, 100 W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekerken çok uygun fiyatla satışa sunulacak.
    Xiaomi USB-C hub çoklayıcı 10 portlu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 10 portlu USB-C dock ürününü tanıttı. Tüm gereksinimleri karşılayan çoklu portu, 100W hızlı şarjı destekleyen USB-C bağlantı noktası, alüminyum alaşımlı gövdesi, yerleşik örgü USB-C kablosuyla dikkat çeken USB hub çoklayıcının fiyatı 25 dolar.

    Şarj için ayrılmış USB Type-C portu, PD 100 W hızlı şarjı destekliyor. Xiaomi, dock’un bağlı dizüstü bilgisayara maksimum 90W güç sağlayabileceğini belirtiyor. Şirket, ayrıca USB 3.0 Type-C ve Type-A portlarının 400 MB/sn üzerinde aktarım hızı sunabileceğini ve hızlı dosya aktarımlarına olanak tanıdığını vurguluyor. Daha spesifik olarak, 1 GB boyutunda bir dosyanın 3 saniyede aktarılabileceğini iddia ediyor. Ethernet portunun farklı hızlara uyum sağlayabilen Gigabit ağ kartı tarafından desteklendiği belirtiliyor. Örneğin; 10 Mbps'den 100 Mbps'ye ve 1.000 Mbps'ye geçebildiği söyleniyor.

    Xiaomi’nin yeni USB-C hub çoklayıcısı Android, Windows, macOS ve Linux ile uyumlu.

    Xiaomi Type-C 10-in-1 dock

    Xiaomi Type-C 10-in-1 dock portlar Tam Boyutta Gör

    • 3 adet USB 3.0 Type-A
    • 1 adet USB 3.0 Type-C
    • 1 adet USB Type-C (PD şarj)
    • 1 adet HDMI 2.0 (4K ekran, 60 Hz çıkış)
    • 1 adet TF kart yuvası
    • 1 adet SD kart yuvası
    • 1 adet Ethernet portu
    • 3.5 mm ses girişi
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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