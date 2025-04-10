Xiaomi, 10 portlu USB-C dock'u tanıttı: 100W hızlı şarjı destekliyor

Şarj için ayrılmış USB Type-C portu, PD 100 W hızlı şarjı destekliyor. Xiaomi, dock’un bağlı dizüstü bilgisayara maksimum 90W güç sağlayabileceğini belirtiyor. Şirket, ayrıca USB 3.0 Type-C ve Type-A portlarının 400 MB/sn üzerinde aktarım hızı sunabileceğini ve hızlı dosya aktarımlarına olanak tanıdığını vurguluyor. Daha spesifik olarak, 1 GB boyutunda bir dosyanın 3 saniyede aktarılabileceğini iddia ediyor. Ethernet portunun farklı hızlara uyum sağlayabilen Gigabit ağ kartı tarafından desteklendiği belirtiliyor. Örneğin; 10 Mbps'den 100 Mbps'ye ve 1.000 Mbps'ye geçebildiği söyleniyor.
Xiaomi’nin yeni USB-C hub çoklayıcısı Android, Windows, macOS ve Linux ile uyumlu.
Xiaomi Type-C 10-in-1 dock
- 3 adet USB 3.0 Type-A
- 1 adet USB 3.0 Type-C
- 1 adet USB Type-C (PD şarj)
- 1 adet HDMI 2.0 (4K ekran, 60 Hz çıkış)
- 1 adet TF kart yuvası
- 1 adet SD kart yuvası
- 1 adet Ethernet portu
- 3.5 mm ses girişi
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