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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda pandemi sonrası ivme kaybeden PC pazarı, 2025'in ilk çeyreğinde dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Canalys tarafından yayınlanan son rapora göre, masaüstü, dizüstü ve iş istasyonlarını kapsayan toplam sevkiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 artarak 62,7 milyon adede ulaştı. Bu da, son dört yılın en yüksek sevkiyat rakamı anlamına geliyor.

ABD tarifeleri sonrası hareketlenme başladı

Aslına bakacak olursak sevkiyatlardaki bu artış, doğrudan tüketici talebi ile alakalı değil ve easen büyük teknoloji şirketlerinin yeni ABD tarifelerine karşı aldığı önlemlerden kaynaklanıyor. Öyle ki Apple, Dell ve HP gibi birçok marka, Çin’den gelen ürünlere uygulanacak vergiler yürürlüğe girmeden önce büyük miktarda PC stoğu oluşturmuş durumda.

Buna yakın tarihte ABD'ye 600 ton iPhone taşıyan Apple'ı örnek gösterebiliriz. Böylece üreticiler, tedarik zincirini etkileyebilecek ek maliyetlerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak bu durumun son kullanıcıya yansıması farklı olabilir. Sektör kaynaklarına göre, perakendeciler yeni vergi yükünü engellemeyeceği için ürün fiyatlarında fiyat artışı kaçınılmaz. Özellikle PC bileşenlerinde yüzde 50'yi bulan maliyet artışları konuşuluyor. Çin'e uygulanacak yüzde 145 oranındaki yeni tarife ise tedarik sürecini daha da zora sokabilir.

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Grafikte de görüleceği üzere, masaüstü bilgisayar sevkiyatlarında sınırlı bir artış yaşanırken, büyümenin büyük bölümü dizüstü segmentinden geldi. Bu alanda yıllık büyüme yüzde 10'un üzerine çıkarken, masaüstü satışlar yüzde 5’in altında kaldı. Bu da son dönemde mobil çözümlere yönelik talebin sürdüğüne işaret ediyor.

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PC pazarı yeniden hareketlendi: Sevkiyatlar dört yılın zirvesinde