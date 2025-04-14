PC pazarı yeniden hareketlendi: Sevkiyatlar dört yılın zirvesinde

ABD tarifeleri sonrası hareketlenme başladı
Aslına bakacak olursak sevkiyatlardaki bu artış, doğrudan tüketici talebi ile alakalı değil ve easen büyük teknoloji şirketlerinin yeni ABD tarifelerine karşı aldığı önlemlerden kaynaklanıyor. Öyle ki Apple, Dell ve HP gibi birçok marka, Çin’den gelen ürünlere uygulanacak vergiler yürürlüğe girmeden önce büyük miktarda PC stoğu oluşturmuş durumda.
Buna yakın tarihte ABD'ye 600 ton iPhone taşıyan Apple'ı örnek gösterebiliriz. Böylece üreticiler, tedarik zincirini etkileyebilecek ek maliyetlerin önüne geçilmesini hedefliyor.
Grafikte de görüleceği üzere, masaüstü bilgisayar sevkiyatlarında sınırlı bir artış yaşanırken, büyümenin büyük bölümü dizüstü segmentinden geldi. Bu alanda yıllık büyüme yüzde 10'un üzerine çıkarken, masaüstü satışlar yüzde 5’in altında kaldı. Bu da son dönemde mobil çözümlere yönelik talebin sürdüğüne işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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