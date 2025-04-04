Trump’ın yeni tarifleri veri merkezi harcamalarına darbe vuracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Microsoft’un veri merkezi harcamalarında frene basacağı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu geniş çaplı karşılıklı tarifeler, sadece yazılım devini değil, veri merkezlerine dev yatırımlar açıklayan diğer teknoloji devlerini de etkileyecek. İlginçtir bu durum, Trump yönetiminin ana hedeflerinden birini de sekteye uğratabilir.

Trump ve teknoloji yöneticileri, Oracle, SoftBank, OpenAI gibi şirketlerin Stargate adı altında yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapma planlarını duyurmuştu. Ancak, Trump’ın kısa süre önce uygulamaya koyduğu yüksek oranlı tarifeler, bu yatırımların önünü tıkayabilir. Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi önde gelen teknoloji ekipman tedarikçilerine sırasıyla yüzde 34, yüzde 32 ve yüzde 25 oranında vergi uygulanırken, ABD’ye yapılan tüm ithalatlara yüzde 10’luk bir temel tarifede eklenmiş oldu. Bu sayede Çin’in vergi yükü toplamda yüzde 54’e yükselmiş oldu.

Geçen yıl, elektronik ürünler (486 milyar dolar) - akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve veri merkezi ekipmanları dahil - ABD’nin ikinci en büyük ithalat kalemini oluşturdu. 2024 yılı itibariyle veri işleme makinelerinin ithalatı yaklaşık 200 milyar dolar olarak tahmin ediliyor, bu ithalatın büyük bir kısmı Meksika, Tayvan, Çin ve Vietnam’dan geliyor. Analistler teknoloji devlerinin sermaye harcamalarını yeniden şekillendireceğini söylüyor.

Yüksek maliyetler, veri merkezi genişlemelerini zora sokabilir

Tam Boyutta Gör Çarşamba günkü tarifeler, yarı iletkenleri kapsamıyor ancak ABD, yarı iletkenler için daha hedeflenmiş tarifeler getirmeyi planlıyor. Öte yandan yüksek tarifeler, veri merkezi ekipmanlarının fiyatlarını önemli ölçüde artırabilir. Microsoft resmi olarak kabul etmese de sektör kaynakları firmanın veri merkezi yatırımlarında daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini söylüyor. Benzer şekilde Amazon’un da aynı tutuma gireceği aktarılıyor. Analistler, veri merkezi inşa maliyetlerinin artacağını ancak bunun ne kadar büyük bir etki yaratacağına dair net bir görüş birliğine varamıyor.

Microsoft, veri merkezi yatırımlarında frene basıy 4 sa. önce eklendi

Bu artan maliyetler, veri merkezi genişlemelerinin ve yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesini geciktirebilir, bu da ChatGPT üreticisi OpenAI, SoftBank Group ve Oracle arasındaki 500 milyar dolarlık veri merkezi girişimi Stargate gibi büyük projelerin önünde bir engel oluşturabilir. Stargate, 20 veri merkezi inşa etmeyi ve ABD’nin yapay zeka alanında diğer ülkeleri geride bırakmasını hedefliyordu. Bu proje Trump tarafından Beyaz Saray’da duyurulmuştu. ABD'nin yapay zeka yatırımları yavaşlarsa Çin için rekabet kolaylaşabilir.

Tarifeler, Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi bulut hizmetleri sağlayıcılarını da tehdit ediyor. Bu şirketler, yapay zeka bütçelerinin yüksekliği nedeniyle yatırımcılar tarafından sorgulanıyordu. Tarifeler sonrasında her üçünün de hisseleri düştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Diğer Donanım Ürünleri Haberleri

Trump’ın yeni tarifleri veri merkezi harcamalarına darbe vuracak