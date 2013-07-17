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Analiz : Gelecek yıl akıllı saat satışları 5 milyonu geçecek

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gelecek yıl akıllı saat satışları 5 milyonu geçecek

Giyilebilir elektronik cihaz trendi özellikle geçen yılın ortalarından itibaren yükselişe girdi. Kickstarter'da bağış rekoru kıran Pebble akıllı saat, Google Glass akıllı gözlük bu yükselişe katkıda bulunan ürünler arasında.

Toplamda giyilebilir cihaz pazarının önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, yeni bir analiz akıllı saatlerin de büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.

Canalys tarafından yapılan bir analize göre gelecek yıl akıllı saat satışları 5 milyon rakamını geride bırakacak. Geçen yıl Sony ve Motorola 330 000 adet akıllı saat satışı gerçekleştirirken, Pebble'ın da bu yıl 500 bin rakamını aşması bekleniyor. 

5 milyon rakamı elbette sadece Smartwatch veya Pebble ile elde edilmeyecek. Canalys; Apple, Samsung, Google gibi devlerin de oyuna dahil olmasıyla bu rakamın aşılmasını bekliyor.

Apple'ın iWatch adında bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ve gelecek yıl ortalarında satışa sunacağı tahmin ediliyor. Samsung'un ise Altius adında bir akıllı saat üzerinde çalıştığı dile getiriliyor. Google'ın da bir akıllı saat projesinin olduğu gündeme gelmişti.

Bu yıl Pebble, Cokoo gibi ilk oyuncularla yola devam ederken, özellikle gelecek yıl akıllı saat pazarının hareketleneceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Canalys-smartwatch-shipments-to-exceed-5-million-in-2014_id45387 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
SS10
Eksilenmeye geldim.

Al sana eksi o zaman ;)
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IRyujin 5 yıl
Aslında güzel olabilir de bu saatler bir soğukluğum var.
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
SS10
Eksilenmeye geldim.

Al sana eksi o zaman ;)
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Recharged 5 yıl
Saat içinde ayrı bir şarj aleti taşınacaksa işimiz var.Ben çok fazla tutulacağını düşünmüyorum açıkcası.
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SS10 5 yıl
Eksilenmeye geldim.
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escapethelife 5 yıl
Habere troller dadanmış. Okullarda tatil tabi. Liseliler go go go!
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lj94 5 yıl
yaw he he.
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Kitmaker 5 yıl
Yorumu attıktan saniyeler sonra -6 olmuş oldum ve üstteki arkadaşım da. Bu ne çeşit bir bottur. Donanımhaberde de olacaksa..
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Metabolism 5 yıl
sayfaya bak herkes eksilerde
millet parasını harcayacak yer arıyor. bencede geçer. hatta sağlam bir senkronizasyon sağlayabilirler ve fiyatıda çok uçuk olmazsa iki katını bile geçer
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gel pc pc 5 yıl
Benim gibi yanında telefon ve tablet taşımayı sevmeyen ama internetten ayrı olmaz diyenler için akıllı saatler süper bir teknoloji samsung-apple-google yada sony farketmez birini alacam artık :)
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Kitmaker 5 yıl
Buraya atılan yorumlara otomatik - eklentisi mi eklendi?
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OnlyChaos 5 yıl
Ekrana baktığım zaman "saat"i göremeyeceksem ne yapayım ben akıllı saati.
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DG Chester 5 yıl
bunlarla iyi kopya çekeriz bence :P bekle beni turizm ekonomisi *-*-*-*-* :P
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