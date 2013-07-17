Analiz : Gelecek yıl akıllı saat satışları 5 milyonu geçecek





Giyilebilir elektronik cihaz trendi özellikle geçen yılın ortalarından itibaren yükselişe girdi. Kickstarter'da bağış rekoru kıran Pebble akıllı saat, Google Glass akıllı gözlük bu yükselişe katkıda bulunan ürünler arasında.





Toplamda giyilebilir cihaz pazarının önümüzdeki yıllarda 50 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, yeni bir analiz akıllı saatlerin de büyük ilgi gördüğünü gösteriyor.





Canalys tarafından yapılan bir analize göre gelecek yıl akıllı saat satışları 5 milyon rakamını geride bırakacak. Geçen yıl Sony ve Motorola 330 000 adet akıllı saat satışı gerçekleştirirken, Pebble'ın da bu yıl 500 bin rakamını aşması bekleniyor.





5 milyon rakamı elbette sadece Smartwatch veya Pebble ile elde edilmeyecek. Canalys; Apple, Samsung, Google gibi devlerin de oyuna dahil olmasıyla bu rakamın aşılmasını bekliyor.





Apple'ın iWatch adında bir akıllı saat üzerinde çalıştığı ve gelecek yıl ortalarında satışa sunacağı tahmin ediliyor. Samsung'un ise Altius adında bir akıllı saat üzerinde çalıştığı dile getiriliyor. Google'ın da bir akıllı saat projesinin olduğu gündeme gelmişti.





Bu yıl Pebble, Cokoo gibi ilk oyuncularla yola devam ederken, özellikle gelecek yıl akıllı saat pazarının hareketleneceği belirtiliyor.

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http://www.phonearena.com/news/Canalys-smartwatch-shipments-to-exceed-5-million-in-2014_id45387