Analiz: iPad, tablet pazarını domine etmeye devam edecek

Apple'ın iPhone ile birlikte son dönemdeki en başarılı cihazı olan iPad, tablet pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Steve Jobs'un "2011 yılı kopyacıların değil, iPad 2'nin olacak" dediği iPad 2, 1.Nesil iPad'den aldığı bayrağı başarıyla taşımaya devam ediyor. Peki bu iPad 3, ya da iPad 4'de de devam edecek mi ?

Sanford Bernstein'ın analistlerinden Stacy Rasgon; tablet pazarını konu alan 49 sayfalık çalışmasında pazarın temellerini attığını söylediği Apple'ın, marketi daha uzun yıllar Android'li rakiplerine rağmen domine etmeye devam edeceğini düşünüyor. Cupertino'lunun iPad ile ilk senesinde 19.5 milyon adet satış gerçekleştirdiğini belirten Rasgon, bu sayının netbookların ilk yılki satışlarının 2 katı; iPhone'un ise 3 katı olduğuna dikkat çekerken; iPad'in getirisiyle Apple'ın başlı başına bir firma kurmayı başardığını vurguluyor. Tablet pazarının genel durumu içinse, birçok analist gibi, Stacy Rasgon, tablet pazarının hızla büyümeye devam edeceğini ve 2015 yılı itibariyle pazardaki satışların 215 milyona ulaşmasını bekliyor.

iPad'in pazarı hangi tarihe kadar domine edeceğini söylemek oldukça zor ancak The Wall Street Journal'ın "10 emrin yazılı olduğu tabletten bu yana hiçbir tablet bu kadar heyecan yaratmamıştı." dediği iPad'in heyecan yaratmaya devam ettiği sürece pazarın en güçlüsü olmaya devam edeceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.