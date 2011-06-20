Analiz: iPad, tablet pazarını domine etmeye devam edecek

Apple'ın iPhone ile birlikte son dönemdeki en başarılı cihazı olan iPad, tablet pazarındaki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Steve Jobs'un "2011 yılı kopyacıların değil, iPad 2'nin olacak" dediği iPad 2, 1.Nesil iPad'den aldığı bayrağı başarıyla taşımaya devam ediyor. Peki bu iPad 3, ya da iPad 4'de de devam edecek mi ?
Sanford Bernstein'ın analistlerinden Stacy Rasgon; tablet pazarını konu alan 49 sayfalık çalışmasında pazarın temellerini attığını söylediği Apple'ın, marketi daha uzun yıllar Android'li rakiplerine rağmen domine etmeye devam edeceğini düşünüyor. Cupertino'lunun iPad ile ilk senesinde 19.5 milyon adet satış gerçekleştirdiğini belirten Rasgon, bu sayının netbookların ilk yılki satışlarının 2 katı; iPhone'un ise 3 katı olduğuna dikkat çekerken; iPad'in getirisiyle Apple'ın başlı başına bir firma kurmayı başardığını vurguluyor. Tablet pazarının genel durumu içinse, birçok analist gibi, Stacy Rasgon, tablet pazarının hızla büyümeye devam edeceğini ve 2015 yılı itibariyle pazardaki satışların 215 milyona ulaşmasını bekliyor.
iPad'in pazarı hangi tarihe kadar domine edeceğini söylemek oldukça zor ancak The Wall Street Journal'ın "10 emrin yazılı olduğu tabletten bu yana hiçbir tablet bu kadar heyecan yaratmamıştı." dediği iPad'in heyecan yaratmaya devam ettiği sürece pazarın en güçlüsü olmaya devam edeceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.
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Anlamadigin ve anlayamayacagin seylere kafa yorma, bilenlere sor.
Apple tablet cihazlarda fotograf makinasi veya video kamera kullaniminin kullanissiz olacagi fikrinde idi. Cep telefonlarinda da sebeke uzerinden yapilan goruntulu gorusmelerin kullanissiz olmasi hem ses hem goruntu olarak tatmin edici olmamasi yuzunden hicbir iPhone'a on kamera koymadi.
Ancak daha sonra, Facetime'i gelistirdi. On kamera koyuldugunda 2 dolar maliyet yapip herseyi sebekelere yukleyebilirdi, ancak kendi server'larini gelistirdi ve Facetime kullanildiginda sebekeler degil, Apple serverlari kullaniliyor ve gacetime gorusmeleri hem on hem arka kamerayi destekliyor. Facetime'in iPad'de de kullanilabilecegi kanaatine varildigindan iPad'e de Facetime goruntulu konusma yapabilmek icin kameralar koyuldu.
Kisaca, iPad'e sonradan kamera koyulmasinin nedeni yeni kesfedilmesi filan degil, facetime in gelistirme sureci. iPad'deki kameralarin hem iPad tanitimlari hem reklamlarinda her zaman sadece facetime icin kullanildigini gorursunuz zaten. Ancak xfacts nickli kisi gibiler hicbirseyi takip bile etmeyip kendi calip kendi oynadiklarindan bunlari bilmezler...
Xfacts malesef bunu anlayamaz. O kıytırıktan ön kamerayı koyup operatör şebekesi üzerinden kullanmanın Apple'a maliyetinin 2 dolar olduğunu, ancak facetime'ı geliştirip kendi serverları üzerinden pürüzsüz bir şekilde görüntülü konuşmanın Apple'a maliyetinin çok daha fazla olduğunu anlayamaz.
Ona göre Apple, ilk jenerasyon cihaza kamera koymaz, çünkü 2. jenerasyonu satmak için buna ihtiyacı olan bir şirkettir.
Bu kadar sığ, bu kadar işine geldiği gibi kendince pazarlama stratejileri uyduran zihniyete hayranım valla.
Yok değil. Marketing okurken bunun bir pazarlama stratejisi olduğunu öğreniyorlar Apple bunu iyi kullanıyor açıkcası. Piyasayı hiçbir zaman tam anlamı ile doyurmuyor.
Burayı çok sevdim :D
Ipad3 olmazda belki Ipad2s olabilir...
E-ink yuksek cozunurluklu olanlara gecerse gelecekte de rekabet edebilir.. Yoksa mevcut benzer ufak tefek iyilestirmelerle ragbet gormeyebilir....
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