iPadOS için yeni uygulamalar yolda

iPadOS için 4 yeni uygulama
Gelen bilgilere göre yakın zamanda Apple bünyesinde yer alan Pixelmator Pro, MainStage, Motion ve Compressor uygulamalarının iPadOS mağazasında yerini alacağı belirtildi. Apple en son 2023 yılında Final Cut Pro ve Logic Pro uygulamalarını iPadOS kullanıcılarına sunmuştu.
Yukarıda bahsettiğimiz Pixelmator Pro uygulamasının yanında MainStage uygulaması Logic Pro çatısı altında canlı performanslar için kullanılırken, Compressor uygulaması Final Cut Pro bünyesinde video ve ses dosyalarını sıkıştırıyor, Motion da yine 2D/3D başlıklar, geçişler ve efektleri için kullanılıyor.
Bu uygulamalar hali hazırda macOS mağazasında 29.99$ ve 49.99$ arasında fiyat etiketlerine sahipti. iPadOS versiyonlarının da bu fiyatla mı yoksa bir abonelik planı dahilinde mi sunulacağı şimdilik bilinmiyor.
alıyorum bir tane